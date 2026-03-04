ΔΑΑ: Αυξημένη κατά 13,1% η επιβατική κίνηση το Φεβρουάριο του 2026 συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα πέρσι

Αυξημένη δυναμική κατέγραψε η επιβατική κίνηση στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, Ελευθέριος Βενιζέλος το Φεβρουάριο του 2026, φτάνοντας τα 1,98 εκατομμύρια επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 13,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Η άνοδος προήλθε τόσο από τις πτήσεις εσωτερικού, όσο και από τις διεθνείς, οι οποίες κινήθηκαν υψηλότερα κατά 9,9% και 14,4% αντίστοιχα.

Σε επίπεδο διμήνου, η συνολική κίνηση του αεροδρομίου ανήλθε σε 3,97 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 10,8% σε σχέση με το περσινό διάστημα. Η επιβατική κίνηση εσωτερικού ενισχύθηκε κατά 8,5%, ενώ η διεθνής παρουσίασε ακόμη μεγαλύτερη άνοδο, της τάξης του 11,7%.

Παράλληλα, αυξημένος ήταν και ο αριθμός των πτήσεων το πρώτο δίμηνο του έτους. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 34.469 πτήσεις, καταγράφοντας άνοδο 8,3% σε σύγκριση με το 2025. Οι πτήσεις εσωτερικού αυξήθηκαν κατά 5,8%, ενώ οι διεθνείς κατέγραψαν ενίσχυση 9,8%.