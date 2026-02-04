Παπασταύρου: Στις 24 Φεβρουαρίου κοινή συνάντηση στις ΗΠΑ για τον Κάθετο Διάδρομο

Στις 24 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες κοινή συνάντηση για τον Κάθετο Διάδρομο, όπως ανακοίνωσε ο Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Τη συνάντηση συγκαλεί ο Αμερικανός ομόλογός του Κρις Ράιτ και θα συμμετάσχουν οι υπουργοί Ενέργειας των χωρών του Διαδρόμου, μαζί με αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Είναι μια συνάντηση που δείχνει τη σημασία που δίνουν και οι δύο πλευρές του Ατλαντικού στη δημιουργία διαφοροποιημένης ενεργειακής διαδρομής για την απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Σχολιάζοντας την ενεργειακή κατάσταση στη ΝΑ Ευρώπη, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε: «Για να το πούμε απλά, το 2025 εισήχθησαν γύρω στα 14-15 bcm ρωσικού φυσικού αερίου μέσω Τουρκίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να το σταματήσει, οπότε πρέπει να βρεθούν εναλλακτικοί διάδρομοι. Η χώρα μας, που διαθέτει τις υποδομές και τη γεωγραφική θέση, μπορεί να λειτουργήσει ως ενεργειακός κόμβος, ώστε οι ευρωπαϊκές χώρες να έχουν επαρκή αποθέματα».

Όσον αφορά τα οφέλη για τους Έλληνες πολίτες, ο υπουργός εξήγησε: «Καταρχάς, η χώρα μας γίνεται η πύλη εισόδου αμερικανικού φυσικού αερίου, αναβαθμίζοντας σημαντικά τη θέση μας. Χθες βράδυ έγιναν έξι επιθέσεις σε εργοστάσια ενέργειας στην Ουκρανία από τη Ρωσία, με περιοχές στο Κίεβο να μένουν χωρίς θέρμανση και ρεύμα, σε θερμοκρασίες -20 βαθμών. Η Ελλάδα, με την παράνομη τουρκική εισβολή στην Κύπρο, δεν μπορεί να μείνει απαθής. Με ποιο ηθικό ανάστημα;»

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Η χώρα μας αναβαθμίζεται, έχουμε ενεργειακά αποθέματα και αξιοποιούνται οι υποδομές που έχουμε δημιουργήσει, όπως η Ρεβυθούσα και το FSRU στην Αλεξανδρούπολη. Μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στη Θεσσαλία, στον σταθμό συμπίεσης φυσικού αερίου του Αμπελά στη Λάρισα, ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ, θα δώσει εργασία σε 100 άτομα. Όλα αυτά είναι έμμεσα θετικά αποτελέσματα που δεν μπορούμε να παραβλέψουμε».

Γεωφυσικές έρευνες και υδρογονάνθρακες

Σχετικά με τους υδρογονάνθρακες και τη Chevron, ο κ. Παπασταύρου ενημέρωσε ότι έχουν εγκριθεί τέσσερις συμβάσεις από το Ελεγκτικό Συνέδριο και σε δύο εβδομάδες αναμένονται οι εκπρόσωποι της εταιρείας για υπογραφές με τη HelleniQ Energy, πριν προωθηθούν στην ελληνική Βουλή.

«Η αποδοχή του ενδιαφέροντος της Chevron έγινε στις 26 Μαρτίου πέρυσι. Μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο ολοκληρώθηκαν οι σχετικές διαδικασίες, πέρασε από το Ελεγκτικό Συνέδριο και θα γίνει νόμος του κράτους. Αποτέλεσμα είναι ότι από τον Σεπτέμβριο του 2026 θα ξεκινήσουν οι γεωφυσικές και σεισμικές έρευνες», τόνισε ο υπουργός.

Για το Ιόνιο, σημείωσε: «Η ExxonMobil με τη HelleniQ Energy προχωρούν ώστε το 2027 να πραγματοποιηθεί η πρώτη ερευνητική γεώτρηση. Τότε θα γνωρίζουμε αν τα κοιτάσματα είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα, δημιουργώντας αυξημένους δημόσιους πόρους και βάζοντάς μας σε νέα ενεργειακή προοπτική».