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Πετρέλαιο Θέρμανσης από την AVIN με κέρδος έως 6%
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15:13 - 15 Οκτ 2025

Πετρέλαιο Θέρμανσης από την AVIN με κέρδος έως 6%

Reporter.gr Newsroom
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Η AVIN, ξεκινά τη διάθεση πετρελαίου θέρμανσης, προσφέροντας στους καταναλωτές πολλαπλά οικονομικά οφέλη, άμεση παράδοση, εγγυημένη ποιότητα και ευέλικτους τρόπους πληρωμής σε έως και 12 δόσεις.

Πιο συγκεκριμένα, από 15/10 έως 31/11 γεμίζεις Πετρέλαιο Θέρμανσης ΑVIN και κερδίζεις ευρώ, καθώς η εταιρεία προσφέρει κέρδος έως 6% για αγορές με πιστωτικές κάρτες και 3% για αγορές με χρεωστικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, μέσω του προγράμματος Go For More.

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