Ξεκινά το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο "STEROPE" με συντονιστή τη HELLENiQ ENERGY
16:55 - 03 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο “STEROPE”, με στόχο την ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής για την παραγωγή καθαρών καυσίμων από βιομηχανικές εκπομπές CO₂.

Έχοντας ως συντονιστή την HELLENiQ ENERGY, το έργο συγκεντρώνει 16 ερευνητικούς και βιομηχανικούς εταίρους από οκτώ χώρες, στοχεύοντας στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης αλυσίδας δέσμευσης και μετατροπής του διοξειδίου του άνθρακα σε καθαρά καύσιμα για την αεροπλοΐα και τη ναυτιλία.

Με χρηματοδότηση 8 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα Horizon Europe, το “STEROPE” (SYNERGISTIC ADVANCED CARBON CAPTURE TECHNOLOGIES FOR CONVERSION OF INDUSTRIALLY EMITTED CO2 TO SUSTAINABLE PRODUCTION OF BIOFUELS AND CHEMICALS), ξεχώρισε στην πρώτη θέση μεταξύ 27 προτάσεων, επιβεβαιώνοντας την πρωτοπορία και τη σημασία του.

Σύμπραξη κορυφαίων ευρωπαϊκών φορέων

Στην υλοποίηση του έργου συμμετέχουν κορυφαίοι ευρωπαϊκοί φορείς της έρευνας και της βιομηχανίας, ανάμεσά τους τέσσερις Ελληνικοί εταίροι με καθοριστικό ρόλο: το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ/CERTH) που ηγείται της αξιολόγησης βιωσιμότητας και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ/CRES) που αναπτύσσει βέλτιστες πρακτικές κοινωνικής αποδοχής, η AEGEAN Airlines που θα αξιολογήσει τα συνθετικά καύσιμα για βιώσιμες αεροπορικές μεταφορές, καθώς και η Κυπριακή εταιρεία Danaos Shipping, που συμμετέχει στην αξιολόγηση των ναυτιλιακών καυσίμων. Η HELLENiQ ENERGY θα φιλοξενήσει την πιλοτική μονάδα παραγωγής καθαρών καυσίμων στο διυλιστήριο Ελευσίνας, ενώ συντονίζει και το σύνολο του έργου.

Στην Ευρωπαϊκή σύμπραξη συμμετέχουν επίσης ερευνητικοί και βιομηχανικοί ηγέτες από την Ισπανία(CSIC, Bioplat, ADSC, ERCROS), το Βέλγιο(Πανεπιστήμιο Γάνδης), την Ιταλία (Πανεπιστήμιο Γένοβας), τις Κάτω Χώρες (Maturus Optimi BV), τη Σερβία (Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου, CRH Moravacem), το Ηνωμένο Βασίλειο (Cranfield University), και την Κύπρο (Cyprus Marine and Maritime Institute).

Το 2029 η ολοκλήρωση του έργου “STEROPE”

Με ορίζοντα τεσσάρων ετών (2025–2029), το “STEROPE” θα αναπτύξει και θα λειτουργήσει μια ολοκληρωμένη πιλοτική εγκατάσταση στην Ελευσίνα, όπου οι εκπομπές CO₂ του διυλιστηρίου θα δεσμεύονται και θα μετατρέπονται σε e-μεθανόλη, e-διμεθυλαιθέρα και, τελικά, σε βιώσιμα καύσιμα για αεροπορικούς και ναυτιλιακούς κινητήρες.

Η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων πραγματοποιήθηκε στις 30 και 31 Οκτωβρίου στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις της HELLENiQ ENERGY στον Ασπρόπυργο, ενώ μέσα στο 2028 αναμένεται να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και η πρώτη λειτουργία των πιλοτικών μονάδων στο διυλιστήριο της Ελευσίνας. Το 2029 θα γίνουν οι τελικές δοκιμές, με στόχο την επιτυχή χρήση των παραγόμενων καυσίμων σε αεροπορικό κινητήρα 1 MW και σε ναυτιλιακό κινητήρα 155 kW. Η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου θα αποτελέσει ορόσημο για την παραγωγή πράσινων καυσίμων σε βιομηχανική κλίμακα.

Η HELLENiQ ENERGY, ως συντονιστής έργου, διασφαλίζει τον στρατηγικό σχεδιασμό και τον συντονισμό των εταίρων, την αξιοποίηση πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της HELLENiQ Renewables και την εφαρμογή της τεχνολογίας σε πραγματικό βιομηχανικό περιβάλλον.

Όπως δήλωσε ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Νέων Δραστηριοτήτων της HELLENiQ ENERGY, Γιώργος Αλεξόπουλος, «η ανάληψη του συντονισμού του STEROPE επιβεβαιώνει τη δέσμευση και τον ρόλο της HELLENiQ ENERGY στην αιχμή της ενεργειακής μετάβασης, αναπτύσσοντας λύσεις που απαντούν στις μεγαλύτερες προκλήσεις του μέλλοντος. Η στρατηγική μας είναι ξεκάθαρη: επενδύουμε στην καινοτομία που οδηγεί σε καθαρότερη ενέργεια για όλους».

