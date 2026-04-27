ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μυτιληναίος: Η ενεργειακή ασφάλεια οδηγεί το νέο κύμα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17:38 - 27 Απρ 2026

Μυτιληναίος: Η ενεργειακή ασφάλεια οδηγεί το νέο κύμα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Πρόεδρος της Metlen Energy & Metals, Ευάγγελος Μυτιληναίος, υπογράμμισε τη Δευτέρα (27/4) με ανάρτησή του στο LinkedIn τη σημασία της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού ως βασικού παράγοντα για το δεύτερο κύμα της «πράσινης» μετάβασης.

Σημειώνεται ότι το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) διαμορφώνεται πλέον στα 11,9 GW, καταγράφοντας ετήσια αύξηση της τάξης του 7%, ενώ παράλληλα παρατηρείται σημαντική αύξηση στα αιτήματα νέων έργων, ιδιαίτερα από την έναρξη του πολέμου στον Κόλπο. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, σε ανάρτησή του στο LinkedIn, υπογράμμισε ότι το επόμενο κύμα ανάπτυξης στον τομέα των ΑΠΕ θα διαμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό από ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας.

Όπως τόνισε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η αυξημένη αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας ενισχύουν τη στροφή προς καθαρότερες και πιο ασφαλείς μορφές παραγωγής ενέργειας, καθιστώντας τις ΑΠΕ βασικό πυλώνα του ενεργειακού σχεδιασμού σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα γύρω από τη σύγκρουση στο Ιράν. Ωστόσο, ένα στοιχείο καθίσταται ήδη πολύ σαφές. Το επόμενο κύμα ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα καθοδηγηθεί όχι από την απανθρακοποίηση, αλλά από την ενεργειακή ασφάλεια. Πρόκειται για μια σημαντική μετατόπιση.

Οι χώρες που εξαρτώνται υπερβολικά από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα από ασταθείς περιοχές του κόσμου αναλαμβάνουν σοβαρό γεωπολιτικό και οικονομικό κίνδυνο.

Τα σοκ προσφοράς, η μεταβλητότητα των τιμών και η ανασφάλεια πρόσβασης δεν αποτελούν πλέον θεωρητικές ανησυχίες, αλλά έχουν καταστεί μέρος της νέας πραγματικότητας μέσα στην οποία όλοι λειτουργούμε.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επανέρχονται στο επίκεντρο της ενεργειακής συζήτησης - επειδή η ασφάλεια και η ανθεκτικότητα έχουν πλέον μεγαλύτερη σημασία από ποτέ. Σε συνδυασμό με την αποθήκευση και τα ισχυρότερα δίκτυα, οι ανανεώσιμες πηγές προσφέρουν στις χώρες ένα πιο ισορροπημένο και ασφαλές ενεργειακό σύστημα.

Στη Metlen Energy & Metals, διακρίναμε αυτή την κατεύθυνση από νωρίς. Γι’ αυτό και συνεχίσαμε να επενδύουμε με αποφασιστικότητα.

Το ημερολογιακό έτος 2026, σχεδιάζουμε να εγκαταστήσουμε περίπου 3,3 GW ηλιακής ενέργειας και περίπου 1,8 GW συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS) σε πολλές χώρες παγκοσμίως.

Παράλληλα, το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει φθάσει τα 11,9 GW, αυξημένο κατά 7% σε ετήσια βάση, ενώ, από την έναρξη του πολέμου στον Κόλπο, έχει καταγραφεί μαζική εισροή νέων αιτημάτων.

Ήδη καταρτίζουμε τα σχέδιά μας για σημαντική ενίσχυση της πλατφόρμας M-Renewables και Energy Transition, η οποία περιλαμβάνει επίσης δίκτυα και κέντρα δεδομένων.

Ένα νέο ενεργειακό κύμα διαμορφώνεται. Αυτή τη φορά, η ασφάλεια αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους κινητήριους παράγοντές του», γράφει στην ανάρτησή του.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/04/2026 - 17:45
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βιολάντα: Ελεύθερος υπό όρους ο υπεύθυνος παραγωγής - Προθεσμία πήρε ο διευθυντής του εργοστασίου
Ειδήσεις

Βιολάντα: Ελεύθερος υπό όρους ο υπεύθυνος παραγωγής - Προθεσμία πήρε ο διευθυντής του εργοστασίου

ΧΑ: Οριακή άνοδος με ώθηση από την αναβάθμιση του Stoxx – Ποιες μετοχές ξεχώρισαν
Σχόλια Αγοράς

ΧΑ: Οριακή άνοδος με ώθηση από την αναβάθμιση του Stoxx – Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΕΗ: Επεκτείνεται στην αγορά της Πολωνίας αποκτώντας χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 277,3 MW
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΗ: Επεκτείνεται στην αγορά της Πολωνίας αποκτώντας χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 277,3 MW

Μυτιληναίος για γάλλιο: Συμφωνία-ορόσημο για Metlen, ελληνική βιομηχανία και ευρωπαϊκή μεταλλουργία
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Μυτιληναίος για γάλλιο: Συμφωνία-ορόσημο για Metlen, ελληνική βιομηχανία και ευρωπαϊκή μεταλλουργία

Πράσινο άλμα στην Ευρώπη: Οι ΑΠΕ πλησιάζουν το 50% της ηλεκτρικής κατανάλωσης
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πράσινο άλμα στην Ευρώπη: Οι ΑΠΕ πλησιάζουν το 50% της ηλεκτρικής κατανάλωσης

Όμιλος ΔΕΗ: Επεκτείνεται στην αγορά της Ουγγαρίας με νέα έργα ΑΠΕ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Όμιλος ΔΕΗ: Επεκτείνεται στην αγορά της Ουγγαρίας με νέα έργα ΑΠΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
02/08/2026 - 18:24

Πέθανε ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, σε ηλικία 93 ετών

Ειδήσεις
02/08/2026 - 18:16

Πίεση από τον Κόλπο στον Τραμπ για αναβολή της επίθεσης στο Ιράν και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις

Εμπορεύματα
02/08/2026 - 17:25

ΟΠΕΚ+: Συμφωνία για αύξηση της παραγωγής πετρελαίου τον Σεπτέμβριο

Ειδήσεις
02/08/2026 - 16:22

Σύγκρουση δύο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στη φωτιά στην Ψάθα (video)

Οικονομία
02/08/2026 - 15:45

Πιερρακάκης: Μόνιμες φοροελαφρύνσεις στη ΔΕΘ - Στο επίκεντρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Αναλύσεις
02/08/2026 - 15:15

Η σκακιέρα της νέας εποχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών - «Βασίλισσα» η Metlen

Ειδήσεις
02/08/2026 - 12:38

Θέουτα: Αποχώρησαν οι περισσότεροι μετανάστες - Οι μαρτυρίες, η κριτική της ΕΕ και η απάντηση Σάντσεθ

Πολιτική
02/08/2026 - 11:55

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην Πολιτική Προστασία, το αποτέλεσμα δεν τον δικαιώνει

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:48

Κυκλώνει τα Μέγαρα πυρκαγιά – Διαδοχικά 112 και στην Κεφαλονιά

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:18

Κρίση απασχόλησης της Gen Z στην Ινδία - Οργισμένη νεολαία στους δρόμους

Πολιτική
02/08/2026 - 10:54

Γεραπετρίτης, Διαμαντοπούλου και Χριστοδουλάκης διαψεύδουν δημοσίευμα για δήθεν δείπνο «συγκυβέρνησης»

Πολιτική
02/08/2026 - 10:25

Μητσοτάκης για φωτιές: H ένταση των φαινομένων ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό

Ειδήσεις
02/08/2026 - 10:20

Ο Τραμπ ανακάλεσε τη σχεδιαζόμενη επίθεση κατά του Ιράν, επικαλούμενος διπλωματική πρόοδο

Ανεμοδείκτης
02/08/2026 - 09:36

Βουτιά στο... χάος

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/08/2026 - 09:21

Τα ηλεκτρικά αλλάζουν τις συνήθειες των αγοραστών - Τη διαφορά κάνει η γρήγορη φόρτιση

Πολιτική
01/08/2026 - 22:00

Τσουκαλάς: Ποιο είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της αδιαφανούς «συμφωνίας κυρίων» με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις;

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:30

WSJ: Πώς η OpenAI έχασε τα «πρωτεία» στην τεχνητή νοημοσύνη από την Anthropic

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:00

NY Times: Fact-checking των ισχυρισμών Τραμπ – Το πραγματικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ

Πολιτική
01/08/2026 - 20:30

Τσουκαλάς: Η ΕΛΑΣ κάνει «light αντιπολίτευση» στη ΝΔ και μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:40

Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα σε Πόρτο Γερμενό και Δωρίδα - Απανωτά μηνύματα από 112 και συνεχείς εκκενώσεις

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:15

Red Code την Κυριακή (2/8) σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια - Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Αυτοδιοίκηση
01/08/2026 - 18:36

Δήμος Αθηναίων: Αίρεται η απαγόρευση πρόσβασης στο Λυκαβηττό - Κλειστός θα παραμείνει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 18:00

Γάζα: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί - Καταστράφηκαν αποθήκες φαρμακευτικού υλικού

Πολιτική
01/08/2026 - 17:15

ΠΑΣΟΚ: Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών δεν αποτελεί μεταρρύθμιση - Το δημόσιο σχολείο χρειάζεται στήριξη, όχι αποδόμηση

Ειδήσεις
01/08/2026 - 16:25

Times: Η Ισπανία επικρίνει τις χώρες της ΕΕ για την αντίδρασή τους στη μεταναστευτική κρίση

Magazino
01/08/2026 - 15:45

Φεστιβάλ Χαϊμαλίνα: «Δεν πειράζει να φοβόμαστε - Το θέμα είναι να μη δειλιάζουμε»

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:40

CNBC: Το πολύπλοκο πλέγμα εξουσίας στο Ιράν δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:00

ΕΛ.ΑΣ.: Συλλήψεις για υπόθεση εμπορίας 57 ανθρώπων

Ειδήσεις
01/08/2026 - 14:30

Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom

Magazino
01/08/2026 - 14:00

Η UEFA δηλώνει ότι «έχει χάσει την εμπιστοσύνη της» στην ηγεσία του Ινφαντίνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ