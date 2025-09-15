Τέμπη: Πατέρας θύματος κάνει απεργία πείνας και δίψας μπροστά στη Βουλή

Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις Ρούτσι, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, ξεκίνησε απεργία πείνας και δίψας το πρωί της Δευτέρας μπροστά από τη Βουλή.

Αντιδρώντας με την απόφαση του εφέτη ανακριτής της Λάρισας, ο Πάνος Ρούτσι στήθηκε μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, στο Σύνταγμα, λέγοντας πως βάσει νόμου δικαιούται να γίνει εκταφή στο παιδί του, το ένα από τα 57 που χάθηκαν στο δυστύχημα.

«Απαιτώ τώρα την άδεια εκταφής του παιδιού μου από τον εισαγγελέα που βάση νόμου δικαιούμαι. Απεργίας πείνας και δίψας για τον Ντένι, για όλα τα παιδιά, για Δικαιοσύνη και Αλήθεια, για να μην χαθούν άλλες ζωές για τα κέρδη τους», έγραψε ο πατέρας στα πανό του.

Την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι έκανε γνωστή και η Μαρία Καρυστιανού, μέσα από ανάρτησή της, δηλώνοντας τη συμπαράστασή της.