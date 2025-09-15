Γαλλία: «Κόκκινη κάρτα» στα crypto - Απειλεί με μπλόκο στο ευρωπαϊκό passporting αδειών

Η Γαλλία προειδοποιεί ότι ενδέχεται να μπλοκάρει τη λειτουργία εταιρειών κρυπτονομισμάτων που κατέχουν άδεια από άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, σε μια κίνηση πίεσης προς τις Βρυξέλλες ώστε να μεταφερθεί η εποπτεία στον ευρωπαϊκό φορέα κεφαλαιαγορών ESMA, όπως δήλωσε στο Reuters η επικεφαλής της γαλλικής AMF, Μαρί-Αν Μπαρμπά-Λαγιανί.

Σύμφωνα με την AMF, το νέο κανονιστικό πλαίσιο MiCA (Markets in Crypto Assets) επιτρέπει στις εταιρείες να επιλέγουν χώρες με πιο χαλαρά κριτήρια αδειοδότησης, ώστε να εξασφαλίσουν το «διαβατήριο» λειτουργίας τους σε όλη την ΕΕ. Το φαινόμενο αυτό, γνωστό ως «ρυθμιστικά ψώνια», δημιουργεί –κατά τη Γαλλία– κενά στην εποπτεία και στρεβλώσεις στην ενιαία αγορά.

Τη Δευτέρα, η Γαλλία συντάχθηκε με την Ιταλία και την Αυστρία, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μεταφέρει την εποπτεία των μεγάλων παικτών της αγοράς απευθείας στην ESMA. Παράλληλα, πρότειναν αναθεώρηση των κανόνων για δραστηριότητες εκτός ΕΕ, αυστηρότερη κυβερνοεποπτεία και βελτιώσεις στη διαχείριση νέων προσφορών token.

Σε μια από τις πιο αυστηρές προειδοποιήσεις της, η Μπαρμπά-Λαγιανί δεν απέκλεισε τη χρήση του «πυρηνικού όπλου» αμφισβήτησης του ευρωπαϊκού passporting: «Δεν αποκλείουμε να αρνηθούμε το ευρωπαϊκό διαβατήριο. Είναι νομικά πολύ περίπλοκο και στέλνει αρνητικό μήνυμα για την ενιαία αγορά, αλλά παραμένει μια δυνατότητα σε εφεδρεία», τόνισε.

Η ανησυχία εντείνεται από το γεγονός ότι ήδη έχουν εκδοθεί άδειες σε μεγάλες πλατφόρμες, όπως η Coinbase (Λουξεμβούργο) και η Gemini (Μάλτα), με τη Μάλτα να δέχεται κριτική για χαλαρή εποπτεία.

Η Γαλλία πιέζει εδώ και χρόνια για την ενίσχυση των εξουσιών της ESMA, όμως η πρόταση συναντά ισχυρές αντιστάσεις από αρκετά κράτη-μέλη, τα οποία διστάζουν να παραχωρήσουν περισσότερες αρμοδιότητες σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το Παρίσι διαμηνύει ότι θα διατηρήσει στο τραπέζι όλα τα μέσα πίεσης, καθώς θεωρεί ότι μόνο η ενιαία εποπτεία μπορεί να εγγυηθεί δίκαιους όρους ανταγωνισμού και επαρκή προστασία των επενδυτών στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των crypto.