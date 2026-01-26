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Στα δικαστήρια κατά της ΕΕ Ουγγαρία και Σλοβακία για το «μπλόκο» στο ρωσικό αέριο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17:50 - 26 Ιαν 2026

Στα δικαστήρια κατά της ΕΕ Ουγγαρία και Σλοβακία για το «μπλόκο» στο ρωσικό αέριο

Reporter.gr Newsroom
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Η Ουγγαρία και η Σλοβακία θα προσφύγουν κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το σχέδιό της να απαγορεύσει όλες τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου, μόλις ο σχετικός νόμος τεθεί επίσημα σε ισχύ, ανακοίνωσαν σήμερα οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών.

Σύμφωνα με το Politico, ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών, Πέτερ Σιγιάρτο, έγραψε τη Δευτέρα στην πλατφόρμα X ότι η χώρα του θα χρησιμοποιήσει «κάθε νομικό μέσο» για να ακυρώσει την απαγόρευση, προσθέτοντας ότι αυτή «αντίκειται στο εθνικό μας συμφέρον και θα αυξήσει σημαντικά το ενεργειακό κόστος για τις ουγγρικές οικογένειες».

Οι νομοθέτες και οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν τον Δεκέμβριο να τερματίσουν όλες τις αγορές φυσικού αερίου από Ρώσους εξαγωγείς έως το τέλος του 2027, ενώ μια αντίστοιχη απαγόρευση για το ρωσικό αργό πετρέλαιο αναμένεται αργότερα εντός του έτους.

Οι ηγέτες επικύρωσαν τον νόμο τη Δευτέρα, ωστόσο η Ουγγαρία και η Σλοβακία — οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα — ψήφισαν κατά του μέτρου, υποστηρίζοντας ότι θα εκτοξεύσει τις τιμές της ενέργειας.

Η Ουγγαρία ανακοίνωσε ότι θα κινήσει νομικές διαδικασίες κατά της ΕΕ μόλις ο νόμος υιοθετηθεί τυπικά, κάτι που αναμένεται να συμβεί στις αρχές Φεβρουαρίου. Ο Σιγιάρτο έχει επανειλημμένα απειλήσει με προσφυγή κατά της Ένωσης, ωστόσο αυτή είναι η πρώτη φορά που θέτει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Παράλληλα, επέκρινε τη χρήση ενός «νομικού τεχνάσματος» από την ΕΕ για την έγκριση του νόμου, καθώς παρουσιάστηκε ως εμπορικό μέτρο και όχι ως κύρωση, η οποία θα απαιτούσε ομοφωνία.

Και η Σλοβακία θα προσφύγει κατά της Ένωσης, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Γιούραϊ Μπλανάr, χωρίς να προσδιορίσει συγκεκριμένη ημερομηνία.

«Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε λύσεις που δεν λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες και τις ιδιαίτερες συνθήκες των επιμέρους χωρών», ανέφερε.

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