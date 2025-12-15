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Ποια αιτήματα των αγροτών απορρίπτει η κυβέρνηση και ποια «συζητάει»
Πολιτική
10:25 - 15 Δεκ 2025

Ποια αιτήματα των αγροτών απορρίπτει η κυβέρνηση και ποια «συζητάει»

Reporter.gr Newsroom
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Την ανάγκη άμεσης αποκλιμάκωσης των αγροτικών κινητοποιήσεων μέσω διαλόγου, αλλά και τη θέση της κυβέρνησης ότι η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αποτελεί προϋπόθεση για διαφάνεια και ουσιαστικούς ελέγχους, υπογράμμισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews, καθώς οι κινητοποιήσεις εισέρχονται στην τρίτη εβδομάδα.

Όπως τόνισε στην ΕΡΤ ο κ. Τσιάρας, υπάρχει εδώ και καιρό ανοιχτή πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, απηύθυνε την περασμένη Παρασκευή πρόσκληση στους εκπροσώπους των αγροτών για συνάντηση στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο. «Είναι πραγματικά κρίμα να μη αξιοποιείται αυτή η ευκαιρία», σημείωσε, τονίζοντας ότι οι δυσκολίες στον πρωτογενή τομέα είναι καταγεγραμμένες και αναγνωρισμένες.

Ο κ. Τσιάρας επιβεβαίωσε ότι τα 30 αιτήματα των αγροτών έφτασαν τελικά στο υπουργείο μέσω email και εξετάζονται. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι ορισμένα εξ αυτών δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, όπως οι ελάχιστες εγγυημένες τιμές, σημειώνοντας ότι σε μια ελεύθερη ευρωπαϊκή αγορά κάτι τέτοιο δεν εφαρμόζεται μονομερώς.

Υπενθύμισε ότι κάθε ενίσχυση πρέπει να είναι συμβατή με τους δημοσιονομικούς κανόνες και να λαμβάνει έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως συνέβη και με το πρόγραμμα αποζημιώσεων για τον «Ντάνιελ» στη Θεσσαλία.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεκαθαρίζοντας ότι το αίτημα να μη μεταφερθεί στην ΑΑΔΕ ισοδυναμεί –όπως είπε– με διατήρηση της σημερινής κατάστασης: χωρίς επαρκείς ελέγχους, χωρίς πλήρη διαφάνεια και χωρίς πραγματική εικόνα των στοιχείων.

«Η μοναδική δυνατότητα για να μην επαναληφθούν φαινόμενα που δεν τιμούν κανέναν είναι η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ», ανέφερε, εξηγώντας ότι εκεί υπάρχει υψηλό επίπεδο διασταυρώσεων, ακόμη και μεταξύ Ε9 και δηλώσεων ΟΣΔΕ, ενώ εξέφρασε την απορία του για τις αντιδράσεις κομμάτων σχετικά με τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Αντίθετα, στο τραπέζι μπορούν να μπουν – όπως είπε – ζητήματα που αφορούν την ενέργεια και το κόστος παραγωγής. Υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη νομοθετήσει για πρώτη φορά την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο, ενώ αναγνώρισε προβλήματα στην εφαρμογή, τα οποία απέδωσε κυρίως σε λανθασμένα τιμολόγια.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο υπολογισμός των αναγκαίων ποσοτήτων πετρελαίου βασίζεται σε δεδομένα του 2015, κάτι που δημιουργεί αδικίες και απαιτεί επανεξέταση.

Για το αγροτικό ρεύμα, τόνισε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει παράταση του χαμηλού τιμολογίου πέραν της διετίας, επισημαίνοντας ότι τα 9,2 λεπτά/κιλοβατώρα είναι κάτω από το κόστος της ΔΕΗ, τη στιγμή που το οικιακό ρεύμα είναι στα 14 λεπτά και το βιομηχανικό στα 20.

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Χαμηλές τιμές προϊόντων και διεθνείς προκλήσεις

Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι υπάρχουν προϊόντα, όπως το βαμβάκι (35 λεπτά) και το σιτάρι (18 λεπτά), με τιμές που καθιστούν δύσκολη τη βιωσιμότητα των παραγωγών. Επισήμανε, ωστόσο, ότι η συζήτηση πρέπει να ανοίξει και στις μεγάλες προκλήσεις: τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, τη χρηματοδότησή της, την είσοδο χωρών όπως η Ουκρανία και τις επικείμενες εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ.

«Οριακό σημείο» και ανάγκη εκτόνωσης

Ο κ. Τσιάρας προειδοποίησε ότι η κατάσταση βρίσκεται σε οριακό σημείο, καθώς η ένταση των κινητοποιήσεων προκαλεί σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και την οικονομική δραστηριότητα, κάτι που «μπορεί να στραφεί τελικά και εναντίον των ίδιων των αγροτών».

«Είναι η στιγμή, ενόψει και των Χριστουγέννων, να δρομολογήσουμε μια διαφορετική εξέλιξη», υπογράμμισε, επαναλαμβάνοντας ότι ο διάλογος μπορεί να φέρει εκτόνωση και ουσιαστικές λύσεις.

Κτηνοτρόφοι και ευλογιά

Αναφερόμενος στους κτηνοτρόφους και την ευλογιά, σημείωσε ότι η Ελλάδα δίνει τη μεγαλύτερη αποζημίωση στην Ευρώπη, έως 250 ευρώ ανά ζώο, ενώ συνολικά οι παρεμβάσεις –αποζημιώσεις θανάτου, ζωοτροφών και απώλειας εισοδήματος– ξεπερνούν τα 180 εκατ. ευρώ.

Για τον εμβολιασμό, τόνισε ότι πρόκειται για επιστημονικό ζήτημα, το οποίο χειρίζεται Εθνική Επιστημονική Επιτροπή, επισημαίνοντας ότι καμία χώρα που εφάρμοσε εμβολιασμό δεν βγήκε οριστικά από το καθεστώς της ευλογιάς, με σοβαρές επιπτώσεις και στις εξαγωγές φέτας.

Κλείνοντας, ο υπουργός υπογράμμισε ότι «η συζήτηση και η εύρεση λύσης είναι μονόδρομος», τόσο για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου όσο και για την ανακούφιση της ελληνικής κοινωνίας συνολικά.

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