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Νέο ΔΣ στον ΕΣΣΑΗΕ: Στο επίκεντρο η επιτάχυνση της αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13:49 - 18 Μαρ 2026

Νέο ΔΣ στον ΕΣΣΑΗΕ: Στο επίκεντρο η επιτάχυνση της αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Συστημάτων Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Σ.Σ.Α.Η.Ε.) ανακοινώνει τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού του Συμβουλίου, με 2ετή θητεία, το οποίο αναλαμβάνει να ενισχύσει τον ρόλο της αποθήκευσης ενέργειας ως βασικού πυλώνα της ενεργειακής μετάβασης στη χώρα:
  • Πρόεδρος: Απόστολος Πάνος - Principia
  • Αντιπρόεδρος: Σωτήρης Καπέλλος - HELLENiQ Renewables
  • Γενικός Γραμματέας: Ηλίας Δούλος - EDF Power Solutions Hellas
  • Μέλος: Κωνσταντίνος Νάτσης - PPC Renewables
  • Μέλος: Γεώργιος Λαλούμης - METKA EGN Greece

Ο απερχόμενος Πρόεδρος, Καθηγητής Μανώλης Καραπιδάκης, θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του από τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Συνδέσμου.

Αποστολή του Συνδέσμου

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Συστημάτων Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Σ.Σ.Α.Η.Ε.) προασπίζει τα επενδυτικά και τεχνολογικά συμφέροντα των μελών του, προωθώντας την έρευνα, την ανάπτυξη και την ευρεία ενσωμάτωση των συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα. Στόχος του είναι η διαμόρφωση μιας μακροχρόνιας βιώσιμης αγοράς αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα, μέσα από τεκμηριωμένες προτάσεις για ρυθμιστικά και τεχνικά ζητήματα, καθώς και ενεργό διάλογο με όλους τους αρμόδιους φορείς, διασφαλίζοντας την ασφαλή, αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική ανάπτυξη των σχετικών τεχνολογιών.

Άμεσες προτεραιότητες του νέου Δ.Σ.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου θέτει ως βασικές έξι προτεραιότητες:

  • Διασφάλιση της έγκαιρης ηλεκτροδότησης (commissioning) των μονάδων αποθήκευσης από τους δύο πρώτους διαγωνισμούς και ομαλή λειτουργική ένταξή τους στο σύστημα.
  • Επανεξέταση και, όπου απαιτείται, παράταση των συμβατικών χρονοδιαγραμμάτων ολοκλήρωσης των έργων του τρίτου διαγωνισμού, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή τους ολοκλήρωση.
  • Ανάληψη πρωτοβουλιών για την έκδοση Όρων Σύνδεσης (ΟΠΣ) σε επιπλέον μονάδες αποθήκευσης - τόσο μέσω του Merchant Call όσο και μέσω ενσωμάτωσης αποθηκευτικών λύσεων σε εν λειτουργία έργα - βάσει του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου.
  • Διάλογος και τεχνική συνεργασία με φορείς της αγοράς (ENEX), διαχειριστές συστήματος (ΑΔΜΗΕ) και ρυθμιστική αρχή (ΡΑΑΕΥ) για την προσαρμογή των κανόνων αγοράς και των λειτουργικών διαδικασιών, με στόχο την αποδοτικότερη και ασφαλέστερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των συστημάτων αποθήκευσης.
  • Σχεδίαση ρυθμιστικών προτάσεων και υποβολή πολιτικών μέτρων που θα βελτιώσουν το επενδυτικό προφίλ των έργων αποθήκευσης — συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης νέων σχημάτων στήριξης που θα ενσωματώνουν βέλτιστες πρακτικές από την Ευρώπη. Η πρωτοβουλία αυτή θα περιλαμβάνει συγκριτική αξιολόγηση των υποστηρικτικών πλαισίων σε χώρες όπως η Ιταλία και η Βουλγαρία και προτάσεις συνδυαστικής προσαρμογής στο ελληνικό πλαίσιο.
  • Ενίσχυση διεθνών συνεργασιών και ανταλλαγής τεχνογνωσίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη στενή συνεργασία με τον ευρωπαϊκό φορέα EASE (European Association for Storage of Energy) και σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε άλλες χώρες, για την υιοθέτηση τεχνικών προτύπων και χρηματοδοτικών εργαλείων.

Κάλεσμα για συνεργασία

Ο Ε.Σ.Σ.Α.Η.Ε. καλεί τα μέλη του, τους θεσμικούς φορείς και το ερευνητικό οικοσύστημα να συμβάλουν ενεργά σε έναν ουσιαστικό και εποικοδομητικό διάλογο, με στόχο την ταχεία, ασφαλή και βιώσιμη ενσωμάτωση των συστημάτων αποθήκευσης στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα.

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