ΟΠΕΚΕΠΕ: Παράταση υποβολής ΑΤΑΚ έως 30 Σεπτεμβρίου

«Επομένως, οι αγρότες καλούνται αφενός να ολοκληρώσουν άμεσα την υποβολή της ΕΑΕ 2025 έως την 29η Αυγούστου και αφετέρου έως την 30η Σεπτεμβρίου 2025 να υποβάλουν στην ΕΑΕ 2025 τα ελλιπή στοιχεία ΑΤΑΚ», τονίζει.

Υπογραμμίζει επίσης ότι «άλλη παράταση δεν πρόκειται να δοθεί, καθώς διαφορετικά δεν θα μπορεί να διασφαλιστεί η έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων για το σύνολο των αγροτών», ενώ σημειώνει καταληκτικά ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «δεν θα γίνει καμία πληρωμή σε αιτήσεις που αφορούν σε αγροτεμάχια των οποίων δεν έχει δηλωθεί ΑΤΑΚ».