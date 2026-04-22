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Morgan Stanley για Metlen: Ισχυρή επιτάχυνση κερδοφορίας το 2027 – Ποιοι «καταλύτες» στηρίζουν το επενδυτικό αφήγημα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12:39 - 22 Απρ 2026

Morgan Stanley για Metlen: Ισχυρή επιτάχυνση κερδοφορίας το 2027 – Ποιοι «καταλύτες» στηρίζουν το επενδυτικό αφήγημα

Reporter.gr Newsroom
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Χρονιά μετάβασης αποτελεί το 2026 για τη Metlen, σύμφωνα με τη Morgan Stanley, η οποία σημειώνει πως παράλληλα θα είναι και μία χρονιά ενίσχυσης των ταμειακών ροών της εταιρείας και εξυγίανσης του ισολογισμού, διεργασίες που θα «στρώσουν» το έδαφος για την ισχυρή επιτάχυνση της κερδοφορίας το 2027.  

Με αυτά τα δεδομένα, ο οίκος διατηρεί τη σύσταση υπεραπόδοσης για την Metlen, με τιμή – στόχο στα 55 ευρώ, έναντι της τρέχουσας στα 33,1 ευρώ.

Μετά από διαδικτυακή συζήτηση τύπου fireside chat με τον διευθύνοντα σύμβουλο και τον οικονομικό διευθυντή της Metlen, στο πλαίσιο roadshow στο Λονδίνο, ο αμερικανικός επενδυτικός οίκος σημειώνει ότι ο όμιλος εμφανίζει βελτιωμένο λειτουργικό προφίλ και πως οι βασικοί «καταλύτες» ανάπτυξής του τα επόμενα χρόνια διαφοροποιούνται με σαφή τρόπο.

Το επενδυτικό αφήγημα ενισχύεται

Ο αμερικανικός οίκος βλέπει το τρέχον έτος ως ένα στάδιο προετοιμασίας – με ενίσχυση των ταμειακών ροών και σταδιακή απομόχλευση – πριν από την επιτάχυνση του 2027, η οποία θα βασιστεί κατά κύριο λόγο στα μέταλλα. Συγκεκριμένα, η παραγωγή γαλλίου και η επέκταση της αλουμίνας αναμένεται να αρχίσουν να αποδίδουν ήδη από το β’ εξάμηνο του 2027, με πλήρη ανάπτυξη μέχρι το 2028.

Το βασικό μήνυμα της Morgan Stanley είναι πως το επενδυτικό αφήγημα της Metlen ενισχύεται, με το ευνοϊκό περιβάλλον στην αγορά αλουμινίου να δίνει περαιτέρω ώθηση.

Να σημειωθεί ότι περίπου το 60% των επενδύσεων κατευθύνεται στους τομείς μετάλλων και άμυνας, ενώ το υπόλοιπο αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράλληλα, ο στόχος της εταιρείας είναι η αποκλιμάκωση της μόχλευσης κοντά στις 2 φορές EBITDA έως το τέλος του 2026, από περίπου 3,1 φορές το 2025, μέσω της ενίσχυσης της κερδοφορίας και των θετικών ελεύθερων ταμειακών ροών.

Η διοίκηση επισημαίνει ότι οι αρχικές εκτιμήσεις για τις προοπτικές κερδοφορίας είχαν διαμορφωθεί με βάση χαμηλότερες τιμές και περιθώρια (premia), κάτι που πλέον αφήνει χώρο για πιθανές θετικές εκπλήξεις. Υπό αυτό το πρίσμα, ο στόχος για EBITDA που προσεγγίζει τα 2 δισ. ευρώ σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα εξακολουθεί να θεωρείται πλήρως επιτεύξιμος.

Η εικόνα των προβλέψεων της Morgan Stanley αποτυπώνει αυτή την αναπτυξιακή πορεία: το EBITDA εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από 1,07 δισ. ευρώ το 2026 σε 1,34 δισ. το 2027 και θα φτάσει τα 1,6 δισ. ευρώ το 2028, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή αναμένεται να ενισχυθούν από 3,83 ευρώ το 2026 σε 6,57 ευρώ το 2028. Σε επίπεδο αποτίμησης, η εξέλιξη αυτή οδηγεί σε αισθητή μείωση των πολλαπλασιαστών, με τον δείκτη P/E να διαμορφώνεται κοντά στις 5 φορές έως το 2028.

Τέλος, ως σημαντικός καταλύτης αναδεικνύεται και το σχέδιο εισαγωγής της Metka (υποδομές και παραχωρήσεις), με το EBITDA να εκτιμάται ότι μπορεί να διαμορφωθεί στα 140–150 εκατ. ευρώ το 2026.

Σε αυτό το πλαίσιο, μια πιθανή διάθεση ποσοστού 25%–50% θα μπορούσε να αποδώσει έσοδα της τάξης των 230–460 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας ουσιαστικά τους πόρους για τη χρηματοδότηση της μελλοντικής ανάπτυξης.

«Σταθεροποιητής» του ομίλου το ενεργειακό σκέλος

Καθοριστική για τη διαφάνεια και τη σταθερότητα των κερδών είναι η πολιτική αντιστάθμισης κινδύνων. Η εταιρεία έχει ήδη εξασφαλίσει («κλειδώσει») τόσο την παραγωγή αλουμινίου όσο και το κόστος του φυσικού αερίου για την περίοδο 2026-2027 σε επίπεδα χαμηλότερα από τα τρέχοντα της αγοράς, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό των συμβολαίων αλουμίνας είναι συνδεδεμένο με την τιμή του αλουμινίου.

Παράλληλα, η έντονη άνοδος των premia σε billet και slab ενισχύει περαιτέρω τις προοπτικές, δημιουργώντας ξεκάθαρη ανοδική δυναμική για τα οικονομικά αποτελέσματα.

Ο αμερικανικός οίκος υπογραμμίζει ότι ο ενεργειακός τομέας λειτουργεί ως παράγοντας σταθερότητας για τον όμιλο. Με παραγωγή περίπου 10 TWh και μερίδιο αγοράς λίγο πάνω από το 20%, η Metlen Energy & Metals διατηρεί ένα ισορροπημένο μοντέλο μεταξύ παραγωγής και προμήθειας, μειώνοντας την έκθεσή της στις έντονες διακυμάνσεις των τιμών spot. Το περιθώριο κέρδους υπολογίζεται γύρω στα 40 ευρώ/MWh, ενώ η άνοδος των τιμών του φυσικού αερίου, λόγω γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή, ενισχύει τη δραστηριότητα εμπορίας.

Την ίδια στιγμή, η κρίση στη Μέση Ανατολή αυξάνει την ελκυστικότητα των επενδύσεων στις ΑΠΕ, όπως η ηλιακή ενέργεια, και στα συστήματα αποθήκευσης (BESS), με τη διοίκηση να αναγνωρίζει ενισχυμένη ζήτηση για τέτοιες τεχνολογίες, οι οποίες αντιμετωπίζονται ως ανταγωνιστική μορφή βασικής παραγωγής ενέργειας.

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