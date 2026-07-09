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Παπασταύρου: Η Ελλάδα είναι πλέον εξαγωγέας ενέργειας και όχι μόνο καταναλωτής
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18:12 - 09 Ιουλ 2026

Παπασταύρου: Η Ελλάδα είναι πλέον εξαγωγέας ενέργειας και όχι μόνο καταναλωτής

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελλάδα είναι πλέον εξαγωγέας ενέργειας και όχι μόνο καταναλωτής, τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέδριο του Economist στην Ελλάδα.

Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στις σχετικές ελληνικές υποδομές (TAP, IGB, Ρεβυθούσα), ενώ μίλησε για μια νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική που αναδύεται την τελευταία περίοδο στην ευρύτερη περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτό, έδωσε βάρος στην ενεργειακή συνεργασία με Κύπρο, Ισραήλ και ΗΠΑ στο πλαίσιο του μηχανισμού «3+1», στο Φόρουμ Φυσικού Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου (EMGF) και στον Κάθετο Διάδρομο.

Τόνισε ότι το εμπόριο και η συνεργασία, και όχι ο αναθεωρητισμός, έρχονται στο προσκήνιο στην περιοχή του Ανατολικής Μεσογείου, η οποία έτσι εξελίσσεται σε κόμβο σταθερότητας. Αναφέρθηκε, επίσης, στην ενεργειακή συνεργασία της Ελλάδας με τις χώρες του Κάθετου Διαδρόμου.

Τέλος, ανέφερε ότι η ενέργεια μπορεί να είναι «γέφυρα» για την περιοχή, για σταθερότητα και ευημερία, και καμία χώρα δεν εξαιρείται από αυτό. Έφερε ως παράδειγμα ότι για πρώτη φορά τα τελευταία τρία χρόνια Ισραήλ και Παλαιστινιακή Αρχή κάθισαν στο ίδιο τραπέζι στο πλαίσιο του EMGF.

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