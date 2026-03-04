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Η Goldman Sachs αύξησε την πρόβλεψή της για την τιμή του πετρελαίου
Εμπορεύματα
11:47 - 04 Μαρ 2026

Η Goldman Sachs αύξησε την πρόβλεψή της για την τιμή του πετρελαίου

Reporter.gr Newsroom
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Η Goldman Sachs αύξησε την πρόβλεψή της για την τιμή του πετρελαίου για το δεύτερο τρίμηνο κατά 10 δολάρια το βαρέλι. 

Η τράπεζα αναμένει ότι η μέση τιμή του αργού πετρελαίου Brent θα είναι 76 δολάρια το βαρέλι το δεύτερο τρίμηνο, από την προηγούμενη προσδοκία των 66 δολαρίων το βαρέλι.

Όπως μεταδίδει η Wall Street Journal, οι προβλέψεις υποθέτουν πέντε ακόμη ημέρες πολύ χαμηλών εξαγωγών μέσω του Στενού του Ορμούζ, ακολουθούμενες από σταδιακή ανάκαμψη τον επόμενο μήνα.

Οι κίνδυνοι για τις προβλέψεις τιμών «παραμένουν σημαντικά στρεβλωμένοι προς τα πάνω» και περιλαμβάνουν μεγαλύτερες διαταραχές στις εξαγωγές και ζημιές στις εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου. Σε αυτή την περίπτωση, το Brent πιθανότατα θα φτάσει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Το Brent διαπραγματεύεται σήμερα περίπου στα 84 δολάρια το βαρέλι.

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