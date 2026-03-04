ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΑΔΜΗΕ: Ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας αξιοποιώντας τεχνολογία της IBM
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
11:50 - 04 Μαρ 2026

ΑΔΜΗΕ: Ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας αξιοποιώντας τεχνολογία της IBM

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ελλάδα κάνει ένα σημαντικό βήμα προς τον εκσυγχρονισμό και την προστασία των υποδομών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) θέτει σε εφαρμογή ένα προηγμένο, με τεχνητή νοημοσύνη, Σύστημα Διαχείρισης Απόδοσης Παγίων (APMS), το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την IBM και τη NOVA ICT.

Το έργο ενισχύει την ανθεκτικότητα του εθνικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας σε μια περίοδο αυξανόμενης ενεργειακής ζήτησης και μεγαλύτερης εξάρτησης από διαφοροποιημένες πηγές ενέργειας.

Το νέο σύστημα βασίζεται στο IBM Maximo Health & Predict, μέρος της σειράς λύσεων IBM Maximo Application Suite και ενσωματώνει δεδομένα IoT σε πραγματικό χρόνο, ιστορικό συντήρησης και περιβαλλοντικές παραμέτρους, με στόχο την παροχή προγνωστικών πληροφοριών που επιτρέπουν στον ΑΔΜΗΕ να εντοπίζει πιθανούς κινδύνους για τα πάγια πριν αυτοί εκδηλωθούν. Μεταβαίνοντας από μια αντιδραστική προσέγγιση συντήρησης σε μια αυτοματοποιημένη, data-driven διαδικασία λήψης αποφάσεων, ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την επιχειρησιακή αξιοπιστία, μειώνει τις απρόβλεπτες διακοπές και παρατείνει τον κύκλο ζωής κρίσιμων παγίων του εθνικού δικτύου.

Με την ενσωμάτωση δεδομένων από αισθητήρες IoT σε πραγματικό χρόνο, ιστορικών αρχείων συντήρησης και περιβαλλοντικών παραμέτρων, το σύστημα επιτρέπει στον ΑΔΜΗΕ να:

  • Προβλέπει την κατάσταση των παγίων και τους σχετικούς κινδύνους, αξιοποιώντας μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης για scoring και ανίχνευση ανωμαλιών.
    • Προτείνει την ιεράρχηση των εργασιών συντήρησης γύρω από τα κρίσιμα πάγια, μειώνοντας την πιθανότητα δαπανηρών αστοχιών.
    • Βελτιστοποιεί τις στρατηγικές αντικατάστασης, συνδυάζοντας τεχνικές γνώσεις με οικονομικές παραμέτρους.

Αξιοποιώντας έτοιμα πρότυπα AI καθώς και προσαρμοσμένους αλγορίθμους Μηχανικής Μάθησης, ο διαχειριστής μπορεί να εντοπίζει έγκαιρα τα πρώτα σημάδια φθοράς των παγίων και να αντιμετωπίζει προληπτικά πιθανούς κινδύνους. Αυτό οδηγεί σε μείωση των απρογραμμάτιστων διακοπών, περιορισμό του λειτουργικού κόστους και παράταση του κύκλου ζωής των παγίων.

Η επιχειρησιακή αξία είναι ξεκάθαρη: ο ΑΔΜΗΕ αποκτά ένα πλαίσιο λήψης αποφάσεων βασισμένο σε δεδομένα, που ενισχύει τη διαθεσιμότητα, την αξιοπιστία και την αποδοτικότητα των παγίων, ενώ παράλληλα διασφαλίζει ότι οι επενδύσεις σε συντήρηση και αντικατάσταση αποδίδουν το μέγιστο. Με τη συστηματική αναγνώριση παγίων υψηλού κινδύνου και την ευθυγράμμιση των παρεμβάσεων με τις επιχειρησιακές προτεραιότητες του οργανισμού, το Maximo APMS δίνει τη δυνατότητα στον Διαχειριστή να επιτύχει επιχειρησιακή αριστεία και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.

Ο Κωνσταντίνος Αγαθάκης, Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης & Ψηφιακού Μετασχηματισμού στον ΑΔΜΗΕ, δήλωσε:

«Με σύμμαχο την τεχνολογία ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει συστηματικά την ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία κρίσιμων ηλεκτρικών υποδομών. Αξιοποιώντας προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Μηχανική Μάθηση, ο Διαχειριστής μεταβαίνει από τις παραδοσιακές διαδικασίες συντήρησης βάσει χρόνου, σε στρατηγικές προληπτικής συντήρησης και συνεχούς παρακολούθησης νευραλγικού εξοπλισμού σε όλη τη χώρα. Αυτό σημαίνει ταχύτερη και πιο αποτελεσματική ανταπόκριση σε τεχνικές βλάβες ή περιστατικά που ενδέχεται να επηρεάσουν το ηλεκτρικό σύστημα. Με δεδομένες τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης, η συντήρηση εξελίσσεται σε κομβικό πυλώνα των επιχειρησιακών μας λειτουργιών. Η υψηλή τεχνογνωσία του ΑΔΜΗΕ, σε συνδυασμό με τις καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις των συνεργατών μας, αποτελούν εγγύηση για την περαιτέρω αναβάθμιση της ενεργειακής ασφάλειας όλων των καταναλωτών.»

Ο Άγγελος Βλαχόπουλος, Διευθυντής IBM Technology, τόνισε:
«Η ασφάλεια, η αποδοτικότητα και η αξιοπιστία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας αποτελούν τον ορισμό του “mission-critical” και η αποτυχία απλώς δεν αποτελεί επιλογή. Γι’ αυτό και οι οργανισμοί σε ιδιαίτερα ρυθμιζόμενους κλάδους, με σύνθετες και εξειδικευμένες ανάγκες, εμπιστεύονται διαρκώς την IBM», δήλωσε ο Εκπρόσωπος της IBM. «Στην IBM, είμαστε περήφανοι που στηρίζουμε τον ΑΔΜΗΕ στο έργο του να διασφαλίσει τη σταθερότητα, την αποδοτικότητα και την αξιοπιστία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Σε συνεργασία με τη NOVA ICT, αξιοποιώντας την τεχνολογία IBM Maximo Health & Predict και τις υπηρεσίες IBM Consulting, προσαρμόσαμε αυτή την AI-driven λύση ώστε να ενσωματώνει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα IoT. Με αυτόν τον τρόπο, ο ΑΔΜΗΕ μπορεί να προβλέπει κινδύνους για την υγεία των παγίων, να δίνει προτεραιότητα στη συντήρηση κρίσιμων υποδομών και να βελτιστοποιεί τις στρατηγικές αντικατάστασης, συμβάλλοντας στη μείωση των απρογραμμάτιστων διακοπών, στη μείωση του λειτουργικού κόστους και στην επέκταση του κύκλου ζωής των παγίων, σε μια περίοδο όπου η ενέργεια γίνεται ολοένα και πιο κρίσιμη, με πολλαπλές πηγές παραγωγής. Στην IBM παραμένουμε δεσμευμένοι στην προώθηση της καινοτομίας που ενισχύει κρίσιμες υποδομές και προσφέρει μετρήσιμη επιχειρησιακή αξία.»

Τέλος, ο Αλέξανδρος Μπρέγιαννης, Διευθύνων Σύμβουλος στη NOVA ICT, ανέφερε:
«Στη NOVA ICT, είμαστε υπερήφανοι που αναλάβαμε και ολοκληρώσαμε, ως ανάδοχος, ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Σε στενή συνεργασία με τον ΑΔΜΗΕ και την IBM, υλοποιήσαμε μια πρωτοποριακή, για τα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά δεδομένα, data-driven λύση, που εισάγει νέα δεδομένα στη διαχείριση κρίσιμων υποδομών.

Μέσω της αξιοποίησης προηγμένων τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης και προγνωστικών αναλύσεων, ο οργανισμός αποκτά σημαντικά πλεονεκτήματα. Η συμβολή μας στην ενίσχυση της λειτουργικής ανθεκτικότητας της χώρας αποτελεί για εμάς δέσμευση και τιμή. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε καινοτόμες λύσεις που δημιουργούν πραγματική επιχειρησιακή αξία και κοινωνικό όφελος.»

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Goldman Sachs αύξησε την πρόβλεψή της για την τιμή του πετρελαίου
Εμπορεύματα

Η Goldman Sachs αύξησε την πρόβλεψή της για την τιμή του πετρελαίου

Ανδρουλάκης: Να μην εμπλακεί η Ελλάδα στον πόλεμο – Αίτημα για συζήτηση για το Κράτος Δικαίου
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Να μην εμπλακεί η Ελλάδα στον πόλεμο – Αίτημα για συζήτηση για το Κράτος Δικαίου

ΔΑΑ: Αυξημένη κατά 13,1% η επιβατική κίνηση το Φεβρουάριο του 2026 συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα πέρσι
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΔΑΑ: Αυξημένη κατά 13,1% η επιβατική κίνηση το Φεβρουάριο του 2026 συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα πέρσι

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ψήφος εμπιστοσύνης στον ΑΔΜΗΕ από τη Eurobank Equities: Νέα τιμή-στόχος €4,4 και σύσταση αγοράς
Αναλύσεις

Ψήφος εμπιστοσύνης στον ΑΔΜΗΕ από τη Eurobank Equities: Νέα τιμή-στόχος €4,4 και σύσταση αγοράς

Μάργαρης (ΑΔΜΗΕ): Η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει τις ΑΠΕ και επιταχύνει την αποθήκευση
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μάργαρης (ΑΔΜΗΕ): Η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει τις ΑΠΕ και επιταχύνει την αποθήκευση

ΑΔΜΗΕ: Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προσφορών για τα καλωδιακά έργα των διασυνδέσεων Δωδεκανήσων και βορείου Αιγαίου
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΔΜΗΕ: Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προσφορών για τα καλωδιακά έργα των διασυνδέσεων Δωδεκανήσων και βορείου Αιγαίου

Χατζηπάνος (ΑΔΜΗΕ): Η Δυτική Ελλάδα μετατρέπεται σε στρατηγικό ενεργειακό κόμβο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Χατζηπάνος (ΑΔΜΗΕ): Η Δυτική Ελλάδα μετατρέπεται σε στρατηγικό ενεργειακό κόμβο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/06/2026 - 14:04

Η Enerwave «δίνει ενέργεια» στο EKO Acropolis Rally 2026

Ειδήσεις
09/06/2026 - 14:02

Αίγιο: Νεκροί μία γυναίκα 54 ετών και ο 26χρονος γιος της - Ανακρίνεται ο σύντροφος της

Business Facts
09/06/2026 - 13:59

Ποιες εταιρείες κινούν τα περισσότερα χρήματα στο Χρηματιστήριο Αθηνών;

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
09/06/2026 - 13:53

ΕΟΤ: Ισχυρό ενδιαφέρον της διεθνούς αγοράς για τον Ελληνικό συνεδριακό τουρισμό

Τεχνολογία
09/06/2026 - 13:48

Σχεδόν ένα στα δύο θύματα ψηφιακής κακοποίησης γνωρίζει προσωπικά τον δράστη

Επιχειρήσεις
09/06/2026 - 13:45

Deal-μαμούθ $10,6 δισ. από τη GSK: Εξαγοράζει τη Nuvalent και στρέφεται στην ογκολογία

Πολιτική
09/06/2026 - 13:41

Χρηστίδης: Όσο κάποιοι ασχολούνται μόνο με την επικοινωνία, εμείς δίνουμε λύσεις

Business Facts
09/06/2026 - 13:38

Ποιες είναι οι 5 εταιρείες με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών;

Εμπορεύματα
09/06/2026 - 13:35

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την αποκλιμάκωση μεταξύ Ισραήλ - Ιράν

Ακίνητα
09/06/2026 - 13:34

ΤτΕ: Ασταμάτητο το ράλι στις τιμές κατοικίας - Αύξηση 5,7% για τα διαμερίσματα το α΄ τρίμηνο του 2026

Ειδήσεις
09/06/2026 - 13:25

Η γερμανική βιομηχανία «ανασαίνει» οριακά: Μικρή άνοδος παραγωγής 0,4% σε εύθραυστο οικονομικό περιβάλλον

Πολιτική
09/06/2026 - 13:19

Τσουκαλάς: Σταθερότητα και ΝΔ είναι έννοιες αντιθετικές - Μόνο το ΠΑΣΟΚ εγγυάται αλλαγές για όλη την κοινωνία

Τεχνολογία
09/06/2026 - 13:14

AcceleratorX: Έως 30/6 οι αιτήσεις για τον ευρωπαϊκό επιταχυντή που στηρίζει AI startups

Οικονομία
09/06/2026 - 13:11

ΑΑΔΕ: Ανοίγει η εφαρμογή για υποβολή αίτησης μηδικής (de ninimis) λόγω ευλογιάς

Ακίνητα
09/06/2026 - 13:10

ΠΟΜΙΔΑ: Αίτημα για παράταση της προθεσμίας καθαρισμού δήλωσης οικοπέδων έως τις 30 Ιουνίου

Ειδήσεις
09/06/2026 - 13:05

Με εκπτώσεις έως 50% η επιστροφή των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με τη λήξη του διδακτικού έτους

Ειδήσεις
09/06/2026 - 12:58

Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Σε αναστολή ο εισαγγελέας Καρίμ Καν για καταγγελίες ανάρμοστης συμπεριφοράς

Ειδήσεις
09/06/2026 - 12:55

Τραμπ: Συμφωνία με το Ιράν σε «2-3 ημέρες» - Το Ορμούζ θα ανοίξει άμεσα

Ειδήσεις
09/06/2026 - 12:50

Νέα ΚΥΑ: Από 1/7 οι εξαιρέσεις στη χρήση μολύβδου - Παράταση ισχύος έως το 2027

Πολιτική
09/06/2026 - 12:47

Ανδρουλάκης προς Θεόφιλο: Είμαστε στο πλευρό σας για την προστασία των δικαιωμάτων του Πατριαρχείου

Magazino
09/06/2026 - 12:43

Οι μαθητές του Παγκρατίου ζητούν τη διάσωση του κινηματογράφου ΠΑΛΑΣ

Πολιτική
09/06/2026 - 12:37

Μητσοτάκης για 6 χρόνια gov.gr: Ψηφιακό άλμα χωρίς προηγούμενο – Στο επίκεντρο ο πολίτης

Επιχειρήσεις
09/06/2026 - 12:34

Συνάντηση εργασίας του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών με την Intrum Hellas

Πολιτική
09/06/2026 - 12:23

Δημοσκόπηση Interview: Σταθερό προβάδισμα για τη ΝΔ – «Μάχη» ΕΛ.Α.Σ. – ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση

Το σκίτσο του ΚΥΡ
09/06/2026 - 12:20

Ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ

ΥΔΡΕΥΣΗ
09/06/2026 - 12:16

Ανάλυση EY-Parthenon για τον κλάδο του νερού στην Ελλάδα: Προοπτική ανάπτυξης, αλλά και ανάγκες για επενδύσεις

Ναυτιλία
09/06/2026 - 12:13

Κέρκυρα: Αύξηση 10,7% στην επιβατική κίνηση κρουαζιέρας και στρατηγικό όραμα για το «Μεγάλο Λιμάνι της Αδριατικής»

Αναλύσεις
09/06/2026 - 12:08

Ψήφος εμπιστοσύνης στον ΑΔΜΗΕ από τη Eurobank Equities: Νέα τιμή-στόχος €4,4 και σύσταση αγοράς

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
09/06/2026 - 12:06

Νέα σελίδα για τον ΟΤΕ: Η νέα μπράντα TELEKOM - Το μέρισμα

Ανεμοδείκτης
09/06/2026 - 12:03

Αυξήσεις στους Μητροπολίτες: Κάποιοι... κακοπροαίρετοι τις συνδέουν με τις εκλογές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ