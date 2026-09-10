Fourlis: «Δύσκολο, αλλά εφικτό» το στοίχημα του 2026

«Δύσκολο, δεν είναι εύκολο, αλλά είναι εφικτό». Με αυτή τη φράση η διοίκηση του Fourlis συμπύκνωσε το μήνυμα προς τους αναλυτές για την επίτευξη των στόχων του 2026, σε μια χρονιά κατά την οποία ο όμιλος βρίσκεται ταυτόχρονα αντιμέτωπος με ένα ιδιαίτερα απαιτητικό καταναλωτικό περιβάλλον και με την υλοποίηση ενός βαθύτατου μετασχηματισμού.

Ο πρόεδρος του Ομίλου, Βασίλης Φουρλής, και ο διευθύνων σύμβουλος, Γιάννης Βασιλάκος, έδωσαν κατά την ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου το περίγραμμα της στρατηγικής που θα καθορίσει την πορεία του Fourlis τα επόμενα χρόνια. Στο επίκεντρο δεν βρίσκεται πλέον μόνο η αντιμετώπιση των πιέσεων της τρέχουσας συγκυρίας, αλλά η δημιουργία ενός νέου λειτουργικού μοντέλου, το οποίο θα μπορεί να στηρίξει μεγαλύτερο κύκλο εργασιών με χαμηλότερο σχετικό κόστος και υψηλότερη κερδοφορία.

Στο πλαίσιο αυτό η διοίκηση διατηρεί αμετάβλητο το guidance για το 2026, με πωλήσεις περίπου 645 εκατ. ευρώ, μικτό περιθώριο 46,5% και EBITDA 15-17 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων επιβαρύνσεων του transformation plan. Ταυτόχρονα, όμως, μεταφέρει το βάρος της συζήτησης στο 2027 και μετά, όταν αναμένεται να αποτυπωθούν πλήρως τα οφέλη των αλλαγών που υλοποιούνται σήμερα.

Ο νέος Fourlis: ανάπτυξη, κοινή πλατφόρμα και λειτουργική μόχλευση

Όπως υπογράμμισε ο Βασίλης Φουρλής, ο μετασχηματισμός του ομίλου δεν αποτελεί ένα ακόμη πρόγραμμα περιστολής δαπανών ή μια εσωτερική αναδιοργάνωση. «Χτίζουμε έναν διαφορετικό τύπο ομίλου λιανικής», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα της διοίκησης.

Η στρατηγική στηρίζεται σε δύο παράλληλους άξονες. Ο πρώτος είναι η ανάπτυξη, με νέα καταστήματα Foot Locker, επιλεκτική επέκταση της Intersport και σημαντικό pipeline για την IKEA. Ο δεύτερος είναι η δημιουργία μιας τεχνολογικά προηγμένης κοινής πλατφόρμας, μέσω της οποίας διαφορετικά retail concepts θα μπορούν να αξιοποιούν κοινές υποδομές, τεχνολογία, logistics, δεδομένα και κεντρικές λειτουργίες.

Η λογική είναι ότι η αύξηση των πωλήσεων δεν θα πρέπει να συνεπάγεται ανάλογη αύξηση της δομής κόστους. Όσο μεγαλώνει η πλατφόρμα, ο Fourlis θα μπορεί να προσθέτει πωλήσεις και νέα concepts χωρίς να αναπαράγει κάθε φορά το σύνολο των υποστηρικτικών υποδομών.

Εκεί ακριβώς βρίσκεται και η προσδοκία για λειτουργική μόχλευση και βελτίωση της παραγωγικότητας, με τελικό στόχο η ανάπτυξη να μεταφράζεται αποτελεσματικότερα σε κερδοφορία.

Η «τέλεια καταιγίδα» της Ρουμανίας

Βραχυπρόθεσμα, ωστόσο, η εικόνα παραμένει δύσκολη. Η μεγαλύτερη πίεση προέρχεται από τη Ρουμανία, όπου η κατανάλωση παραμένει ασθενής, ο πληθωρισμός υψηλός και τα περιθώρια βρίσκονται υπό συνεχή πίεση.

Η διοίκηση έχει περιγράψει την κατάσταση ως «τέλεια καταιγίδα», καθώς οι καταναλωτές εμφανίζονται διατεθειμένοι να προχωρήσουν σε αγορές κυρίως όταν αυτές συνοδεύονται από πολύ ισχυρές προωθητικές ενέργειες. Το αποτέλεσμα είναι τριπλή πίεση, τόσο στη μέση τιμή πώλησης και στα περιθώρια όσο και στον συνολικό τζίρο.

Για το σύνολο του 2026, η Ρουμανία εκτιμάται ότι θα έχει αρνητική επίπτωση περίπου 5 εκατ. ευρώ στα μεγέθη του ομίλου.

Παράλληλα, στο πρώτο εξάμηνο αναγνωρίστηκαν έκτακτες δαπάνες 1,6 εκατ. ευρώ για τον εξορθολογισμό του δικτύου, κυρίως στο δίκτυο της Intersport στη Ρουμανία. Στο σύνολο της χρονιάς, οι έκτακτες δαπάνες μετασχηματισμού και αναδιάρθρωσης υπολογίζονται σε περίπου 10,5-10,7 εκατ. ευρώ.

Το «μαξιλάρι» των αθλητικών ειδών και η πρόκληση της IKEA

Αντίβαρο στις πιέσεις αποτελεί η πορεία των αθλητικών ειδών. Εξαιρουμένης της Ρουμανίας, οι πωλήσεις αυξάνονται περίπου 24%, με τη διοίκηση να εκτιμά ότι η θετική δυναμική θα συνεχιστεί και στο δεύτερο εξάμηνο, επιτρέποντας περαιτέρω κέρδη σε μερίδια αγοράς.

Πιο σύνθετη είναι η εικόνα στον οικιακό εξοπλισμό. Η αγορά του home furnishing παραμένει στάσιμη ή κινείται σε ελαφρά πτώση, ενώ στην Ευρώπη οι πιέσεις είναι ακόμη εντονότερες. Παρά το δύσκολο περιβάλλον, η IKEA στην Ελλάδα συγκαταλέγεται, σύμφωνα με τη διοίκηση, στις αγορές με τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη.

Το πρόβλημα δεν εντοπίζεται κυρίως στο conversion rate, το οποίο έχει βελτιωθεί, αλλά στο μικρότερο μέσο καλάθι και, σε ορισμένες περιόδους, στη μειωμένη επισκεψιμότητα. Η αβεβαιότητα οδηγεί τους καταναλωτές σε αναβολή αγορών μεγαλύτερης αξίας, ιδιαίτερα σε προϊόντα που συνδέονται με ανακαινίσεις και γενικότερα με big-ticket δαπάνες.

Η διαθεσιμότητα των προϊόντων βρίσκεται, μάλιστα, στο καλύτερο επίπεδο της τελευταίας πενταετίας, ενώ έχει βελτιωθεί και η παραγωγικότητα των καταστημάτων.

Επιθετικό affordability από την IKEA

Στο περιβάλλον αυτό, η τιμολογιακή πολιτική της IKEA αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η εταιρεία, σύμφωνα με τη διοίκηση, δεν έχει αυξήσει τις τιμές της τα τελευταία 3,5 χρόνια και έχει προχωρήσει σε δύο κύκλους μειώσεων, το 2024 και εκ νέου την προηγούμενη εβδομάδα, με τη δεύτερη παρέμβαση να αφορά 300 κωδικούς.

Το affordability αποτελεί πλέον βασικό εργαλείο για την ενίσχυση της ζήτησης και την κατάκτηση μεριδίων αγοράς. Η στρατηγική δεν προβλέπει οριζόντιες μειώσεις σε όλη τη γκάμα, αλλά στοχευμένες παρεμβάσεις σε τιμές και εμπορικές ενέργειες.

Στην Ελλάδα, ο στόχος για το υπόλοιπο του 2026 και το 2027 είναι σαφής: περισσότερα μερίδια αγοράς, χωρίς να θυσιαστεί η κερδοφορία.

Τα €9,1 εκατ. που αλλάζουν την εικόνα το 2027

Το σημαντικότερο «κλειδί» για την ανάκαμψη της κερδοφορίας βρίσκεται στο transformation plan.

Η διοίκηση επιμένει ότι οι ετήσιες επαναλαμβανόμενες εξοικονομήσεις ύψους 9,1 εκατ. ευρώ θα αποτυπωθούν πλήρως το 2027. Οι παρεμβάσεις αφορούν την κεντρικοποίηση λειτουργιών, τη μείωση FTEs στις κεντρικές υπηρεσίες, τη μεταφορά περισσότερου ανθρώπινου δυναμικού στην πρώτη γραμμή και το κλείσιμο μη αποδοτικών καταστημάτων.

Η πρώτη φάση της εθελούσιας εξόδου ολοκληρώθηκε στα τέλη Αυγούστου, έναν μήνα νωρίτερα από τον αρχικό προϋπολογισμό, με 63 εργαζομένους να αποχωρούν. Ο αρχικός στόχος ήταν περίπου 80 αποχωρήσεις έως το τέλος της χρονιάς.

Στο δίκτυο έχουν ήδη κλείσει δύο καταστήματα, έχει συμφωνηθεί το κλείσιμο τρίτου και βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για επιπλέον περιπτώσεις. Η διοίκηση εκτιμά ότι έως το τέλος του έτους θα έχουν ολοκληρωθεί πιθανότατα 10 κλεισίματα, έναντι 11 που προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός.

Ταυτόχρονα, οι επαναδιαπραγματεύσεις μισθωμάτων μπορούν να δημιουργήσουν πρόσθετα οφέλη, τα οποία δεν έχουν ακόμη ενσωματωθεί στις εκτιμήσεις.

Από το 5%-6% το 2027 προς το 8% το 2029

Η διοίκηση βλέπει πλέον μια σαφή κλιμάκωση της κερδοφορίας μετά το 2026. Για το 2027, ο στόχος είναι το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να επιστρέψει κοντά στο 5%-6%, επίπεδο που χαρακτηρίζεται ως το ελάχιστο σημείο εκκίνησης.

Από εκεί και πέρα, ο σχεδιασμός προβλέπει βελτίωση κατά 0,5 έως 1 ποσοστιαία μονάδα ετησίως, με στόχο περιθώριο περίπου 7% το 2028 και 7,5%-8% το 2029.

Η ανάκαμψη θα πρέπει να προέλθει από τον συνδυασμό των 9,1 εκατ. ευρώ επαναλαμβανόμενων εξοικονομήσεων, της αύξησης των πωλήσεων, της ωρίμανσης των νέων καταστημάτων και της εξομάλυνσης των δραστηριοτήτων που σήμερα πιέζουν την κερδοφορία.

Για το 2027, μάλιστα, η διοίκηση εκτιμά ότι ο όμιλος μπορεί να επιστρέψει σε επίπεδα κερδοφορίας αντίστοιχα με εκείνα του 2025 ή και υψηλότερα, παρά την απώλεια περίπου 15-17 εκατ. ευρώ πωλήσεων από τα καταστήματα που θα κλείσουν.

Νέα IKEA formats και το μεγάλο project του Ελληνικού

Στο αναπτυξιακό σκέλος, σημαντικό ρόλο θα παίξει η επέκταση του δικτύου IKEA. Ο Fourlis έχει πλέον οριστικοποιήσει το νέο μικρότερο format, περίπου 2.500 τ.μ., εκ των οποίων περίπου 2.000 τ.μ. είναι χώροι λιανικής.

Κέρκυρα και Λαμία βρίσκονται ήδη στον σχεδιασμό, ενώ εξετάζονται και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα. Στόχος είναι η περαιτέρω γεωγραφική κάλυψη της Ελλάδας αλλά και της Βουλγαρίας.

Στο μεγαλύτερο project, το τρίτο μεγάλο IKEA στην Αθήνα, στο Ελληνικό, οι επενδύσεις υπολογίζονται σήμερα σε περίπου 10-12 εκατ. ευρώ και αναμένεται να κατανεμηθούν μεταξύ 2028 και 2029. Η κατασκευή προγραμματίζεται να ξεκινήσει το 2028 και η λειτουργία του καταστήματος το 2029.

Το IDC περνά από τη ζημία στο break-even

Στο ίδιο αναπτυξιακό αφήγημα εντάσσεται και το Inter IKEA Distribution Center. Η μονάδα βρίσκεται ακόμη σε φάση ramp-up και για το 2026 αναμένεται να εμφανίσει ζημία περίπου 1,7-2 εκατ. ευρώ, επίπτωση που έχει ήδη ενσωματωθεί στο guidance.

Το 2027 αναμένεται να είναι η πρώτη χρονιά break-even, ενώ από εκεί και μετά η διοίκηση προσδοκά σταδιακή αύξηση της κερδοφορίας καθώς αυξάνονται οι διακινούμενοι όγκοι και βελτιστοποιείται το μοντέλο λειτουργίας.

Παράλληλα, από το 2027 αναμένονται πρόσθετες συνέργειες από τη λειτουργία του IDC στην Αθήνα και την εγγύτητά του με τις υπόλοιπες δραστηριότητες του ομίλου.

Η Ρουμανία πιέζει, αλλά το guidance μένει όρθιο

Παρά τις δυσκολίες, η διοίκηση δεν μεταβάλλει τις παραδοχές της για το 2026. Ο στόχος παραμένει στις πωλήσεις των 645 εκατ. ευρώ και στο EBITDA των 15-17 εκατ. ευρώ, με μικτό περιθώριο 46,5%.

Το δεύτερο εξάμηνο και ιδιαίτερα το τέταρτο τρίμηνο θεωρούνται καθοριστικά λόγω της εποχικότητας. Η επίτευξη του στόχου προϋποθέτει ωρίμανση των νέων καταστημάτων και περίπου 3% ανάπτυξη στο επόμενο διάστημα, με μεγαλύτερη πρόκληση τον κλάδο του οικιακού εξοπλισμού.

Ταυτόχρονα, η διοίκηση εκτιμά ότι οι εξοικονομήσεις και τα πρόσθετα μέτρα περιορισμού του κόστους μπορούν να απορροφήσουν τις πληθωριστικές πιέσεις στα λειτουργικά έξοδα, χωρίς να διαταραχθεί ο στόχος του μικτού περιθωρίου.

«Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο, αλλά είναι εφικτό», είναι ουσιαστικά το στοίχημα που βάζει η διοίκηση για το 2026.

Η SSRM δίνει ανάσα στον ισολογισμό

Σημαντική παράμετρος για την οικονομική θέση του ομίλου είναι και η ολοκλήρωση της πώλησης της SSRM. Η συναλλαγή αναμένεται να δημιουργήσει έκτακτο κέρδος 9,3 εκατ. ευρώ σε επίπεδο κερδών προ φόρων και ταμειακή εισροή 49 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά τη θέση καθαρού δανεισμού.

Σε συνδυασμό με τον έλεγχο του κεφαλαίου κίνησης και κυρίως τη μείωση των αποθεμάτων, η εξέλιξη αυτή ενισχύει την οικονομική ευελιξία του ομίλου την ώρα που υλοποιεί ένα σημαντικό επενδυτικό και μετασχηματιστικό πρόγραμμα.

Στο μεταξλυ, το 2027 είναι το έτος κατά το οποίο η διοίκηση περιμένει να αρχίσουν να αποτυπώνονται πλήρως τα οφέλη της νέας δομής και δη 9,1 εκατ. ευρώ επαναλαμβανόμενων εξοικονομήσεων, υψηλότερη παραγωγικότητα, μεγαλύτερη λειτουργική μόχλευση και σταδιακή επιστροφή της κερδοφορίας.

Όπως, άλλωστε, ανέφερε η διοίκηση, οι νικητές στο λιανεμπόριο δεν είναι εκείνοι που εμφανίζουν καλύτερα αποτελέσματα κάθε τρίμηνο, αλλά εκείνοι που μπορούν να προσαρμόζουν μεγάλους οργανισμούς σε ένα δύσκολο και ευμετάβλητο περιβάλλον και να βγαίνουν από αυτή τη διαδικασία ισχυρότεροι και καλύτερα προετοιμασμένοι για την επόμενη ημέρα.