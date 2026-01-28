METLEN: Η ίδρυση της GIGA επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρικών δικτύων στην Ευρώπη

Η METLEN συγκαταλέγεται στα ιδρυτικά μέλη της GIGA, μιας νέας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας που συνδέει μεγάλους καταναλωτές ενέργειας και παρόχους τεχνολογίας δικτύων, μαζί με κορυφαίους διεθνείς ομίλους, όπως οι Amazon, Google, Hitachi Energy, Meta, Microsoft και Siemens Energy, συμβάλλοντας ενεργά στον διάλογο για τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτούνται ώστε να στηριχθεί μια καθαρή και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή οικονομία.

Aνακοινώθηκε η ίδρυση της Green Industrial Grids Association (GIGA) από μια ομάδα κορυφαίων ευρωπαϊκών ενεργοβόρων επιχειρήσεων που αναπτύσσουν καινοτόμες τεχνολογίες για τα ηλεκτρικά δίκτυα. Η Ένωση δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει έναν θεμελιώδη μετασχηματισμό του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης επιταχύνοντας την ανάπτυξη σύγχρονων και ψηφιακών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας.

Η GIGA, ειδικότερα, έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό, φέρνοντας σε επαφή εταιρείες με κοινές ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος της είναι να παρέχει πρακτικές πληροφορίες με γνώμονα τον χρήστη για την πρόσβαση στο δίκτυο, τον σχεδιασμό και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος, ζητήματα που σήμερα λείπουν από τις ευρωπαϊκές συζητήσεις για την ενέργεια.

Στα ιδρυτικά μέλη της GIGA συγκαταλέγονται οι Amazon, Electra, Fastned, Google, Hitachi Energy, Linde, Meta, Metlen, Milence, Microsoft και Siemens Energy. Από κοινού, εκπροσωπούν ένα ευρύ φάσμα καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας και παρόχων τεχνολογίας, με κοινή δέσμευση για τον μετασχηματισμό των ευρωπαϊκών δικτύων, ώστε να στηρίξουν μια καθαρή, ανταγωνιστική και «πράσινη» οικονομία.

Τα ευρωπαϊκά δίκτυα πρέπει να εξελιχθούν για να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται ραγδαία, καθώς η βιομηχανία επιταχύνει την electrification, οι ψηφιακές υπηρεσίες επεκτείνονται και οι καταναλωτές υιοθετούν καθαρές τεχνολογίες με ταχύ ρυθμό. Ωστόσο, τα ευρωπαϊκά δίκτυα δεν έχουν εξελιχθεί με την ίδια ταχύτητα. Η γήρανση των υποδομών, οι χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης και οι πολυετείς ουρές σύνδεσης περιορίζουν πλέον τη δυνατότητα επιχειρήσεων και πολιτών να αποκτήσουν πρόσβαση σε καθαρή και προσιτή ηλεκτρική ενέργεια, όταν τη χρειάζονται.

Όπως επισημαίνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων προϋποθέτει σημαντικές επενδύσεις, με εκτιμώμενες ανάγκες ύψους €1,2 τρισ. για τις υποδομές ηλεκτρικών δικτύων έως το 2040.

Δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ένα σύγχρονο ηλεκτρικό σύστημα

H GIGA θα προωθήσει έναν συνολικό μετασχηματισμό των δικτύων, εστιάζοντας στους παρακάτω άξονες:

Σχεδιασμός δικτύων με ορίζοντα το μέλλον – Στενότερη συνεργασία με τους καταναλωτές, ώστε η ανάπτυξη των δικτύων να πραγματοποιείται εκεί όπου υπάρχει η μεγαλύτερη ανάγκη.

– Στενότερη συνεργασία με τους καταναλωτές, ώστε η ανάπτυξη των δικτύων να πραγματοποιείται εκεί όπου υπάρχει η μεγαλύτερη ανάγκη. Απελευθέρωση κεφαλαίων για την επέκταση των δικτύων –Κινητοποίηση χρηματοδότησης από τρίτους για την επιτάχυνση των επενδύσεων και της βελτιστοποίησης, καθώς και επενδύσεις που γίνονται έγκαιρα, ώστε οι προμηθευτές να μπορούν να προγραμματίζουν καλύτερα και να αποφεύγονται καθυστερήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα.

–Κινητοποίηση χρηματοδότησης από τρίτους για την επιτάχυνση των επενδύσεων και της βελτιστοποίησης, καθώς και επενδύσεις που γίνονται έγκαιρα, ώστε οι προμηθευτές να μπορούν να προγραμματίζουν καλύτερα και να αποφεύγονται καθυστερήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα. Μέγιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων δικτύων – Ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων, όπως οι Τεχνολογίες Ενίσχυσης Δικτύων (Grid Enhancing Technologies – GETs), ευέλικτες συμφωνίες σύνδεσης και στοχευμένα κίνητρα για την ταχεία αποσυμφόρηση των δικτύων.

– Ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων, όπως οι Τεχνολογίες Ενίσχυσης Δικτύων (Grid Enhancing Technologies – GETs), ευέλικτες συμφωνίες σύνδεσης και στοχευμένα κίνητρα για την ταχεία αποσυμφόρηση των δικτύων. Επιτάχυνση της πρόσβασης στην ηλεκτρική ενέργεια – Μετάβαση από το μοντέλο «first-come-first-served» σε ένα σύστημα «first-ready-first-out», με κατανομή δυναμικότητας βάσει ωριμότητας έργων, βελτίωση της επεξεργασίας αιτήσεων και ενίσχυση της διαφάνειας.

Καθώς η Ευρώπη επιδιώκει την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, διασφαλίζοντας παράλληλα την ενεργειακή ασφάλεια, το βιώσιμο ενεργειακό κόστος και την ανταγωνιστικότητα, τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας οφείλουν να μετασχηματιστούν άμεσα. Στο πλαίσιο αυτό, η GIGA θα προσφέρει τεχνική τεχνογνωσία και πρακτικές γνώσεις, βασισμένες στη διεθνή εμπειρία των μελών της σε κανονιστικά πλαίσια και διαδικασίες σχεδιασμού δικτύων. Στόχος της Ένωσης είναι οι πολιτικές αποφάσεις των ευρωπαϊκών θεσμών και των εθνικών αρχών να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των βιομηχανικών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας και των παρόχων τεχνολογίας δικτύων.

Δηλώσεις

O Ματ Έρσιν, Πρόεδρος της GIGA, δήλωσε: «Η ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης θα επιτύχει μόνο εάν τα δίκτυά μας εξελιχθούν με την ίδια ταχύτητα και κλίμακα όπως η βιομηχανική ηλεκτροποίηση και η ψηφιακή καινοτομία. Μέσω της GIGA, η βιομηχανία παρουσιάζει ένα κοινό όραμα για μια ανταγωνιστική και απανθρακοποιημένη Ευρώπη, καθώς και τη δέσμευση να στηρίξει τις πολιτικές και τις επενδύσεις που το καθιστούν εφικτό».

H Πάμελα ΜακΝτάγκαλ, Αντιπρόεδρος της GIGA, πρόσθεσε: «Τα σύγχρονα δίκτυα αποτελούν το θεμέλιο της καθαρής και ανταγωνιστικής οικονομίας της Ευρώπης. Ως Αντιπρόεδρος της GIGA, είμαι υπερήφανη που συμβάλλω στη χάραξη της πορείας της ένωσης, φέρνοντας πρακτική τεχνογνωσία και τεχνική γνώση για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος του μέλλοντος».

Σχετικά με τη GIGA

Η Green Industrial Grids Association ενώνει μεγάλους και μεσαίους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και παρόχους τεχνολογίας, οι οποίοι διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία και στη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητά της.

Τα μέλη της δεσμεύονται να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων ηλεκτρικών δικτύων, καθώς και τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση των υφιστάμενων. Πιστεύουν ότι αυτές οι προσπάθειες αποτελούν βασική προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ευημερία.

Η ένωση συνεργάζεται με ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων φορέων, με στόχο να διασφαλίσει ότι τα ευρωπαϊκά δίκτυα είναι έτοιμα να στηρίξουν μια καθαρή, ανταγωνιστική και πλήρως ηλεκτροποιημένη οικονομία.