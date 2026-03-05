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HEPI: Φθηνότερο ρεύμα και φυσικό αέριο στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
11:21 - 05 Μαρ 2026

HEPI: Φθηνότερο ρεύμα και φυσικό αέριο στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη

Reporter.gr Newsroom
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Χαμηλότερες από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμφανίζονται οι τιμές λιανικής για ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση Household Energy Price Index (HEPI), η οποία συγκρίνει τις τιμές ενέργειας σε 33 ευρωπαϊκές χώρες.

Ειδικότερα, η μέση τιμή λιανικής για το ηλεκτρικό ρεύμα στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο διαμορφώθηκε στα 23,63 σεντς ανά κιλοβατώρα, συμπεριλαμβανομένων των φόρων. Το επίπεδο αυτό είναι χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκή Ένωση, που ανήλθε στα 26,13 σεντς ανά κιλοβατώρα, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρώπη διαμορφώθηκε στα 25,04 σεντς.

Ωστόσο, όταν οι τιμές υπολογίζονται με βάση την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, η εικόνα διαφοροποιείται, καθώς η τιμή στην Ελλάδα φτάνει τα 29,08 σεντς ανά κιλοβατώρα, επίπεδο που βρίσκεται κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ, ο οποίος διαμορφώνεται στα 28,34 σεντς.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στο φυσικό αέριο. Η μέση τιμή στην Ελλάδα ανέρχεται στα 7,73 σεντς, ενώ σε όρους αγοραστικής δύναμης φτάνει τα 9,51 σεντς. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αντίστοιχη τιμή διαμορφώνεται στα 10,67 σεντς, ενώ σε όρους αγοραστικής δύναμης ανέρχεται στα 11,31 σεντς.

Σύμφωνα με την έκθεση, τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας παρουσίασαν μείωση σε σχέση με τον Φεβρουάριο, εξέλιξη που συνδέεται με την υποχώρηση των τιμών στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας.

Παράλληλα, οι πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή οδήγησαν αυτή την εβδομάδα τις τιμές ενέργειας σε ανοδική πορεία. Το κατά πόσο η εξέλιξη αυτή θα επηρεάσει τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας για τον Απρίλιο θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την πορεία των τιμών στο χρηματιστήριο ενέργειας κατά τη διάρκεια του μήνα.

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