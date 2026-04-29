Ελληνική Ένωση Τραπεζών για «Σπίτι Μου ΙΙ» & τελική προθεσμία: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία, καθορίζει τη 2α Ιουνίου 2026 ως την τελική προθεσμία για την υπογραφή των δανειακών συμβάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Σπίτι Μου ΙΙ».

Η σχετική ανακοίνωση της ΕΕΤ λειτουργεί ως σαφής προειδοποίηση προς τους ενδιαφερόμενους πολίτες, προκειμένου να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις τραπεζικές διαδικασίες μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Σε διαφορετική περίπτωση, κινδυνεύουν να χάσουν τόσο την επιδότηση όσο και τους ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης, λόγω της λήξης του προγράμματος.

Αναλυτικότερα, οι Τράπεζες μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙ, σε συνέχεια της ανακοίνωσης από τα συναρμόδια Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σύμφωνα με την οποία καταληκτική ημερομηνία για την κατάρτιση των δανειακών συμβάσεων, για όσους ενδιαφερόμενους έχουν ήδη υπαχθεί οριστικά στο πρόγραμμα (με την αποδοχή της σχετικής αιτήσεώς τους από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα) είναι η 2α/6/2026, ανακοινώνουν τα εξής:

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, που έχουν λάβει οριστική έγκριση, θα πρέπει να φροντίσουν να επικοινωνήσουν άμεσα με την Τράπεζα συνεργασίας τους, προσκομίζοντας το συντομότερο δυνατό τα αναγκαία δικαιολογητικά, ώστε να καταστεί εφικτή η υπογραφή της δανειακής τους συμβάσεως μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 2ας/6/2026.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο οι δικαιούχοι δεν μπορέσουν να ανταποκριθούν στην παραπάνω ημερομηνία (μέχρι και 2/6/2026), δεν θα είναι αντικειμενικά εφικτή η υπογραφή οριστικής δανειακής συμβάσεως, λόγω της λήξης του προγράμματος.