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Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Τα τρία σημεία κλειδιά για το «Ευρωπαϊκό Πακέτο για τα Δίκτυα»
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10:57 - 15 Δεκ 2025

Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Τα τρία σημεία κλειδιά για το «Ευρωπαϊκό Πακέτο για τα Δίκτυα»

Reporter.gr Newsroom
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Σε ανάρτησή του στο LinkedIn, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, σχολιάζει το νέο European Grids Package της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο παρουσίασε ο Επίτροπος Ενέργειας Dan Jørgensen

Σημειώνεται ότι το νέο Ευρωπαϊκό Πακέτο για τα Δίκτυα συζητείται σήμερα 15 Δεκεμβρίου στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ.

Ο Μάνος Μανουσάκης αναφέρει συγκεκριμένα ότι «το νέο Ευρωπαϊκό Πακέτο για τα Δίκτυα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής — που παρουσιάστηκε από τον Επίτροπο Dan Jørgensen — αποτελεί ένα έγκαιρο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».

Όπως αναφέρει, «κατά την άποψή μου, ιδιαίτερη σημασία έχουν ορισμένα βασικά σημεία.

Πρώτον, η προτεινόμενη αναβάθμιση του πλαισίου TEN-E, με σαφέστερη εστίαση στις διασυνοριακές ανάγκες και με μια πιο ολοκληρωμένη, πραγματικά ευρωπαϊκή προσέγγιση στον σχεδιασμό των δικτύων.

Δεύτερον, η ξεκάθαρη αναγνώριση ότι η διασυνδεσιμότητα δεν είναι προαιρετική. Τα εθνικά ενεργειακά σχέδια μπορούν να λειτουργήσουν μόνο εφόσον λειτουργεί αποτελεσματικά και το ευρωπαϊκό «σύστημα συστημάτων».

Τρίτον, η προτεινόμενη αύξηση του προγράμματος CEF-Energy για την περίοδο 2028-2034, η οποία μπορεί να μειώσει ουσιαστικά τον επενδυτικό κίνδυνο για κρίσιμες υποδομές προτεραιότητας»

Ωστόσο, συνεχίζει, «ακόμη πιο σημαντικό από την ίδια την ανακοίνωση είναι το τι ακολουθεί.

Χρειαζόμαστε έναν ουσιαστικό και θεσμοθετημένο διάλογο μεταξύ των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς και Διανομής, των ρυθμιστικών αρχών, των εθνικών κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να υπάρξει σύγκλιση σε μια αξιόπιστη ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δίκτυα.

Μια στρατηγική που θα απαντά με σαφήνεια στο τι κατασκευάζουμε, πού το κατασκευάζουμε, με ποια προτεραιότητα και με ποιο μοντέλο υλοποίησης και χρηματοδότησης.

Προς τους επενδυτές, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Τα ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφοράς αποτελούν μια επένδυση γενεών. Απαιτείται μακροπρόθεσμο κεφάλαιο σήμερα, σε συνδυασμό με σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο και ταχύτερες διαδικασίες αδειοδότησης, ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε επαρκή δυναμικότητα, ασφάλεια εφοδιασμού και προσιτό κόστος για τους καταναλωτές.

Τέλος, για να επιτευχθεί υλοποίηση σε μεγάλη κλίμακα, είναι απαραίτητο και ένα δομημένο πλαίσιο συντονισμένου σχεδιασμού με τους προμηθευτές βασικού εξοπλισμού, όπως καλώδια, μετατροπείς και μετασχηματιστές.

Η κλιμάκωση της παραγωγικής ικανότητας πρέπει να ευθυγραμμιστεί έγκαιρα με τον συμφωνημένο ευρωπαϊκό αγωγό έργων, πριν οι εφοδιαστικές αλυσίδες εξελιχθούν στον βασικό περιοριστικό παράγοντα», αναφέρει ο κ. Μανουσάκης.

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