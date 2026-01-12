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INTERLIFE: Αύξηση Παραγωγής Ασφαλίστρων 2025
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14:30 - 12 Ιαν 2026

INTERLIFE: Αύξηση Παραγωγής Ασφαλίστρων 2025

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντική αύξηση στην Παραγωγή Ασφαλίστρων κατά 8,89% (109.267.627 εκ.€ έναντι 100.348.059 εκ. € το αντίστοιχο 12μηνο του 2024) κατέγραψε η INTERLIFE Ασφαλιστική ανταποκρινόμενη με επιτυχία στις προκλήσεις της εποχής.

Συγκεκριμένα, ιδιαίτερα ανοδική αύξηση σημείωσε στους ακόλουθους Κλάδους:

  • Κλάδος Αυτοκινήτων (Αστικής Ευθύνης Οχημάτων & Χερσαίων Οχημάτων): 8,79% (72.371.244 εκ. € έναντι 66.525.535 εκ. € το αντίστοιχο 12μηνο του 2024)
  • Λοιποί Κλάδοι: 9,09% (36.896.385 εκ. € έναντι 33.822.524 εκ. € το αντίστοιχο 12μηνο του 2024)
  • O Στόλος των Ασφαλισμένων Οχημάτων ανέρχεται σε 481.852 οχήματα ανεβάζοντας το ποσοστό Μεριδίου Αγοράς που κατέχει η Εταιρία στο 6,59% (31/12/2025)

Η αύξηση Παραγωγής Ασφαλίστρων επιβεβαιώνει τον ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης της INTERLIFE και την αφοσίωσή της στη δημιουργία και διάθεση αξιόπιστων ασφαλιστικών προϊόντων που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες.

Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι το ποσοστό αύξησης της Παραγωγής της Εταιρίας σε βάθος 5ετίας ανέρχεται σε 46,05%.

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