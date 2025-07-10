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Reuters: Παράνομο και επικίνδυνο το 25% των φυτοφαρμάκων στην Ελλάδα - Δηλώσεις Τσιάρα
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
16:40 - 10 Ιουλ 2025

Reuters: Παράνομο και επικίνδυνο το 25% των φυτοφαρμάκων στην Ελλάδα - Δηλώσεις Τσιάρα

Reporter.gr Newsroom
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Καθώς το κόστος ψεκασμού των καλλιεργειών με φυτοφάρμακα αυξάνεται συνεχώς, οι αγρότες στην καρδιά της ελληνικής γεωργίας έχουν στραφεί σε μια φθηνότερη εναλλακτική λύση: υγρά σε πλαστικά μπουκάλια χωρίς ετικέτα, τα οποία διακινούνται λαθραία μέσω ξηράς και θάλασσας.

Τα προϊόντα αυτά είναι πιο αποτελεσματικά, σύμφωνα με δώδεκα αγρότες στον θεσσαλικό κάμπο. Είναι όμως και δυνητικά πιο επιβλαβή: εργαστηριακές αναλύσεις που κοινοποιήθηκαν στο πρακτορείο Reuters δείχνουν ότι τα μπουκάλια περιέχουν φυτοφάρμακα τα οποία έχουν απαγορευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και χρόνια λόγω υποψιών για κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον. Η κατάσταση στην Ελλάδα, όπως την περιγράφουν αγρότες, αιρετοί αξιωματούχοι, αστυνομικοί και ειδικοί της βιομηχανίας φυτοφαρμάκων, αντικατοπτρίζεται σε όλη την ΕΕ, όπου οι αρχές δηλώνουν ότι η χρήση απαγορευμένων και πλαστών φυτοφαρμάκων είναι πιο εκτεταμένη από ποτέ.

Το πρόβλημα αυτό έρχεται σε μια περίοδο όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να μειώσει ακόμη και τη χρήση των επιτρεπόμενων γεωργικών βοηθημάτων στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης.

Τουλάχιστον το 14% των φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούνται σήμερα στις καλλιέργειες της ΕΕ είναι παράνομα, από περίπου 10% το 2015, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ. Σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας, το ποσοστό αυτό φτάνει το 25%, σύμφωνα με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ), που εκπροσωπεί τις εταιρείες φυτοφαρμάκων στη χώρα. Ρεκόρ 2.040 τόνων παράνομων φυτοφαρμάκων κατασχέθηκαν από την αστυνομία στην Ευρώπη το 2022, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της Europol από πανευρωπαϊκή επιχείρηση, αριθμός τετραπλάσιος σε σύγκριση με το 2019.

Το πρόβλημα πιθανότατα είναι ακόμη μεγαλύτερο, καθώς μεγάλο μέρος της λαθρεμπορικής δραστηριότητας περνά απαρατήρητο, όπως αναφέρουν οι αρχές στην Ελλάδα και σε μερικούς από τους κυριότερους αγροτικούς παραγωγούς της Ευρώπης: τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ισπανία.

«Αυτό αποτελεί διαχρονική ανησυχία», δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απαντώντας σε ερωτήσεις του Reuters.

Η αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου επαφίεται στα κράτη μέλη, σημείωσε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι η Επιτροπή εργάζεται για να επιταχύνει την έγκριση νέων ουσιών, προκειμένου να βοηθήσει τους αγρότες να καταπολεμούν νόμιμα τα παράσιτα.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας, Κώστας Τσιάρας, δήλωσε στο Reuters ότι η Ελλάδα εργάζεται για την προστασία της δημόσιας υγείας, την υποστήριξη των αγροτών και την προώθηση ασφαλούς και νόμιμης γεωργικής παραγωγής.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/07/2025 - 17:02
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