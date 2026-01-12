Οδηγίες προστασίας εγκαταστάσεων φυσικού αερίου λόγω χαμηλών θερμοκρασιών

Ενδεικτικά, οι καταναλωτές θα πρέπει να λάβουν τα παρακάτω μέτρα:
• Να διατηρούν τις συσκευές θέρμανσης σε συνεχόμενη λειτουργία κατά τη διάρκεια των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η διατήρηση του θερμοστάτη σε σταθερή θερμοκρασία 18°C έως 20°C, ακόμη και κατά τις ώρες σύντομης απουσίας, ώστε να διατηρείται η κυκλοφορία του νερού στο σύστημα και να περιορίζεται ο κίνδυνος παγώματος σωληνώσεων και λοιπών εξαρτημάτων της εγκατάστασης.
Η Enaon EDA είναι αρμόδια για τη λειτουργία του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου με ασφάλεια, αξιοπιστία και αποδοτικότητα, έως τους μετρητές των καταναλωτών. Υπενθυμίζεται ότι η εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου αποτελεί ευθύνη του καταναλωτή ως προς τη συντήρηση και την ασφαλή λειτουργία της. Για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα, οι καταναλωτές θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά σε αδειοδοτημένους