Αφιερωμένο στη νέα γενιά επιστημόνων το Business Day της Protergia

Η Protergia στο πλαίσιο του θεσμού Business Days του Πανοράματος Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας, υποδέχθηκε στα γραφεία της στην Παιανία 50 φοιτητές και αποφοίτους.

Για 13η συνεχή χρονιά η Protergia υποδέχθηκε στα γραφεία της στην Παιανία 50 φοιτητές και αποφοίτους στο πλαίσιο του θεσμού Business Days του Πανοράματος Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας.

Ο θεσμός έχει καθιερωθεί με στόχο να φέρει νέους έως 30 ετών σε επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις μέσα από επισκέψεις στα γραφεία και τις εγκαταστάσεις τους.

Το Business Day της Protergia ήταν μία ημέρα αφιερωμένη στη νέα γενιά επιστημόνων. Μέσα από ένα πλήρως διαδραστικό workshop, οι συμμετέχοντες γνώρισαν τους ανθρώπους, τις δυνατότητες εξέλιξης και το περιβάλλον που προσφέρει η Protergia, η ενέργεια της METLEN Energy & Metals.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το περιβάλλον της Protergia και της METLEN μέσα από μια σειρά διαδραστικών θεματικών:

Συγκεκριμένα παρακολούθησαν μια σειρά από θεματικές που ανέδειξαν τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας και των διαφορετικών ρόλων μέσα σε αυτήν. Συμμετείχαν σε συζητήσεις με στελέχη, γνώρισαν τις κύριες διευθύνσεις και τις αρμοδιότητές τους, αντάλλαξαν απόψεις μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες και συνεργάστηκαν σε μια άσκηση καινοτομίας που τους έφερε σε επαφή με πραγματικές προκλήσεις του κλάδου. Η ημέρα έκλεισε με μια ανοιχτή συζήτηση για την καριέρα και την επαγγελματική εξέλιξη, προσφέροντας στους νέους μια ολοκληρωμένη εικόνα των ευκαιριών που μπορούν να αναπτυχθούν σε έναν σύγχρονο, δυναμικό οργανισμό.





Στην Protergia, την ενέργεια της METLEN Energy & Metals, πιστεύουν στη δύναμη των ανθρώπων και επενδύουν στην επόμενη γενιά. Με δράσεις σαν αυτή ανοίγουν δρόμοι, χτίζονται γέφυρες με τον ακαδημαϊκό χώρο και δίνεται στη νέα γενιά χώρο, φωνή και πραγματικές προοπτικές.