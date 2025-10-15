Πετρέλαιο Θέρμανσης από την AVIN με κέρδος έως 6%

Η AVIN, ξεκινά τη διάθεση πετρελαίου θέρμανσης, προσφέροντας στους καταναλωτές πολλαπλά οικονομικά οφέλη, άμεση παράδοση, εγγυημένη ποιότητα και ευέλικτους τρόπους πληρωμής σε έως και 12 δόσεις.

Πιο συγκεκριμένα, από 15/10 έως 31/11 γεμίζεις Πετρέλαιο Θέρμανσης ΑVIN και κερδίζεις ευρώ, καθώς η εταιρεία προσφέρει κέρδος έως 6% για αγορές με πιστωτικές κάρτες και 3% για αγορές με χρεωστικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, μέσω του προγράμματος Go For More.