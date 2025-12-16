ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αφιερωμένο στη νέα γενιά επιστημόνων το Business Day της Protergia
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15:54 - 16 Δεκ 2025

Αφιερωμένο στη νέα γενιά επιστημόνων το Business Day της Protergia

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Protergia στο πλαίσιο του θεσμού Business Days του Πανοράματος Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας, υποδέχθηκε στα γραφεία της στην Παιανία 50 φοιτητές και αποφοίτους.

Για 13η συνεχή χρονιά η Protergia υποδέχθηκε στα γραφεία της στην Παιανία 50 φοιτητές και αποφοίτους στο πλαίσιο του θεσμού Business Days του Πανοράματος Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας.

Ο θεσμός έχει καθιερωθεί με στόχο να φέρει νέους έως 30 ετών σε επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις μέσα από επισκέψεις στα γραφεία και τις εγκαταστάσεις τους.

Το Business Day της Protergia ήταν μία ημέρα αφιερωμένη στη νέα γενιά επιστημόνων. Μέσα από ένα πλήρως διαδραστικό workshop, οι συμμετέχοντες γνώρισαν τους ανθρώπους, τις δυνατότητες εξέλιξης και το περιβάλλον που προσφέρει η Protergia, η ενέργεια της METLEN Energy & Metals.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το περιβάλλον της Protergia και της METLEN μέσα από μια σειρά διαδραστικών θεματικών:

Συγκεκριμένα παρακολούθησαν μια σειρά από θεματικές που ανέδειξαν τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας και των διαφορετικών ρόλων μέσα σε αυτήν. Συμμετείχαν σε συζητήσεις με στελέχη, γνώρισαν τις κύριες διευθύνσεις και τις αρμοδιότητές τους, αντάλλαξαν απόψεις μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες και συνεργάστηκαν σε μια άσκηση καινοτομίας που τους έφερε σε επαφή με πραγματικές προκλήσεις του κλάδου. Η ημέρα έκλεισε με μια ανοιχτή συζήτηση για την καριέρα και την επαγγελματική εξέλιξη, προσφέροντας στους νέους μια ολοκληρωμένη εικόνα των ευκαιριών που μπορούν να αναπτυχθούν σε έναν σύγχρονο, δυναμικό οργανισμό.

Business Days LinkedIn B 1 461a1

Στην Protergia, την ενέργεια της METLEN Energy & Metals, πιστεύουν στη δύναμη των ανθρώπων και επενδύουν στην επόμενη γενιά. Με δράσεις σαν αυτή ανοίγουν δρόμοι, χτίζονται γέφυρες με τον ακαδημαϊκό χώρο και δίνεται στη νέα γενιά χώρο, φωνή και πραγματικές προοπτικές.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/12/2025 - 15:56
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Release Athens 2026: Η Protergia δίνει ξανά ενέργεια στο μεγάλο φεστιβάλ του καλοκαιριού
Magazino

Release Athens 2026: Η Protergia δίνει ξανά ενέργεια στο μεγάλο φεστιβάλ του καλοκαιριού

Οι «Συγκάτοικοι» από την Protergia: Η αξία της ενέργειας όταν αυτή προσαρμόζεται πραγματικά στον άνθρωπο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Οι «Συγκάτοικοι» από την Protergia: Η αξία της ενέργειας όταν αυτή προσαρμόζεται πραγματικά στον άνθρωπο

Εποχικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα: Η πρόκληση της σταθερότητας στο ενεργειακό κόστος
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Εποχικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα: Η πρόκληση της σταθερότητας στο ενεργειακό κόστος

Στροφή στα σταθερά τιμολόγια ρεύματος: Τι οδηγεί τους καταναλωτές στα «μπλε»
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στροφή στα σταθερά τιμολόγια ρεύματος: Τι οδηγεί τους καταναλωτές στα «μπλε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
28/06/2026 - 18:00

The Digital Gate V: Επιλέχθηκαν οι ομάδες που θα υλοποιήσουν πιλοτικές εφαρμογές στο ΔΑΑ

Πολιτική
28/06/2026 - 17:54

Αποχώρησε από τους «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» η Τζάκρη – «Ευγνώμων», δηλώνει ο Κασσελάκης

Business Facts
28/06/2026 - 17:00

Ποια αεροδρόμια κυριάρχησαν στην παγκόσμια κίνηση επιβατών το 2025

Οικονομία
28/06/2026 - 16:22

Οι 10 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Ειδήσεις
28/06/2026 - 16:11

Σε ύφεση η φωτιά στο Πευκάλι Κορινθίας

Οικονομία
28/06/2026 - 16:00

ΕΣΠΑ «Επιχειρώ Στερεά», επιδοτούμενο πρόγραμμα για επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Εμπορεύματα
28/06/2026 - 16:00

Bitcoin και χρυσός χάνουν δισεκατομμύρια – Πού κατευθύνονται τα κεφάλαια των επενδυτών

Ειδήσεις
28/06/2026 - 15:49

Τραγωδία στη Γαλλία: 11 νεκροί από συντριβή αεροσκάφους εκπαίδευσης αλεξιπτωτιστών

Magazino
28/06/2026 - 15:02

Dog-Friendly Γραφεία: Το προνόμιο που κάνει το 55% των εργαζομένων να αλλάξει δουλειά

Ακίνητα
28/06/2026 - 14:00

ΠΟΜΙΔΑ: Ο Αυτοδιοικητικός Κώδικας και οι αλλαγές για τα ακίνητα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
28/06/2026 - 13:14

Ειλικρινείς απαντήσεις

Ειδήσεις
28/06/2026 - 13:00

Τραμπ προς Ιράν: «Θα σας αφανίσουμε» – Νέα αμερικανικά πλήγματα και πυραυλικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Ειδήσεις
28/06/2026 - 12:51

Η Ουκρανία «στραγγαλίζει» τα καύσιμα της Ρωσίας – Νέες επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές

Ειδήσεις
28/06/2026 - 12:27

Ο καύσωνας «γονατίζει» την Ευρώπη: Νέα ρεκόρ ζέστης και δεκάδες απώλειες

Ειδήσεις
28/06/2026 - 12:16

Λήγει στις 30 Ιουνίου η προθεσμία απογραφής ανελκυστήρων – Οι ποινές για τους «ξεχασιάρηδες»

Πολιτική
28/06/2026 - 11:53

ΠΑΣΟΚ: «Eυλογία» για την ολιγαρχία η επταετία Μητσοτάκη

Magazino
28/06/2026 - 11:29

Το Μουντιάλ αρχίζει τώρα: Οι 16 μάχες που θα κρίνουν τον δρόμο προς τον τελικό

Ειδήσεις
28/06/2026 - 11:00

Βενεζουέλα: Μακραίνει η λίστα των θυμάτων, 55.000 οι αγνοούμενοι

Ειδήσεις
28/06/2026 - 10:40

Η διαστημική οικονομία πληρώνει έως $135.000, αλλά οι εταιρείες δεν βρίσκουν προσωπικό

Πολιτική
28/06/2026 - 10:34

Συνάντηση Σαμαρά με την πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Πολιτική
28/06/2026 - 10:14

Μήνυμα με φόντο τις κάλπες: Ο επταετής απολογισμός του Μητσοτάκη

Πολιτική
28/06/2026 - 10:00

Το μομέντουμ του Τσίπρα, ο άγνωστος Χ της Καρυστιανού

Υγεία
28/06/2026 - 09:28

Τέχνη και απεξάρτηση: «Κερδίζοντας τη μάχη με τα σκοτάδια σου»

Ειδήσεις
28/06/2026 - 09:22

Νέο μπαράζ αμερικανικών και ιρανικών επιθέσεων – Στον αέρα η εκεχειρία

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:45

«Περισσότεροι πεθαίνουν από το κρύο»: Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ υποβάθμισε τον καύσωνα στην Ευρώπη

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:45

Πρόωρες εκλογές στη Σερβία: Παραιτείται ο Βούτσιτς έπειτα από μήνες αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:35

Αυστραλία: Σφίγγει τον κλοιό στα social media – Πρόστιμα-μαμούθ για πρόσβαση παιδιών κάτω των 16

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:20

Σαφές μήνυμα Φον ντερ Λάιεν: Αφοπλισμός και σεβασμός της κυριαρχίας του Λιβάνου μετά τη συμφωνία

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:00

ΟΗΕ: Σχεδόν 7 εκατ. άνθρωποι θα επηρεαστούν από τους σεισμούς στην Βενεζουέλα

Ειδήσεις
27/06/2026 - 20:25

Στα πρόθυρα νέας κρίσης η Μέση Ανατολή: Βομβαρδισμοί, απειλές και εύθραυστες ισορροπίες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ