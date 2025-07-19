Ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή (20/7) – Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ξεκίνησαν τη Δευτέρα 14/7 οι θερινές εκπτώσεις που θα διαρκέσουν έως το τέλος Αυγούστου.

Η εκπτωτική περίοδος ευνοεί τις «έξυπνες αγορές» για τους καταναλωτές και ο εμπορικός κόσμος ελπίζει σε μία αυξημένη αγοραστική κίνηση που θα οδηγήσει ανοδικά τον συνολικό τζίρο.

Υπενθυμίζεται ότι τα καταστήματα μπορούν να παραμείνουν, προαιρετικά, ανοικτά την Κυριακή 20 Ιουλίου 2025.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα καταστήματα μπορούν να παραμείνουν ανοιχτά με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας για αυτή την ημέρα είναι από 11:00 π.μ. έως 6:00 μ.μ., ωστόσο ενδέχεται να υπάρξουν διαφοροποιήσεις ανάλογα με την περιοχή και την πολιτική των καταστημάτων.

Τα μεγάλα εμπορικά κέντρα στην Αττική θα λειτουργήσουν με ωράριο 11:00-20:00

Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, συμβουλεύει τους καταναλωτές: