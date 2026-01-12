ΥΠΕΝ: Επαφές Παπασταύρου στο Ριάντ με επενδυτικούς κολοσσούς

Με μία σειρά σημαντικών συναντήσεων και επαφών, με κεντρικό άξονα τη στρατηγική συνεργασία και τις επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας, σύμφωνα με ανακοίνωση , ξεκίνησε η επίσκεψη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Η επίσκεψη έρχεται σε μια υψηλού συμβολισμού στιγμή για τις δύο χώρες, καθώς το 2026ολοκληρώνονται 100 χρόνια διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας.
Ο κ. Παπασταύρου συναντήθηκε με τον Υπουργό Επενδύσεων της χώρας, Khalid A. Al-Falih. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν οι προοπτικές συνεργασίας σε ενεργειακές διασυνδέσεις και υποδομές και σε καθαρές τεχνολογίες και ανανεώσιμες πηγές, καθώς και ο οικονομικός Διάδρομος Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC).
Βασικό θέμα στην συζήτηση των δύο υπουργών αποτέλεσε ο East-Med Corridor, ένα εμβληματικό ψηφιακό έργο οπτικού καλωδίου που ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας ως βασικής πύλης δεδομένων της Ευρώπης και εντάσσεται στο ευρύτερο όραμα των διασυνδέσεων Ανατολής-Δύσης. Ο EMC ευθυγραμμίζεται με το όραμα της Σαουδικής Αραβίας για ψηφιακή ηγεσία και συμβάλλει στη δημιουργία ενός νέου, ανθεκτικού ψηφιακού άξονα Ασίας-Ευρώπης.
Επιπλέον, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη συμβολή των ενεργειακών και εμπορικών διαδρόμων στην οικονομική ανάπτυξη. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2026 το ΑΕΠ της Σαουδικής Αραβίας αναμένεται να αυξηθεί με ρυθμό 4,6%, ως αποτέλεσμα της υλοποίησης μεταρρυθμίσεων και της στρατηγικής διαφοροποίησης της οικονομίας στο πλαίσιο του Vision 2030, που στοχεύει
Όπως ανέφερε ο Έλληνας Υπουργός, «έναν χρόνο μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη,στη Σαουδική Αραβία, την ίδια μέρα πριν από ένα χρόνο,η δυναμική της στρατηγικής συνεργασίας των δυο χωρών παραμένει ισχυρή και πολυεπίπεδη, και εδράζεται σε ένα κοινό όραμα των δυο ηγετών μας προς ένα οικονομικά, ενεργειακά και τεχνολογικά αυτοδύναμο μέλλον για τους λαούς μας».
Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Υπουργός επισκέφθηκε το King Salman Par
Ο κ. Παπασταύρου συναντήθηκε, επιπλέον, με την ηγεσία μεγάλων επενδυτικών και επιχειρηματικώνκολοσσών, όπως με τους Yousef Al Shelash, Πρόεδρ
O κ. Παπασταύρου στην συνέχεια συναντήθηκε με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου της Σαουδικής Αραβίας, Professor Bandar bin
Αύριο Τρίτη 13 Ιανουαρίου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα συμμετάσχει στην Υπουργική Συνάντηση του Future Minerals Forum (FMF), και θα πραγματοποιήσει επιπλέον διμερ