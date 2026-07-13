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Γιατί η ελληνική αγορά κερδίζει πόντους στην παγκόσμια χρηματιστηριακή σκακιέρα – Τα ατού και ο τζίρος
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08:03 - 13 Ιουλ 2026

Γιατί η ελληνική αγορά κερδίζει πόντους στην παγκόσμια χρηματιστηριακή σκακιέρα – Τα ατού και ο τζίρος

Reporter.gr Newsroom
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Η νέα κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούζ και στρατηγικούς στόχους στην περιοχή αλλάζει – ξανά – τα δεδομένα στο ευρύτερο χρηματοοικονομικό περιβάλλον κυρίως εξαιτίας της αβεβαιότητας που προκύπτει αναφορικά με τις τιμές του πετρελαίου και του ΦΑ που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό και την πορεία του πληθωρισμού.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, επαναφέρει το άγχος νοικοκυριών και επιχειρήσεων για αυξημένα επιτόκια σε όλο το φάσμα της οικονομίας, κάτι που θα πρέπει να κάνουν και όσοι ασχολούνται με τις αγορές (αναλυτές, επενδυτές) και να προσαρμόσουν στις εκτιμήσεις / προβλέψεις τους.

Η ελληνική αγορά με την εξωστρέφεια που δείχνει τελευταία έχει κερδίσει σημαντικούς πόντους στην παγκόσμια χρηματιστηριακή σκακιέρα, με το αποτέλεσμα να είναι διττό. Από την μία εξυπηρετείτε ο βασικός λόγος ύπαρξης της αγοράς που δεν είναι άλλος από την χρηματοδότηση των εισηγμένων με φθηνό χρήμα, από την άλλη όμως προσφέρει και σημαντικές αποδόσεις στους επενδυτές που συνεχίζουν να πιστεύουν σε υψηλά επιχειρηματικά κέρδη και υλοποιήσιμα επενδυτικά σχέδια.

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από την εκτόξευση του ημερήσιου τζίρου συναλλαγών σε επίπεδα +50% από τα αντίστοιχα του 2025 (μ.ο. 2026 στα 340 εκ.).

Ο ΓΔ καταγράφει – για έκτη συνεχόμενη χρονιά – εξαιρετικές αποδόσεις με το YTD να είναι στο +18,5% ενώ και ο Ιούλιος τρέχει με θετική απόδοση +2,2% παρά την μικρή υποχώρηση της προηγούμενης εβδομάδας (-0,95%).

Το κλείσιμο της Παρασκευής πάνω από τις 2500 μονάδες ανεβάζει τις προσδοκίες παρά την εγγενή δυσκολία των συγκεκριμένων επιπέδων (όπως έχει τονιστεί τα επίπεδα μεταξύ 2535-2570 μονάδες θεωρούνται εξόχως κρίσιμα από τεχνικής άποψης σε ετήσια μέτρηση), έχοντας πλέον σε σχεδόν καθημερινή βάση και το support ξένων κυρίως οίκων και επενδυτικών τραπεζών (UBS, Goldman Sachs κα) που εξακολουθούν να συστήνουν το ελληνικό χρηματιστήριο και σειρά εισηγμένων μετοχών ανεβάζοντας κάθε τόσο και τις τιμές στόχους.

Βασικός επενδυτικός στόχος όλων των παραπάνω ο κρίσιμος τραπεζικός κλάδος που ως γνωστό επηρεάζει και κατά 40% τον ΓΔ, με εξαιρετική πορεία και το 2026 (ΔΤΡ απόδοση +25,5%) παρά την πολυετή άνοδο και την προσέγγιση του ευρωπαϊκού μέσου όρου (σε όρους Ρ/Β και Ρ/Ε), με την προσθήκη ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο αρκετών εταιριών από τους κλάδους διυλιστηρίων / υποδομών / κατασκευών που όχι μόνο ανταγωνίζονται σε απόδοση τις τραπεζικές αλλά υπεραποδίδουν καταγράφοντας ιστορικά υψηλά (ΜΟΗ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κα).

Αναμενόμενη η αποσυμπίεση στον όμιλο Viohalco μετά το ξέφρενο ράλι (οι αποδόσεις είχαν ξεπεράσει το +75%) με το γύρισμα και στις τρείς βασικές εισηγμένες του ομίλου (ΒΙΟ, ΕΛΧΑ, CENER) να κινείται πέριξ του ορίου bear market (-20% από τα υψηλά), σημεία που φαίνονται ισχυρά για να κρατηθούν βραχυπρόθεσμα.

Η εβδομάδα που ξεκινάει θα έχει άλλη μια σημαντική ΑΜΚ αυτή την φορά από την ΕΛΧΑ για ποσό έως 300 εκ. με την γνωστή πλέον διαδικασία παραίτησης των παλαιών μετόχων, ενώ παράλληλα έχουμε και την ΕΓΣ του AKTOR με αντίστοιχο αντικείμενο για ΑΜΚ έως 650 εκ. και επιπλέον έκδοση ομολογιακού έως 300 εκ., όμιλος που παραμένει στο επίκεντρο των εξελίξεων μετά και την συμφωνία της προηγούμενης εβδομάδας για αγορά του 50% της Dioriga Gas από την ΜΟΗ.

Ειδήσεις πάντως αναμένεται να βγουν και από τις ΓΣ των υπολοίπων εταιριών που τρέχουν μέσα στην εβδομάδα (ΜΠΕΛΑ, ΕΥΑΘ, ΑΔΜΗΕ), με τα σημαντικά βέβαια να παραμένουν τα κρίσιμα μεγέθη εξαμήνου που θα δημοσιεύσουν οι εισηγμένες από τις 29/7 και μετά, με την αρχή όπως πάντα να κάνουν οι τράπεζες.

Σε ότι αφορά στο τεχνικό σκέλος του ΓΔ η εστίαση παραμένει στις 2535 μονάδες που δείχνουν δυσκολοκατάβλητες στην τρέχουσα συγκυρία , με την βασική στήριξη για τους long στα επίπεδα των 2430 μονάδων.

Τέλος σε ό,τι αφορά στην διεθνή κατάσταση, πέρα των όποιων γεωπολιτικών εξελίξεων, σημαντικό ρόλο στην πορεία των αγορών θα παίξει και ο υπερεκτεθειμένος τεχνολογικός κλάδος με τις αποτιμήσεις σε επίπεδα στρατόσφαιρας, αλλά πάντα στο επίκεντρο των επενδυτών λόγω και της ΤΝ που αλλάζει μια για πάντα τον κόσμο που ξέραμε...

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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