ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 3,4% του δείκτη τιμών εκροών σε γεωργία και κτηνοτροφία
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12:15 - 12 Αυγ 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 3,4% του δείκτη τιμών εκροών σε γεωργία και κτηνοτροφία

Reporter.gr Newsroom
Η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών με έτος βάσης 2020=100,0 για τον μήνα Ιούνιο 2025, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2024, παρουσίασε αύξηση 3,4%. Ο αντίστοιχος δείκτης του Ιουνίου 2024, σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2023, είχε παρουσιάσει αύξηση 3,3%.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 3,4%, τον μήνα Ιούνιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2024, οφείλεται: α) στην αύξηση κατά 5,0% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας φρούτα, και β) στη μείωση κατά 1,0% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Ιούνιο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαΐου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,7%.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2024 – Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2023 – Ιουνίου 2024, παρουσίασε μείωση 2,7%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2024, παρουσίασε μείωση 1,1% έναντι μείωσης 1,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Ιουνίου 2024 με τον Ιούνιο 2023.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 1,1%, τον μήνα Ιούνιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2024, οφείλεται: α) στη μείωση κατά 1,9% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας λοιπά αγαθά και υπηρεσίες και β) στην αύξηση κατά 1,4% του δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου.

