Επιστολή Κουρέτα στο ΥΠΕΘΟ: Επείγοντα μέτρα στήριξης της κτηνοτροφίας στη Θεσσαλία

Με επιστολή του προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάσταση της κτηνοτροφίας στην περιοχή, η οποία πλήττεται σοβαρά από τις επιζωοτίες πανώλης και ευλογιάς αιγοπροβάτων.

Μέσω της σχετικής επιστολής, ζητά την άμεση λήψη μέτρων στήριξης για τους κτηνοτρόφους, που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, ενώ η τοπική οικονομία έχει ήδη δοκιμαστεί από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές. Επισημαίνει, ακόμη, την αναγκαιότητα κρατικής παρέμβασης για την προστασία του κλάδου, που αποτελεί κρίσιμο πυλώνα για την οικονομία της Θεσσαλίας και της χώρας συνολικά.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Κουρέτας τονίζει ότι η Θεσσαλία, ως η κύρια κτηνοτροφική περιφέρεια της χώρας με ισχυρό εξαγωγικό αποτύπωμα σε γάλα, τυροκομικά και φέτα, χρειάζεται άμεση κρατική παρέμβαση.

Άμεσα μέτρα για τη στήριξη των κτηνοτρόφων της περιοχής που πλήττονται από τις επιζωοτίες (πανώλη και ευλογιά αιγοπροβάτων) ζητά με επιστολή του προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας. Όπως επισημαίνει, έχουν ήδη θανατωθεί περισσότερα από 145.000 ζώα, γεγονός που προκαλεί σοβαρές συνέπειες στο εισόδημα, την απασχόληση και την τοπική οικονομία, η οποία είχε ήδη δοκιμαστεί από τις φυσικές καταστροφές ΙΑΝΟΣ, DANIEL και ELIAS.