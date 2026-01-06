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Τα όρια των ευρωπαϊκών δικτύων: Οι ΑΠΕ οδήγησαν σε ρεκόρ αρνητικών τιμών ρεύματος το 2025
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08:45 - 06 Ιαν 2026

Τα όρια των ευρωπαϊκών δικτύων: Οι ΑΠΕ οδήγησαν σε ρεκόρ αρνητικών τιμών ρεύματος το 2025

Reporter.gr Newsroom
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Η απότομη άνοδος της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές το 2025 άσκησε έντονη πίεση στα ευρωπαϊκά ηλεκτρικά δίκτυα, με αποτέλεσμα οι τιμές του ρεύματος να κινούνται σε αρνητικά επίπεδα πιο συχνά από κάθε άλλη χρονιά.

Οι αρνητικές τιμές φέρνουν στο προσκήνιο την αντίθεση ανάμεσα στη γρήγορη επέκταση της πράσινης ηλεκτροπαραγωγής, τη σχετικά αδύναμη εξέλιξη της ζήτησης και τα χρόνια, δομικά προβλήματα των δικτύων στην Ευρώπη. Ενδεικτικά, στη Γερμανία καταγράφηκαν το 2025 συνολικά 573 ώρες με αρνητικές τιμές, αριθμός αυξημένος κατά 25% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Στην Ισπανία, όπου το φαινόμενο εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2024, οι ώρες αρνητικών τιμών διπλασιάστηκαν μέσα σε έναν χρόνο.

Υπερπροσφορά ενέργειας, περιορισμένη απορρόφηση

Σε περιόδους έντονων ανέμων ή ισχυρής ηλιοφάνειας, τα συστήματα ηλεκτρισμού κατακλύζονται από πράσινη ενέργεια, ενώ η κατανάλωση συχνά δεν επαρκεί για να απορροφήσει την παραγόμενη ποσότητα. Αυτό οδηγεί τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας κάτω από το μηδέν. Όπως επισημαίνει η BloombergNEF, η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και το 2026, καθώς η εγκατάσταση νέας ισχύος ΑΠΕ προχωρά ταχύτερα από την ανάπτυξη των δικτύων, των λύσεων αποθήκευσης και της ζήτησης.

Μετασχηματισμός της αγοράς και αναδυόμενες δυνατότητες

Η συχνότερη εμφάνιση αρνητικών τιμών αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας των ευρωπαϊκών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. Από τη μία πλευρά, τα έσοδα των παραγωγών ΑΠΕ δέχονται πιέσεις. Από την άλλη, ανοίγονται νέα πεδία δραστηριότητας. Εταιρείες εμπορίας ενέργειας στρέφονται ολοένα περισσότερο σε επενδύσεις σε μπαταρίες, αγοράζοντας ηλεκτρική ενέργεια όταν οι τιμές είναι αρνητικές και πουλώντας την σε ώρες υψηλής ζήτησης. Με τον τρόπο αυτό αξιοποιούν τη μεγαλύτερη μεταβλητότητα των τιμών που προκαλεί η εξάρτηση της παραγωγής από τις καιρικές συνθήκες.

Παράλληλα, οι αναγκαίες ενισχύσεις στα δίκτυα μεταφοράς — ώστε η ηλεκτρική ενέργεια να διοχετεύεται αποτελεσματικά εκεί όπου απαιτείται — καθώς και οι υποδομές αποθήκευσης, δεν προχωρούν με την ίδια ταχύτητα όπως η ανάπτυξη νέας παραγωγικής ισχύος.

Η διαρκής σημασία των ορυκτών καυσίμων

Παρότι οι ΑΠΕ αναπτύσσονται με εντυπωσιακούς ρυθμούς, τα ορυκτά καύσιμα παραμένουν απαραίτητα για την εξισορρόπηση του συστήματος, καλύπτοντας τις ανάγκες όταν η παραγωγή από αιολικά και φωτοβολταϊκά μειώνεται. Σε τέτοιες φάσεις, οι τιμές της ενέργειας μπορούν να αυξηθούν απότομα. Η περιορισμένη διασύνδεση μεταξύ αγορών, η ανεπαρκής αποθήκευση και η έλλειψη ευέλικτης ζήτησης οδηγούν αφενός σε περισσότερες ώρες αρνητικών τιμών σε περιόδους υπερπροσφοράς και αφετέρου σε εντονότερες εκτινάξεις τιμών όταν η διαθέσιμη ενέργεια περιορίζεται.

«Αυτές οι αποκλίσεις τιμών είναι πιθανό να συνεχιστούν και το 2026», δήλωσε η Φλόρενς Σμιτ, στρατηγικός αναλυτής ενέργειας στη Rabobank. «Η ώθηση για περισσότερες ΑΠΕ θα συναντήσει μια ζήτηση που επιστρέφει αργά, ενώ σε ορισμένες αγορές θα αυξηθεί η χρήση φυσικού αερίου και άνθρακα για την κάλυψη πρόσθετων φορτίων».

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