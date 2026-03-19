NielsenIQ: Αυξήσεις τιμών και ελλείψεις βασικών προϊόντων στο επίκεντρο της ανησυχίας των καταναλωτών

Έντονη αβεβαιότητα και ανησυχία επικρατούν στα σούπερ μάρκετ τις πρώτες ημέρες μετά την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, με τους Έλληνες καταναλωτές να προσαρμόζουν άμεσα τη στάση τους υπό την πίεση των εξελίξεων.

Έρευνα της NielsenIQ, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 9 και 12 Μαρτίου, δείχνει ότι το 57% δηλώνει ανήσυχο, ενώ το 27% βιώνει υψηλά επίπεδα στρες για τις επόμενες εξελίξεις. Παράλληλα, το 13% εκφράζει θυμό, ενώ μόλις το 3% παραμένει αδιάφορο. Σημειώνεται ότι το κλίμα αυτό αποτυπώνεται τόσο στην ψυχολογία των καταναλωτών όσο και στις πρώτες αντιδράσεις της αγοράς.

Την ίδια στιγμή, το 72% αναφέρει ότι έχει ήδη αλλάξει τις συνήθειές του. Συγκεκριμένα, το 35% περιορίζει τα έξοδά του, το 25% μειώνει τις εξόδους, ενώ ένα 10% έχει ξεκινήσει να αποθηκεύει βασικά αγαθά. Οι βασικές ανησυχίες επικεντρώνονται σε πιθανές αυξήσεις τιμών (22%) και ελλείψεις προϊόντων (19%), ενώ η γεωπολιτική ένταση και η άνοδος των τιμών των καυσίμων απασχολούν το 16% και το 14% αντίστοιχα.

Σε σχέση με τον Φεβρουάριο, παρατηρείται σημαντική αλλαγή στις προτεραιότητες των καταναλωτών. Πριν από την κρίση, η κύρια ανησυχία ήταν το αυξημένο κόστος τροφίμων (45%), ακολουθούμενο από τους λογαριασμούς ενέργειας (21%) και την κάλυψη βασικών αναγκών (17%). Πλέον, οι φόβοι επεκτείνονται και περιλαμβάνουν ενδεχόμενες διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και γενικότερη αστάθεια στην αγορά.

Όπως ανέφεραν στελέχη της NielsenIQ σε χθεσινή ημερίδα, η καταναλωτική συμπεριφορά εξελίσσεται σε τέσσερις φάσεις: σοκ, συνειδητοποίηση, προσαρμογή και επανεκκίνηση. Στην παρούσα συγκυρία, η αγορά φαίνεται να βρίσκεται ακόμη στο αρχικό στάδιο, όπου κυριαρχούν άμεσες και έντονες αντιδράσεις.

Το οικονομικό περιβάλλον παραμένει πιεσμένο, καθώς το 57% των νοικοκυριών δηλώνει ότι το εισόδημά του επαρκεί μόνο για την κάλυψη βασικών αναγκών, ενώ μόλις το 13% βλέπει βελτίωση στην οικονομική του κατάσταση. Παράλληλα, οι καταναλωτές προσαρμόζονται ενεργά: το 68% παρακολουθεί στενά τις τιμές, το 76% αναζητά προσφορές, φυλλάδια και κουπόνια, ενώ σχεδόν 8 στους 10 προσπαθούν συστηματικά να αγοράζουν στην χαμηλότερη δυνατή τιμή. Επιπλέον, ένας στους δύο τηρεί αυστηρό προϋπολογισμό για τα βασικά είδη, γεγονός που συνδέεται άμεσα με τις εξελίξεις στις τιμές.

Σύμφωνα με στοιχεία της NielsenIQ για την αγορά ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων (FMCG) την περίοδο 2006-2025, οι όγκοι πωλήσεων παραμένουν σχεδόν αμετάβλητοι, ενώ η μέση τιμή έχει αυξηθεί κατά 30%. Ως αποτέλεσμα, η συνολική αξία της αγοράς ενισχύεται κυρίως λόγω των ανατιμήσεων, μέσα σε ένα περιβάλλον που έχει επηρεαστεί από διαδοχικές κρίσεις, πανδημίες και πληθωριστικές πιέσεις.

Η συνολική εικόνα είναι ξεκάθαρη: η αγορά των σούπερ μάρκετ διατηρεί τον όγκο της, αλλά η αξία της αυξάνεται, με τους καταναλωτές να γίνονται όλο και πιο προσεκτικοί, να αναζητούν ευκαιρίες και να διαχειρίζονται αυστηρότερα τα οικονομικά τους. Η κρίση στη Μέση Ανατολή φαίνεται να ενισχύει περαιτέρω αυτή την τάση.