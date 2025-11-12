Όμιλος ΔΕΗ: Ολοκλήρωση κατασκευής αιολικού πάρκου 36 MW στη Φωκίδα
12:10 - 12 Νοε 2025

Όμιλος ΔΕΗ: Ολοκλήρωση κατασκευής αιολικού πάρκου 36 MW στη Φωκίδα

Reporter.gr Newsroom
Ολοκληρώθηκε από τον Όμιλο ΔΕΗ η κατασκευή ενός ακόμα αιολικού πάρκου, εγκατεστημένης ισχύος 36 MW στη θέση Κάρκαρος των Δημοτικών Ενοτήτων Αντίκυρας και Δεσφίνας στην Στερεά Ελλάδα. 

Η εγκατεστημένη ισχύς του πάρκου ανέρχεται σε 36 MW, από επτά ανεμογεννήτριες, κατασκευής Siemens Gamesa, τύπου SG145. Η διασύνδεση του σταθμού με το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας θα εξασφαλιστεί μέσω νέου υποσταθμού ανύψωσης τάσης 33/150 kV. Το αιολικό πάρκο αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το 2026.

Το πλούσιο αιολικό δυναμικό της περιοχής, σε συνδυασμό με την επιλογή ανεμογεννητριών εξελιγμένης τεχνολογίας, εξασφαλίζει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 82,5 GWh ετησίως. Η ενέργεια αυτή μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σχεδόν 20.000 νοικοκυριών, αποτρέποντας παράλληλα την εκπομπή περίπου 41.250 τόνων CO2.

Παράλληλα με το έργο αυτό η «ΔΕΗ Ανανεώσιμες», 100% θυγατρική του Ομίλου ΔΕΗ, συνεχίζει την κατασκευή τριών ακόμη αιολικών πάρκων στη Ροδόπη, τη Φωκίδα και την Αρκαδία συνολικής ισχύος περίπου 100MW.

Πριν από μερικές ημέρες, ο Όμιλος ΔΕΗ ανακοίνωσε επίσης την έναρξη των εργασιών για τη δεύτερη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου Deleni στην κομητεία Vaslui, το μεγαλύτερο αιολικό έργο στη Βορειοανατολική Ρουμανία. Η ισχύς του πάρκου θα αυξηθεί κατά επιπλέον 85 MW, με την κατασκευή 14 νέων ανεμογεννητριών ισχύος 6,1 MW η καθεμία, που θα προστεθούν στα 140 MW της πρώτης φάσης, που είναι ήδη υπό κατασκευή.

Η ανάπτυξη των αιολικών πάρκων είναι στρατηγικής σημασίας για τον Όμιλο ΔΕΗ και συμβάλλει καθοριστικά στην ευστάθεια του συστήματος, δεδομένου ότι η αιολική ενέργεια μπορεί να παραχθεί όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας, αρκεί να φυσάει άνεμος.

Η κατασκευή του νέου αιολικού πάρκου είναι ένα ακόμα βήμα στην ανάπτυξη ΑΠΕ του Ομίλου ΔΕΗ, τόσο οργανικά όσο και μέσω συνεργασιών, στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επίτευξη του στόχου του Ομίλου ΔΕΗ για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας συνολικής ισχύος 11,8 GW έως το 2027.

