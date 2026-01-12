ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Οδηγίες προστασίας εγκαταστάσεων φυσικού αερίου λόγω χαμηλών θερμοκρασιών
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14:45 - 12 Ιαν 2026

Οδηγίες προστασίας εγκαταστάσεων φυσικού αερίου λόγω χαμηλών θερμοκρασιών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ελληνική Εταιρεία Διανομής Αερίων Enaon EDA,θυγατρική της Enaon, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στις περιοχές αρμοδιότητάς της στη χώρα, συνιστάται η εφαρμογή βασικών προληπτικών μέτρων για τη διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας των εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου και των υδραυλικών κυκλωμάτων, αρμοδιότητας του καταναλωτή.

Ενδεικτικά, οι καταναλωτές θα πρέπει να λάβουν τα παρακάτω μέτρα:

• Να απευθύνονται και να συμβουλεύονται τον αδειοδοτημένο εγκαταστάτη τους για τους απαιτούμενους χειρισμούς των λεβήτων σε περίπτωση παγετού.
• Να ελέγχουν και να διασφαλίζουν την κατάλληλη μόνωση των υδραυλικών εγκαταστάσεων των συστημάτων θέρμανσης σε συνεργασία με τον αδειοδοτημένο υδραυλικό τους.

• Να διατηρούν τις συσκευές θέρμανσης σε συνεχόμενη λειτουργία κατά τη διάρκεια των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η διατήρηση του θερμοστάτη σε σταθερή θερμοκρασία 18°C έως 20°C, ακόμη και κατά τις ώρες σύντομης απουσίας, ώστε να διατηρείται η κυκλοφορία του νερού στο σύστημα και να περιορίζεται ο κίνδυνος παγώματος σωληνώσεων και λοιπών εξαρτημάτων της εγκατάστασης.

Η Enaon EDA είναι αρμόδια για τη λειτουργία του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου με ασφάλεια, αξιοπιστία και αποδοτικότητα, έως τους μετρητές των καταναλωτών. Υπενθυμίζεται ότι η εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου αποτελεί ευθύνη του καταναλωτή ως προς τη συντήρηση και την ασφαλή λειτουργία της. Για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα, οι καταναλωτές θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά σε αδειοδοτημένους εγκαταστάτες, ενώ για θέματα που αφορούν το Δίκτυο Διανομής παραμένει διαθέσιμη η Υπηρεσία Άμεσης Επέμβασης της Enaon EDA στο 800 11 87 87 8.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βρετανία: Περαιτέρω επιδείνωση στην αγορά εργασίας - Οι επιχειρήσεις «παγώνουν» τις προσλήψεις
Ειδήσεις

Βρετανία: Περαιτέρω επιδείνωση στην αγορά εργασίας - Οι επιχειρήσεις «παγώνουν» τις προσλήψεις

Υποτονικό κλίμα στα crypto παρά το στιγμιαίο «άλμα» του Bitcoin – Εντυπωσιακά κέρδη για Monero
Νομίσματα

Υποτονικό κλίμα στα crypto παρά το στιγμιαίο «άλμα» του Bitcoin – Εντυπωσιακά κέρδη για Monero

INTERLIFE: Αύξηση Παραγωγής Ασφαλίστρων 2025
Ανακοινώσεις

INTERLIFE: Αύξηση Παραγωγής Ασφαλίστρων 2025

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μικρή αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο - Σε τροχιά εβδομαδιαίας ανόδου κατά 12% το Brent
Εμπορεύματα

Μικρή αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο - Σε τροχιά εβδομαδιαίας ανόδου κατά 12% το Brent

Πετρέλαιο: Σε υψηλό άνω του ενός μήνα λόγω ανησυχιών για νέες διαταραχές στις προμήθειες
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Σε υψηλό άνω του ενός μήνα λόγω ανησυχιών για νέες διαταραχές στις προμήθειες

«Φλέγεται» το πετρέλαιο: Οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν στέλνουν τις τιμές στα ύψη
Εμπορεύματα

«Φλέγεται» το πετρέλαιο: Οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν στέλνουν τις τιμές στα ύψη

Φυσικό Αέριο: Σταθερή κερδοφορία, ανάπτυξη και ισχυρές επιδόσεις – Η εικόνα ανά τομέα και οι προοπτικές για το 2026
Επιχειρήσεις

Φυσικό Αέριο: Σταθερή κερδοφορία, ανάπτυξη και ισχυρές επιδόσεις – Η εικόνα ανά τομέα και οι προοπτικές για το 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
24/07/2026 - 23:29

Wall Street: Νευρικότητα και αναζήτηση πυξίδας με τον Nasdaq ξανά στα «κόκκινα»

Ανεμοδείκτης
24/07/2026 - 22:57

Επέτειος αποκατάστασης της Δημοκρατίας: Τα ντεσού από το Προεδρικό

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
24/07/2026 - 22:40

Τα «διόδια» του Ορμούζ και η νέα πραγματικότητα για τη ναυτιλία

Ειδήσεις
24/07/2026 - 22:09

Τραμπ: Απειλεί την ΕΕ με νέους δασμούς για τα πρόστιμα στις Big Tech

Υγεία
24/07/2026 - 22:08

«Ένιωσα το αυτί μου βουλωμένο»: Η ιατρική επείγουσα κατάσταση που οι περισσότεροι αγνοούν

Ειδήσεις
24/07/2026 - 21:38

Η κακοκαιρία «σάρωσε» τη χώρα: Οι δρόμοι έγιναν ποτάμια μέσα σε λίγα λεπτά

Πολιτική
24/07/2026 - 21:09

Επέτειος Αποκατάστασης της Δημοκρατίας – Τασούλας: Η ενότητα ιστορικός όρος επιβίωσης του ελληνισμού (εικόνες & βίντεο)

Υγεία
24/07/2026 - 21:04

Γιατί το άγχος των άλλων μας επηρεάζει; Η εξήγηση της συστημικής ψυχολογίας

Εμπορεύματα
24/07/2026 - 20:30

Πετρέλαιο: «Βουτιά» άνω του 4% με φόντο τις ελπίδες για επανέναρξη συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν

Πολιτική
24/07/2026 - 20:16

Στον αέρα τα «σπιτάκια ανακύκλωσης»: Οι δήμοι τα απαρνιούνται, η κυβέρνηση… απουσιάζει

Ειδήσεις
24/07/2026 - 19:21

Τραμπ: Δεν πιστεύω ότι Ρωσία και Κίνα συμμετέχουν στον πόλεμο με το Ιράν

Ειδήσεις
24/07/2026 - 18:47

Φιντάν: Το μόνο ρεαλιστικό σενάριο για την Κύπρο η λύση δύο κρατών

Πολιτική
24/07/2026 - 18:42

ΣΥΡΙΖΑ: Κατ' εντολή Μητσοτάκη το «μπάζωμα» των Τεμπών

Ειδήσεις
24/07/2026 - 18:32

Λευκάδα: Οκτώ συλλήψεις σε ιστιοφόρο για κατοχή ναρκωτικών

Ειδήσεις
24/07/2026 - 18:18

ΗΠΑ: Σε υψηλό 8μήνου η επιχειρηματική δραστηριότητα – «Βαρίδι» η μεταποίηση

Ειδήσεις
24/07/2026 - 18:01

Καλλιθέα: Άγριος ξυλοδαρμός εγκύου από τον πρώην σύντροφό της – Έχασε το μωρό

Ειδήσεις
24/07/2026 - 17:58

ΗΠΑ: Ανάκαμψη στις πωλήσεις νεόδμητων κατοικιών τον Ιούνιο – Στις 628.000 ο ετήσιος ρυθμός

Πολιτική
24/07/2026 - 17:51

Δούρου κατά Μητσοτάκη: Φέρνετε Αναθεώρηση για τις εκλογές, όχι για τη Δημοκρατία

Ειδήσεις
24/07/2026 - 17:45

Παγκόσμια Τράπεζα: Επιβράδυνση της ανάπτυξης του Μαρόκου στο 4,2% το 2026

Χρηματιστήρια
24/07/2026 - 17:37

BlackRock: Αντλεί $12,3 δισ. για το data center της Meta στο Τέξας

Σχόλια Αγοράς
24/07/2026 - 17:32

Χρηματιστήριο: Αντίδραση +1,5% μετά τη χθεσινή «βουτιά» – Οι τράπεζες στο τιμόνι της ανόδου

Πολιτική
24/07/2026 - 17:21

Χρηστίδης: Χρειαζόμαστε μια συνταγματική αναθεώρηση που θα αντέξει στον χρόνο

Πολιτική
24/07/2026 - 17:20

Η ατάκα Ανδρουλάκη που άναψε φωτιές: Πείτε στον ανιψιό σας, το αφεντικό είναι ο ελληνικός λαός

Φορολογία
24/07/2026 - 17:19

ΑΑΔΕ: Στις 27/7 η έναρξη λειτουργίας ΚΕΦΟΔΕ και ΥΦΕ Θεσσαλονίκης

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
24/07/2026 - 17:11

ΕΛΤΑ: Οι επτά στρατηγικοί άξονες για το νέο αναπτυξιακό σχέδιο 2026-2030

Χρηματιστήρια
24/07/2026 - 16:58

Προσπάθεια ανάκαμψης στη Wall Street μετά το τεχνολογικό sell off

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
24/07/2026 - 16:52

Ελληνικός τουρισμός: Έσοδα-ρεκόρ 25,8% στο πρώτο πεντάμηνο, αλλά αυξάνεται η αβεβαιότητα για το καλοκαίρι

Ειδήσεις
24/07/2026 - 16:50

Την Τρίτη 28 Ιουλίου η συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι

Ειδήσεις
24/07/2026 - 16:35

Στροφή της ρωσικής κεντρικής τράπεζας: Μειώνει τα επιτόκια στο 14% παρά τον πληθωρισμό

Ειδήσεις
24/07/2026 - 16:27

Στο εδώλιο τον Φεβρουάριο ο «Φραπές» για το... «δικαίωμα σιωπής»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ