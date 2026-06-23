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TITAN: Χρυσό μετάλλιο στην αξιολόγηση βιώσιμης ανάπτυξης EcoVadis 2026
Επιχειρήσεις
11:03 - 23 Ιουν 2026

TITAN: Χρυσό μετάλλιο στην αξιολόγηση βιώσιμης ανάπτυξης EcoVadis 2026

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντική διεθνή διάκριση πέτυχε ο Όμιλος TITAN, καθώς απέσπασε για πρώτη φορά το Χρυσό Μετάλλιο της EcoVadis στην αξιολόγηση βιώσιμης ανάπτυξης για το 2026. Η επίδοση αυτή κατατάσσει τον Όμιλο μεταξύ των κορυφαίων εταιριών διεθνώς σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης: βρίσκεται στο ανώτερο 5% των επιχειρήσεων που αξιολογήθηκαν και στο ανώτερο 2% των εταιριών στους κλάδους τσιμέντου, ασβέστη και γύψου.

Η διάκριση αυτή αντικατοπτρίζει τη συνεχή πρόοδο του Ομίλου στην ενσωμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων και της αλυσίδας αξίας του, με ενισχυμένες επιδόσεις στους τομείς του περιβάλλοντος, της εργασίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της επιχειρηματικής ηθικής και των υπεύθυνων προμηθειών. Η βελτιωμένη βαθμολογία αναδεικνύει επίσης την ακόμα μεγαλύτερη συνέπεια, διαφάνεια και ωριμότητα των συστημάτων διαχείρισης βιώσιμης ανάπτυξης και των σχετικών δημοσιοποιήσεων του Ομίλου.

Ο Λεωνίδας Κανελλόπουλος, Διευθυντής Καινοτομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου TITAN, δήλωσε: «Η διάκριση συνιστά ένα σημαντικό ορόσημο για τον Όμιλο και παράλληλα ενισχύει τη δέσμευσή μας για την επιτάχυνση του επιχειρηματικού μετασχηματισμού μας. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε λύσεις που βελτιώνουν την αποδοτικότητα και ενισχύουν το θετικό μας αποτύπωμα, ενσωματώνοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη στον πυρήνα της λήψης αποφάσεων και της καινοτομίας, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλους τους συμ-μετόχους.»

Η EcoVadis συγκαταλέγεται στις πλέον διαδεδομένες πλατφόρμες αξιολόγησης βιώσιμης ανάπτυξης διεθνώς, έχοντας αξιολογήσει περισσότερες από 150.000 εταιρίες παγκοσμίως. Η μεθοδολογία της προσφέρει σε επενδυτές, πελάτες και συνεργάτες ένα ανεξάρτητο σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση των επιδόσεων και των πρακτικών εταιρικής βιώσιμης ανάπτυξης. Οι αξιολογήσεις βιώσιμης ανάπτυξης της EcoVadis βασίζονται σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και πλαίσια, όπως οι Δέκα Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact), οι συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), τα πρότυπα του Global Reporting Initiative (GRI) και το πρότυπο ISO 26000. Παράλληλα, παρέχουν τεκμηριωμένη ανάλυση της απόδοσης των επιχειρήσεων και έναν πρακτικό οδικό χάρτη για τη συνεχή βελτίωσή τους.

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