ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΠΟΜΙΔΑ: Πρόταση για διεύρυνση του μέτρου της τριετούς φοροαπαλλαγής εισοδήματος κατοικιών
Ακίνητα
11:06 - 03 Νοε 2025

ΠΟΜΙΔΑ: Πρόταση για διεύρυνση του μέτρου της τριετούς φοροαπαλλαγής εισοδήματος κατοικιών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Εν όψει της ακρόασης φορέων στη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής (Δευτέρα, 3.11.2025, 2 μ.μ.) επί των διατάξεων του σ.ν. με τίτλο «Φορολογική Μεταρρύθμιση για το Δημογραφικό και τη Μεσαία Τάξη», η ΠΟΜΙΔΑ απέστειλε υπόμνημα προς τον κ. Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής με τις απόψεις της επί των διατάξεων του σ.ν. που αφορούν τα ακίνητα και την πρότασή της για περαιτέρω διεύρυνση του μέτρου της τριετούς φοροαπαλλαγής εισοδήματος κατοικιών, που θα ωφελήσει τους ιδιοκτήτες και κυρίως τους ενοικιαστές.

Το πλήρες κείμενο του υπομνήματος έχει ως εξής:

Προς τον κ. Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων

Ενταύθα

Αθήνα, 3.11.2025

ΘΕΜΑ: Υπόμνημα ΠΟΜΙΔΑ για τις διατάξεις περί φορολογίας ακινήτων του φορολογικού σ.ν. με τίτλο «Φορολογική Μεταρρύθμιση για το Δημογραφικό και τη Μεσαία Τάξη» .

Αξιότιμοι κ.κ. Πρόεδρε και Μέλη της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων

Οι απόψεις της ΠΟΜΙΔΑ για τις περί ακινήτων διατάξεις του σ.ν. αλλά και η πρότασή της για την περαιτέρω αύξηση της προσφοράς κατοικιών για εκμίσθωση έχουν ως εξής:

Άρθρο 8. Αναμόρφωση της κλίμακας φόρου εισοδήματος από ακίνητη περιουσία:

Είναι απόλυτα θετική η μείωση του μεσαίου φορολογικού συντελεστή από 35 σε 25%. Η μείωση όμως πρέπει να επεκταθεί και στα υπόλοιπα φορολογικά κλιμάκια, καθιερώνοντας αφορολόγητο ποσό για τα πρώτα 6.000€ εισοδήματος και μείωση του «δημευτικού» συντελεστή 45% στο 35%.

Άρθρο 9 Επέκταση και βελτίωση των όρων απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος ακινήτων που μισθώνονται με μακροχρόνια μίσθωση.

Ως ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για τους ιδιοκτήτες και κυρίως τους ενοικιαστές, θεωρεί η ΠΟΜΙΔΑ την αποδοχή σημαντικού μέρους των προτάσεών της από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, στο θέμα της τριετούς φοροαπαλλαγής των κενών κατοικιών που διατίθενται για μακροχρόνια μίσθωση. Οι αλλαγές που εισάγονται με το σ.ν. είναι θετικές γιατί καθιστούν τη ρύθμιση αυτή για πρώτη φορά εφαρμόσιμη. Τίθενται όμως ή παραμένουν αδικαιολόγητοι περιορισμοί και εξαιρέσεις, όπως η άδικη εξαίρεση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, που εξακολουθούν να παρεμποδίζουν την πλήρη απόδοσή της για την κοινωνία.

Συγκεκριμένα:

-Δεν μειώνεται η τριετία της κενότητας των κατοικιών, αφήνοντας μεγάλο αριθμό κατοικιών εκτός της αγοράς έως ότου συμπληρωθεί η τριετία.

-Δεν συμπεριλαμβάνονται στις τουλάχιστον εξάμηνες μισθώσεις και οι εποχιακά εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα (κυρίως τουριστικών και επισιτιστικών επαγγελμάτων) που υπόκεινται στο καθεστώς της υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα με τους δημοσίους υπαλλήλους.

-Δεν συναρτάται η τριετής απαλλαγή με την κατοικία αλλά με (τον δεύτερο τώρα) ενοικιαστή της. Εξακολουθεί δηλαδή ο ιδιοκτήτης να είναι "όμηρος" της συμπεριφοράς τόσο του πρώτου, όσο και του τυχόν δεύτερου ενοικιαστή του…

-Είναι ακατανόητη και αδικαιολόγητη η τρίμηνη προθεσμία για την επαναμίσθωση, μετά από τη διακοπή τριετούς μίσθωσης, που αν χαθεί, χάνεται και η φοροαπαλλαγή. Η σχετική προθεσμία θα πρέπει να είναι και αυτή εξάμηνη, ώστε να μην δημιουργείται ανασφάλεια στους ιδιοκτήτες.

-Τέλος δεν επεκτείνεται η εμβέλεια της διάταξης ώστε να συμπεριλάβει κάθε κατοικία που για οποιοδήποτε λόγο είναι σήμερα εκτός μισθωτικής αγοράς, όπως εξηγούμε στη συνέχεια.

Οι προτάσεις της ΠΟΜΙΔΑ για την αναγκαία διεύρυνση του μέτρου της τριετούς φοροαπαλλαγής

Οι προτάσεις μας για την αναγκαία περαιτέρω διεύρυνση του μέτρου προς όφελος ιδιοκτητών και ενοικιαστών και χωρίς ουσιαστική δημοσιονομική απώλεια του Δημοσίου, είναι οι εξής:

Προτείνουμε να προστεθεί διάταξη με την οποία να επεκτείνεται η φοροαπαλλαγή αυτή, όχι σε όλες τις νέες μισθώσεις κατοικιών που ήδη ενοικιάζονται, αλλά μόνον στις νέες μισθώσεις των παρακάτω κατηγοριών κατοικιών που σήμερα για οποιοδήποτε λόγο είναι εκτός της αγοράς των μισθώσεων κύριας κατοικίας, οι οποίες είναι κυρίως οι εξής:

  • Κατοικίες κενές τουλάχιστον από την 1.1.2024, (ήτοι πριν από 22 μήνες από σήμερα).
  • Κατοικίες ιδιοκατοικούμενες που εκκενώνονται από τον ιδιοκτήτη τους για οποιοδήποτε λόγο.
  • Κατοικίες με δωρεάν παραχώρηση χρήσης (συνήθως από γονείς ή τέκνα κλπ.), που εκκενώνονται από τον χρήστη τους.
  • Νεόδμητες κατοικίες που θα εκμισθωθούν για πρώτη φορά από την αποπεράτωσή τους.
  • Κατοικίες που θα εκμισθωθούν για πρώτη φορά μετά από την ριζική ανακαίνισή τους με οικοδομική άδεια.
  • Κατοικίες σε πρώην επαγγελματικούς χώρους που διαμορφώθηκαν σε κατοικία με πολεοδομική άδεια και νόμιμη αλλαγή χρήσης, όπως ισχύει για το μειωμένο όριο αγοράς για απόκτηση Golden Visa.
  • Κατοικίες των παραπάνω κατηγοριών που άλλαξαν ιδιοκτήτη λόγω αγοράς, κληρονομιάς, γονικής παροχής ή δωρεάς, δεν ήταν μισθωμένες κατά το χρόνο μεταβίβασής τους και θα εκμισθωθούν για πρώτη φορά από το νέο ιδιοκτήτη τους.
  • Κατοικίες των άνω κατηγοριών που ανήκουν ιδιοκτησιακά σε κάθε είδους νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, (πέραν των ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων που ήδη ορθά ανακοινώθηκε ότι θα απαλλαγούν από τη φορολογία των εισοδημάτων τους), όπως της Εκκλησίας, Ιερών Ναών, Μοναστηριών, Δήμων, Ασφαλιστικών Ταμείων, Πανεπιστημίων, Νοσοκομείων, Γηροκομείων, Βρεφοκομείων, Φιλανθρωπικών κ.α. Σωματείων κλπ.

Η εφαρμογή της τριετούς φοροαπαλλαγής στις κατηγορίες αυτές των σήμερα εκτός μισθωτικής αγοράς κατοικιών, είναι το μόνο μέτρο που δεν ενέχει γραφειοκρατία ή ύπαρξη κονδυλίων για να λειτουργήσει και να φέρει σπίτια στην αγορά. Η εφαρμογή του δεν συνεπάγεται καμιά ουσιαστική δημοσιονομική απώλεια, δεδομένου ότι από κενές ή από νεόδμητες που αλλιώς θα ιδιοκατοικηθούν, ή ιδιοκατοικούμενες ή δωρεάν παραχωρημένες ή κληρονομημένες κλπ. κατοικίες που θα πουληθούν και θα ιδιοκατοικηθούν από νέους αγοραστές κλπ., το Δημόσιο ούτως ή άλλως δεν θα εισπράξει ούτε ένα ευρώ ως φόρο εισοδήματος, ενώ μετά την τριετία θα εισπράττει φόρο εισοδήματος από όλα αυτά τα εκμισθωμένα ακίνητα!!!

Άρθρο 10 Σταδιακή κατάργηση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων για κύριες κατοικίες στους οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους και σε οικισμούς της Περιφερ. Ενότητας Έβρου.

Το μέτρο είναι ιδιαίτερα θετικό και δίκαιο για τους ιδιοκατοικούντες των περιοχών αυτών.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/11/2025 - 11:24
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

MIG: Κέρδη μετά φόρων 3,1 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο
Ανακοινώσεις

MIG: Κέρδη μετά φόρων 3,1 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο

Metlen: Νέος πυλώνας εξωστρέφειας κι ανάπτυξης ο ΦΟΣΕ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Metlen: Νέος πυλώνας εξωστρέφειας κι ανάπτυξης ο ΦΟΣΕ

ΔΑΑ: Κέρδη €185,8 εκατ. στο εννέαμηνο - Αυξημένη 6,7% η επιβατική κίνηση
Ανακοινώσεις

ΔΑΑ: Κέρδη €185,8 εκατ. στο εννέαμηνο - Αυξημένη 6,7% η επιβατική κίνηση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Coldwell Banker Greece: Το «δια ταύτα» της εισόδου του αμερικανικού κολοσσού στην ελληνική αγορά luxury real estate
Ακίνητα

Coldwell Banker Greece: Το «δια ταύτα» της εισόδου του αμερικανικού κολοσσού στην ελληνική αγορά luxury real estate

Ανδρουλάκης: ΝΔ και Ομάδα Αλήθειας επιχειρούν την ηθική μου εξόντωση – Οι απαντήσεις για το ακίνητο στο Ηράκλειο
Πολιτική

Ανδρουλάκης: ΝΔ και Ομάδα Αλήθειας επιχειρούν την ηθική μου εξόντωση – Οι απαντήσεις για το ακίνητο στο Ηράκλειο

Κ. Μοσχονάς (Premium Real Estate Expo): Οι κυρίαρχες τάσεις και οι μεταβολές στις τιμές της αγοράς ακινήτων το 2026
Ακίνητα

Κ. Μοσχονάς (Premium Real Estate Expo): Οι κυρίαρχες τάσεις και οι μεταβολές στις τιμές της αγοράς ακινήτων το 2026

Νέα ραβασάκια από την ΑΑΔΕ για 12.000 εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις
Φορολογία

Νέα ραβασάκια από την ΑΑΔΕ για 12.000 εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 13:00

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Βορίζια: Έξι συλλήψεις για ζωοκλοπές, καταπατήσεις και εκβιασμούς

Πολιτική
18/05/2026 - 12:54

Ανδρουλάκης: Οι οκτώ δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Ναυτιλία
18/05/2026 - 12:51

Επιθέσεις με drones σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα – Κλιμακώνεται η πίεση στη ναυτιλία

Αυτοδιοίκηση
18/05/2026 - 12:49

Δήμος Αθηναίων: Την Τετάρτη (20/5) ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή μαθητών στα καλοκαιρινά camps

Ειδήσεις
18/05/2026 - 12:38

Χανταϊός: Στο Ρότερνταμ για απολύμανση το υπερωκεάνιο MV Hondius

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 12:32

Η EY επαναπροσδιορίζει τις ελεγκτικές υπηρεσίες με agentic AI

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 12:25

Οι Κερδισμένοι και οι Χαμένοι της Νέας Παγκόσμιας Τάξης του Πετρελαίου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/05/2026 - 12:22

Καραβίας: Σήμα για άνοιγμα στην ινδική αγορά – «Προτεραιότητα η διαφοροποίηση των πηγών εσόδων»

Ειδήσεις
18/05/2026 - 12:15

Ιράν: Νέα αναθεωρημένη πρόταση προς τις ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης

Οικονομία
18/05/2026 - 12:05

Καύσιμα: Έρχονται τιμές άνω των €2,10 στη βενζίνη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 12:00

ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας

Οικονομία
18/05/2026 - 11:59

ΤτΕ: Οι επιπτώσεις της πολεμικής σύρραξης πέρασαν άμεσα στις καταναλωτικές τιμές

Ομόλογα
18/05/2026 - 11:55

Βρετανία: Στα ύψη το κόστος δανεισμού – Ασφυκτική πίεση στον Στάρμερ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 11:54

Συμβιβασμός $2,25 δισ. για το δυστύχημα του «Dali» – Ανοιχτό το μέτωπο ευθυνών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 11:47

ΔΕΗ: Καλύφθηκε σε χρόνο ρεκόρ η ΑΜΚ - Ζήτηση στην περιοχή των €9-10 δισ.

Πολιτική
18/05/2026 - 11:42

«Η Ελλάδα που αντιστέκεται»: Το βίντεο-ντοκιμαντέρ του Παύλου Γερουλάνου για τον Έβρο

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 11:38

Νευρικότητα στις αγορές: ΔΕΗ, τράπεζες και Μέση Ανατολή καθορίζουν το κλίμα

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
18/05/2026 - 11:33

Ικτίνος: Σε «ρότα» υλοποίησης η συμφωνία διεθνούς αξιοποίησης του ακινήτου της στον Όρμο Σητείας Κρήτης

Magazino
18/05/2026 - 11:11

Διεθνής Ημέρα Μουσείων: Οι δωρεάν δράσεις που αξίζει να βάλεις στο πρόγραμμα

ΑΜΥΝΑ
18/05/2026 - 11:05

Mission 2030: Ο κλάδος της Αεροδιαστημικής και Άμυνας εισέρχεται σε νέα εποχή ανάπτυξης - Οι προκλήσεις

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 11:03

ΔΑΑ: Άνοδος 8,1% στην επιβατική κίνηση το πρώτο τρίμηνο του 2026

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 10:50

ΔΕΗ: Η ανακοίνωση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου – Στο 33,4% το ποσοστό του Δημοσίου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/05/2026 - 10:47

Eurobank: Δωρεά εξοπλισμού στο Αγαθονήσι - Διαχρονική η στήριξη στις ένοπλες δυνάμεις

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 10:41

Στα «κόκκινα» οι ευρωαγορές μετά το νέο τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν

Ειδήσεις
18/05/2026 - 10:24

Γερμανία: Ο πρόεδρος του ifo προτείνει ανώτατο όριο στο ποσοστό δημόσιων δαπανών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 10:14

Εκκίνηση για το mega book building της ΔΕΗ - Στόχος άντλησης έως €4,3 δισ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
18/05/2026 - 09:58

EBIKEN: Ζητά από ΥΠΕΝ και ΡΑΑΕΥ έλεγχο της ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού

Αναλύσεις
18/05/2026 - 09:49

ΧΑ: Πλησιέστερη στήριξη στις 2216 μονάδες με την αντίστοιχη αντίσταση στις 2274

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 09:41

Πτώση στις αγορές Ασίας - Ειρηνικού μετά τις νέες απειλές Τραμπ προς το Ιράν

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 09:25

ΥΠΕΝ: Σε κρίσιμη συγκυρία, η ανάρτηση Τραμπ για την ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ