Μυτιληναίος: Η ενεργειακή ασφάλεια οδηγεί το νέο κύμα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Ο Πρόεδρος της Metlen Energy & Metals, Ευάγγελος Μυτιληναίος, υπογράμμισε τη Δευτέρα (27/4) με ανάρτησή του στο LinkedIn τη σημασία της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού ως βασικού παράγοντα για το δεύτερο κύμα της «πράσινης» μετάβασης.

Σημειώνεται ότι το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) διαμορφώνεται πλέον στα 11,9 GW, καταγράφοντας ετήσια αύξηση της τάξης του 7%, ενώ παράλληλα παρατηρείται σημαντική αύξηση στα αιτήματα νέων έργων, ιδιαίτερα από την έναρξη του πολέμου στον Κόλπο. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, σε ανάρτησή του στο LinkedIn, υπογράμμισε ότι το επόμενο κύμα ανάπτυξης στον τομέα των ΑΠΕ θα διαμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό από ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας.

Όπως τόνισε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η αυξημένη αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας ενισχύουν τη στροφή προς καθαρότερες και πιο ασφαλείς μορφές παραγωγής ενέργειας, καθιστώντας τις ΑΠΕ βασικό πυλώνα του ενεργειακού σχεδιασμού σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα γύρω από τη σύγκρουση στο Ιράν. Ωστόσο, ένα στοιχείο καθίσταται ήδη πολύ σαφές. Το επόμενο κύμα ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα καθοδηγηθεί όχι από την απανθρακοποίηση, αλλά από την ενεργειακή ασφάλεια. Πρόκειται για μια σημαντική μετατόπιση.

Οι χώρες που εξαρτώνται υπερβολικά από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα από ασταθείς περιοχές του κόσμου αναλαμβάνουν σοβαρό γεωπολιτικό και οικονομικό κίνδυνο.

Τα σοκ προσφοράς, η μεταβλητότητα των τιμών και η ανασφάλεια πρόσβασης δεν αποτελούν πλέον θεωρητικές ανησυχίες, αλλά έχουν καταστεί μέρος της νέας πραγματικότητας μέσα στην οποία όλοι λειτουργούμε.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επανέρχονται στο επίκεντρο της ενεργειακής συζήτησης - επειδή η ασφάλεια και η ανθεκτικότητα έχουν πλέον μεγαλύτερη σημασία από ποτέ. Σε συνδυασμό με την αποθήκευση και τα ισχυρότερα δίκτυα, οι ανανεώσιμες πηγές προσφέρουν στις χώρες ένα πιο ισορροπημένο και ασφαλές ενεργειακό σύστημα.

Στη Metlen Energy & Metals, διακρίναμε αυτή την κατεύθυνση από νωρίς. Γι’ αυτό και συνεχίσαμε να επενδύουμε με αποφασιστικότητα.

Το ημερολογιακό έτος 2026, σχεδιάζουμε να εγκαταστήσουμε περίπου 3,3 GW ηλιακής ενέργειας και περίπου 1,8 GW συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS) σε πολλές χώρες παγκοσμίως.

Παράλληλα, το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει φθάσει τα 11,9 GW, αυξημένο κατά 7% σε ετήσια βάση, ενώ, από την έναρξη του πολέμου στον Κόλπο, έχει καταγραφεί μαζική εισροή νέων αιτημάτων.

Ήδη καταρτίζουμε τα σχέδιά μας για σημαντική ενίσχυση της πλατφόρμας M-Renewables και Energy Transition, η οποία περιλαμβάνει επίσης δίκτυα και κέντρα δεδομένων.

Ένα νέο ενεργειακό κύμα διαμορφώνεται. Αυτή τη φορά, η ασφάλεια αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους κινητήριους παράγοντές του», γράφει στην ανάρτησή του.