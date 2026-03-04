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Ανδρουλάκης: Να μην εμπλακεί η Ελλάδα στον πόλεμο – Αίτημα για συζήτηση για το Κράτος Δικαίου
Πολιτική
11:40 - 04 Μαρ 2026

Ανδρουλάκης: Να μην εμπλακεί η Ελλάδα στον πόλεμο – Αίτημα για συζήτηση για το Κράτος Δικαίου

Reporter.gr Newsroom
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Με αναφορά στη δίκη για τη Χρυσή Αυγή ξεκίνησε την ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης την Τετάρτη (4/3) στην Ολομέλεια της Βουλής, σημειώνοντας ότι σήμερα είναι «μία εξαιρετική μέρα για τη δημοκρατία μας», λόγω της τελεσίδικης απόφασης από το Εφετείο.  

Σε σχέση με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στο «αυταρχικό καθεστώς του Ιράν», ωστόσο τόνισε πως η επέμβαση Ισραήλ – ΗΠΑ συνιστά «ξεκάθαρη και ωμή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου».

Η στρατιωτική μας παρουσία στην Α. Μεσόγειο πρέπει να αποσκοπεί μόνο στην προστασία του Κυπριακού ελληνισμού, επειδή βρίσκεται εγγύτερα στην εμπόλεμη ζώνη, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο – άρα και να μην ξεκινάει καμία πολεμική επιχείρηση από τις βάσεις στην Ελλάδα.

«Πού είναι η Ευρώπη στην προσπάθεια αποκλιμάκωσης; Κι εμείς τι πρωτοβουλίες είμαστε έτοιμοι να πάρουμε;», διερωτήθηκε στη συνέχεια ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ενώ τόνισε ότι η ειρήνευση μπορεί να επιτευχθεί μόνον μέσα από τη διπλωματία και το σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου.

«Δεν βρήκατε μία λέξη να πείτε για την καταδίκη τεσσάρων προσώπων για τις παρακολουθήσεις. (…) Τι κάνατε; Χρήση του δικαιώματος της σιωπής;», είπε σε σχέση με τη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές ο κ. Ανδρουλάκης, ενώ ανακοίνωσε πως εντός ολίγου κατατίθεται το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για την προ ημερησίας συζήτηση σχετικά με το Κράτος Δικαίου.

«Είναι μία ευκαιρία να ανοίξει μία συζήτηση για τα σοβαρά αυτά θέματα που αφορούν τη δημοκρατία, την ποιότητά της και τη λειτουργία των θεσμών», τόνισε πριν κατέβει από το βήμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/03/2026 - 11:49
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