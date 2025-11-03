Energean: Σχέδιο για την προμήθεια φυσικού αερίου στην Κύπρο με αγωγό από το Ισραήλ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
11:36 - 03 Νοε 2025

Energean: Σχέδιο για την προμήθεια φυσικού αερίου στην Κύπρο με αγωγό από το Ισραήλ

Reporter.gr Newsroom
Η Energean plc υπέγραψε Επιστολή Προθέσεων (Letter of Intent - LOI) με τον Όμιλο Cyfield, έναν από τους κορυφαίους κυπριακούς βιομηχανικούς και ενεργειακούς ομίλους, με στόχο την πιθανή προμήθεια φυσικού αερίου για τη μελλοντική μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Cyfield στην περιοχή Μαρί στη Λάρνακα.

Σε συνέχεια της υπογραφής της Επιστολής Προθέσεων, η Energean πρότεινε στις Κυβερνήσεις της Κύπρου και του Ισραήλ την εξαγωγή φυσικού αερίου από το Ισραήλ προς την Κύπρο μέσω νέου αγωγού, έργο που θα ωφελήσει και τις δύο αγορές, θα ενισχύσει τη διαπεριφερειακή ενεργειακή συνεργασία και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής και διασυνδεδεμένης αγοράς φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στο πλαίσιο της πρότασης, η Energean θα σχεδιάσει, θα κατασκευάσει, θα κατέχει και θα λειτουργεί έναν νέο υποθαλάσσιο αγωγό που θα συνδέει την πλωτή μονάδα παραγωγής και αποθήκευσης (FPSO) “Energean Power, η οποία δραστηριοποιείται στην θάλασσα του Ισραήλ, απευθείας με την Κύπρο.

Η συμφωνία και το έργο τελούν υπό την έγκριση των Κυβερνήσεων Κύπρου και Ισραήλ. Εφόσον ληφθούν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις, το έργο θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προόδου για την περιφερειακή ενεργειακή ολοκλήρωση και την ασφάλεια εφοδιασμού.

Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνεργασίας και της Ενεργειακής Ασφάλειας

Η διασύνδεση μεταξύ Ισραήλ και Κύπρου:

  • Θα διευρύνει τις πηγές προμήθειας φυσικού αερίου για την Κύπρο και θα ενισχύσει την ενεργειακή της ασφάλεια.
  • Θα προωθήσει καθαρότερη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αντικαθιστώντας τα πετρελαϊκά καύσιμα με φυσικό αέριο.
  • Θα υποστηρίξει την οικονομική ανάπτυξη μέσω σταθεροποίησης του ενεργειακού κόστους και βελτίωσης της αποδοτικότητας.
  • Θα ενισχύσει τη συνεργασία στην περιοχή και θα συμβάλει στη δημιουργία ενός ενεργειακού διαδρόμου Ανατολικής Μεσογείου.

Το έργο θα αποφέρει επίσης περιβαλλοντικά και στρατηγικά οφέλη για την Κύπρο, όπως τη μείωση των εκπομπών CO και την προσέγγιση στους στόχους απανθρακοποίησης της ΕΕ, ενώ παράλληλα θα αναδείξει τις δυνατότητες εποικοδομητικής διασυνοριακής συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα μεταξύ Ισραήλ και Κύπρου.

Δηλώσεις

Eli Cohen, Υπουργός Ενέργειας και Υποδομών του Ισραήλ:
«Το ισραηλινό φυσικό αέριο αποτελεί ένα τεράστιο στρατηγικό πλεονέκτημα για το κράτος του Ισραήλ. Η πώληση φυσικού αερίου στην Κύπρο θα ενισχύσει τη διεθνή θέση του Ισραήλ στην περιοχή και στην Ευρώπη, θα συμβάλει στη σταθερότητα και την ευημερία, και θα αποφέρει σημαντικά έσοδα για το κράτος. Προτίθεμαι να συνεχίσω την προώθηση της επέκτασης των εξαγωγικών αγορών του ισραηλινού φυσικού αερίου.»

Μάθιος Ρήγας, Διευθύνων Σύμβουλος της Energean plc:
«Η Energean εργάζεται σταθερά υπέρ της λειτουργίας μιας ελεύθερης αγοράς, του υγιούς ανταγωνισμού και της ασφάλειας εφοδιασμού, με στόχο την παράδοση φυσικού αερίου στην Κύπρο προς όφελος της οικονομίας και των καταναλωτών. Η πρότασή μας προσφέρει μια πρακτική και οικονομικά αποδοτική λύση στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, παρέχοντας άμεση πρόσβαση σε φυσικό αέριο από γειτονική πηγή — ενισχύοντας την περιφερειακή συνεργασία και στηρίζοντας τη μετάβαση προς μια καθαρότερη, βιώσιμη ενέργεια

Γιώργος Χρυσοχός, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Cyfield:
«Η συνεργασία αυτή με την Energean μπορεί να μεταμορφώσει το ενεργειακό μέλλον της Κύπρου. Η πρόσβαση σε φυσικό αέριο θα επιτρέψει καθαρότερη και αποδοτικότερη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θα μειώσει το κόστος για τους καταναλωτές και θα συνδράμει στην επίτευξη των εθνικών στόχων για το κλίμα. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά με τις κυπριακές και ισραηλινές αρχές για την υλοποίηση αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας, σύμφωνα με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις.»

