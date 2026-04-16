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ΔΕΗ blue - Visa: 20% επιστροφή, για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων στις μεσημεριανές «Energy Hours»
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15:12 - 16 Απρ 2026

ΔΕΗ blue - Visa: 20% επιστροφή, για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων στις μεσημεριανές «Energy Hours»

Reporter.gr Newsroom
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Η συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια  εντάσσεται στο πλάνο της ΔΕΗ blue για προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και ενίσχυση της αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, επιβραβεύοντας τους χρήστες για τις βιώσιμες επιλογές τους.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Re charge | Re ward, η ΔΕΗ blue, σε συνεργασία με τη Visa, με βάση ανακοίνωση, εγκαινιάζει τη νέα ενέργεια επιβράβευσης στους οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων για τις φορτίσεις που πραγματοποιούν σε ώρες αυξημένης διαθεσιμότητας ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, στο μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης της χώρας

Συγκεκριμένα, οι οδηγοί που φορτίζουν το όχημά τους στο δημόσια προσβάσιμο δίκτυο ΔΕΗ blue, καθημερινά στις Energy Hours, από τις 11:00 έως τις 15:00 και πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους με κάρτα Visa, εξασφαλίζουν επιστροφή 20% στο PPC blue wallet τους. Η προωθητική ενέργεια εμφανίζεται στη σχετική ενότητα PPC blueSpecials της εφαρμογής PPC blue, ενώ η πίστωση πραγματοποιείται απευθείας στο ψηφιακό πορτοφόλι του κάθε χρήστη και μπορεί να αξιοποιηθεί για επόμενες φορτίσεις.

Η συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια εντάσσεται στο πλάνο της ΔΕΗ blue για προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και ενίσχυση της αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, επιβραβεύοντας τους χρήστες για τις βιώσιμες επιλογές τους.

Σήμερα, το δίκτυο των δημόσια προσβάσιμων φορτιστών ΔΕΗ blue διαθέτει περισσότερα από 3.200 σημεία φόρτισης σε όλη την Ελλάδα, με πάνω από 560 θέσεις ταχυφόρτισης DC / HPDC, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του Ομίλου ΔΕΗ για ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης.

Μέσα από το PPC blue app, διαθέσιμο σε iOS και Android, τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν γρήγορα και εύκολα τον φορτιστή που τους εξυπηρετεί, να ελέγχουν τη διαθεσιμότητά του, ενώ μπορούν να κάνουν κράτηση στους ταχυφορτιστές. Παράλληλα, απολαμβάνουν προνόμια, προσφορές και ανταποδοτικά προγράμματα. Επιπλέον, μέσα από την ενότητα PPC blueTrips, οι οδηγοί ηλεκτρικών οχημάτων μπορούν να οργανώνουν πιο εύκολα τις διαδρομές τους, προγραμματίζοντας τα σημεία και τον χρόνο φόρτισης καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού τους.

Η ενέργεια Re charge | Re ward – Energy Hours είναι διαθέσιμη για τα μέλη PPC blue από την 1η Απριλίου 2026 και για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

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