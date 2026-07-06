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Σε δοκιμαστική λειτουργία το πρώτο έργο της MORE εκτός Ελλάδας
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14:29 - 06 Ιουλ 2026

Σε δοκιμαστική λειτουργία το πρώτο έργο της MORE εκτός Ελλάδας

Reporter.gr Newsroom
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Το Stalpu 2 είναι το πρώτο έργο της MORE εκτός Ελλάδας που εισέρχεται σε φάση λειτουργίας και παράλληλα το πρώτο υβριδικό έργο της εταιρείας, συνδυάζοντας παραγωγή και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας.

Το έργο διαθέτει εγκατεστημένη φωτοβολταϊκή ισχύ 63 MW και σύστημα αποθήκευσης ενέργειας ισχύος 10 MW μεχωρητικότητα 21 MWh. Η ετήσια παραγωγή του εκτιμάται στις 76 GWh, ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχεί στις ανάγκες περίπου 32.000 νοικοκυριών, ενώ αναμένεται να αποτρέπει περισσότερους από 26.000 τόνους εκπομπών CO₂ κάθε χρόνο.

Με την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας, η MORE αποκτά πλέον ενεργή παρουσία στην αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Ρουμανίας, διευρύνοντας το γεωγραφικό της αποτύπωμα και ενισχύοντας τον περιφερειακό της ρόλο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Παράλληλα, η λειτουργία του έργου αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τη δραστηριότηταEnergy Management & Trading της MORE. Η εταιρεία διαθέτει ήδη παρουσία σε 9 χρηματιστήρια ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αναπτύσσοντας ισχυρή δραστηριότητα στις περιφερειακές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Η προσθήκη παραγωγικών μονάδων στη Ρουμανία ενισχύει περαιτέρω τη δυνατότητα της εταιρείας να συνδυάζει την διαχείριση μονάδων ΑΠΕ και μονάδων αποθήκευσης με την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας σε περιφερειακό επίπεδο.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα του στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρείας για ανάπτυξη πέραν των ελληνικών συνόρων, με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή.

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