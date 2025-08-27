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ΟΠΕΚΕΠΕ: Παράταση υποβολής ΑΤΑΚ έως 30 Σεπτεμβρίου
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
21:38 - 27 Αυγ 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Παράταση υποβολής ΑΤΑΚ έως 30 Σεπτεμβρίου

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Μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου θα μπορεί να γίνει η μεταβολή του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) στις δηλώσεις ΟΣΔΕ 2025, σύμφωνα με ενημέρωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως αναφέρει ο Οργανισμός Πληρωμών «έχει παρατηρηθεί η δυσκολία κάποιων αγροτών να συμπεριλάβουν το ΑΤΑΚ» με αποτέλεσμα να αποφασιστεί «να δοθεί παράταση έως 30 Σεπτεμβρίου 2025, μόνο ως προς την συμπλήρωση του ΑΤΑΚ στις Αιτήσεις Ενίσχυσης που θα έχουν υποβληθεί μέχρι την 29 Αυγούστου 2025».

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