Ποιοι Έλληνες εφοπλιστές συναντήθηκαν με τους Αμερικανούς στο Ζάππειο – Τι συμφωνήθηκε

Από αμερικανικής πλευράς συμμετείχαν ο υπουργός Εσωτερικών και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, Doug Burgum, ο υπουργός Ενέργειας, Chris Wright, ο υφυπουργός Εξωτερικών για τη Διαχείριση και τους Πόρους, Michael Rigas, ο υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Ενέργεια και το Περιβάλλον, Jacob Helberg, καθώς και η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκαν τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται με τη μεταφορά LNG, τις απαιτήσεις της αγοράς και το κόστος μεταφοράς. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα δεδομένα της διεθνούς αγοράς ενέργειας, τις ανάγκες εφοδιασμού και τις προοπτικές για περαιτέρω συνεργασία μεταξύ ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών και αμερικανικών θεσμών.

Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν πληροφορίες για τη διαμόρφωση των τιμών, τις προκλήσεις στη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου και τις παραμέτρους που επηρεάζουν το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας. Οι εφοπλιστές ανέφεραν τις επιχειρησιακές ανάγκες και τις τεχνικές απαιτήσεις των στόλων LNG, ενώ οι Αμερικανοί αξιωματούχοι παρουσίασαν τα δεδομένα της αμερικανικής παραγωγής και τις προβλέψεις για τα φορτία που κατευθύνονται προς την Ευρώπη.

Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο των επαφών που πραγματοποιούνται στην Αθήνα με αφορμή τις εργασίες του P-TEC, όπου η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συζητούν ζητήματα ενεργειακής πολιτικής, ναυτιλιακής υποδομής και διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στρατηγικές επενδύσεις

Στρατηγικές αμερικανικές επενδύσεις σε ελληνικά λιμάνια και ναυπηγεία δρομολογούνται, προανήγγειλε από τη μεριά του ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στο πλαίσιο των εργασιών της διακυβερνητικής διατλαντικής συνεργασίας για την ενέργεια (P-TEC). Πρόσθεσε, επίσης, ότι «τις επόμενες εβδομάδες και μήνες θα προχωρήσουμε σε συμφωνία που αφορά αμερικανικές στρατηγικές επενδύσεις στην Ελλάδα, στο κομμάτι των υποδομών».