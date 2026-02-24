Όμιλος ΔΕΗ - Κ. Μαύρος (ΔΕΗΑΝ): Έχουμε διπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ μας στη Ρουμανία
Όμιλος ΔΕΗ - Κ. Μαύρος (ΔΕΗΑΝ): Έχουμε διπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ μας στη Ρουμανία

«Η PPCRenewablesRomania έχει ήδη διπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ της στα 1,5 GW με στόχο τα 2 GW ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το τέλος του έτους», τόνισε ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΑΠΕ του Ομίλου ΔΕΗ, Κωνσταντίνος Μαύρος σε συνέντευξη που παραχώρησε κατά τη διάρκεια του μεγαλύτερου συνεδρίου ενέργειας της Ρουμανίας, ZF Power Summit 2026, που διεξάγεται στο Βουκουρέστι από τις 23 έως τις 25 Φεβρουαρίου.

Ο κ. Μαύρος απαρίθμησε μία σειρά έργων ΑΠΕ που βρίσκονται σε διάφορα στάδια κατασκευής στη Ρουμανία, μεταξύ τους και το εμβληματικό αιολικό πάρκο στην περιοχή Βασλούι. Όσον αφορά, λοιπόν, την πρώτη φάση του έργου, το Prowind North με ισχύ 140 MW, ήδη έχουν εγκατασταθεί και οι 23 ανεμογεννήτριες, με ισχύ 6,1 MW η καθεμία και είναι σε εξέλιξη οι εργασίες σύνδεσης στο δίκτυο.

Η δεύτερη φάση του έργου, Prowind South, αφορά την εγκατάσταση επιπλέον 14 ανεμογεννητριών συνολικής ισχύος 85 MW. Η δεύτερη φάση έχει ήδη ξεκινήσει και με την ολοκλήρωσή της η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του έργου θα φτάσει τα 225 MW.

Ο κ. Μαύρος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα έργα αποθήκευσης ενέργειας που είναι σε πλήρη εξέλιξη και στην Ελλάδα, αλλά και στη Ρουμανία, όπου πρόσφατα ανακοινώθηκε το έργο των 60 MWh BESS στο αιολικό πάρκο Salbatica στην περιοχή της Ντομπρότζεα – το πρώτο από πολλά που θα ακολουθήσουν.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επάρκεια και την ασφάλεια των δικτύων, με τον κ. Μαύρο να υπογραμμίζει ότι τα οικονομικά οφέλη από τις επενδύσεις που γίνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη θα είναι ορατά τα επόμενα χρόνια, ενώ θα πρέπει να συνδυαστούν και με άλλες λύσεις, όπως η ευέλικτη παραγωγή, τα έργα αποθήκευσης, η αντλησιοταμίευση και η αύξηση των διασυνδέσεων μεταξύ των χωρών.

Μάλιστα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μελέτη της Eurelectric, από την οποία προκύπτει ότι για να καλυφθούν οι αυξημένες μελλοντικές ανάγκες για ρεύμα, θα πρέπει οι επενδύσεις στα δίκτυα διανομής της Ευρώπης να αυξηθούν από τα 33 δισ. ευρώ ετησίως στα επίπεδα των 67 δισ. ευρώ ετησίως από το 2025 έως το 2030.

«Πρέπει να φέρνουμε τη φθηνή ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ στους καταναλωτές», τόνισε προσθέτοντας ότι «τα σχέδια για τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να είναι πολύ πιο φιλόδοξα». Και μπορεί τα χρήματα να φαίνονται πολλά, όμως «αν δεν γίνουν οι απαραίτητες επενδύσεις, το κόστος θα είναι πολύ υψηλότερο», εξήγησε.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΑΠΕ του Ομίλου ΔΕΗ παρουσίασε αναλυτικά το στρατηγικό σχέδιο της εταιρείας για τη Δυτική Μακεδονία, που θα μετατραπεί σε ένα πράσινο, ενεργειακό και τεχνολογικό κόμβο μέσα στα επόμενα χρόνια δημιουργώντας χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

«Σε αυτά περιλαμβάνονται περισσότερα από 3.000 MW εγκατεστημένης ισχύος από ΑΠΕ, νέες σύγχρονες συμβατικές και ευέλικτες μονάδες παραγωγής, συστήματα αποθήκευσης με μπαταρίες, δύο έργα αντλησιοταμίευσης - τις λεγόμενες ‘φυσικές μπαταρίες’ στα πρώην ορυχεία στην Καρδιά και στο Νότιο Πεδίο - την πρώτη μονάδα παραγωγής υδρογόνου βιομηχανικής κλίμακας από ανανεώσιμες πηγές στο Αμύνταιο, τη μετατροπή των παλιών γεννητριών στον ΑΗΣ Καρδιάς σε σύγχρονους πυκνωτές που συμβάλλουν σημαντικά στην εξισορρόπηση του συστήματος υπερυψηλής τάσης και πολλά άλλα».

Τέλος, ο κ. Μαύρος αναφέρθηκε στα σχέδια για την κατασκευή ενός Giga Data Center στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου στη Δυτική Μακεδονία, το οποίο θα προχωρήσει εφόσον κλειστεί συμφωνία του Ομίλου με ΔΕΗ με hyperscalers.

