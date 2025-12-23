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Καταβλήθηκαν €124 εκατ. σε 1,17 εκατ. δικαιούχους επιδόματος θέρμανσης
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12:24 - 23 Δεκ 2025

Καταβλήθηκαν €124 εκατ. σε 1,17 εκατ. δικαιούχους επιδόματος θέρμανσης

Reporter.gr Newsroom
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Ολοκληρώθηκε η καταβολή της πρώτης δόσης του επιδόματος θέρμανσης για το 2025-2026, ύψους 124.212.327,30 € σε 1.168.945 δικαιούχους.

Η καταβολή έγινε στους τραπεζικούς λογαριασμούς που δηλώθηκαν στη ψηφιακή πύλη myAADE, στη διαδρομή Μητρώο και Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού IBAN.

Οι αιτήσεις που κατατέθηκαν για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης έως τις 5/12/2025, (καταληκτική προθεσμία υποβολής) ανήλθαν σε:

• 363.224 για ηλεκτρικό ρεύμα,
• 867.524 για πετρέλαιο θέρμανσης και άλλα καύσιμα.

Από τις αιτήσεις αυτές καταβλήθηκε προκαταβολή για

• ηλεκτρικό ρεύμα: 31.278.420,17 € σε 310.773 δικαιούχους και
• πετρέλαιο θέρμανσης και λοιπά καύσιμα: 92.933.907,13 € σε 858.172 δικαιούχους.

Η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιοποιημένη και πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανσητης ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myΘέρμανση.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

• Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.
• Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας:Κοινωνική Πολιτική & Επιδόματα > Επιδόματα > Επίδομα θέρμανσης - myΘέρμανση
Τελευταία τροποποίηση στις 23/12/2025 - 14:42
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