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Καββαδάς (ΟΠΕΚΕΠΕ): Προσπαθούμε να πληρωθούν όλοι στην ώρα τους
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
16:57 - 24 Σεπ 2025

Καββαδάς (ΟΠΕΚΕΠΕ): Προσπαθούμε να πληρωθούν όλοι στην ώρα τους

Reporter.gr Newsroom
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Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο προσωρινός πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιάννης Καββαδάς, κατά την εξέτασή του από την κοινοβουλευτική επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του Οργανισμού. Όπως δήλωσε, βασική του προτεραιότητα είναι «η πληρωμή αυτών που πρέπει, στον χρόνο που πρέπει», διαβεβαιώνοντας ότι οι αγρότες που έχουν υποβάλει σωστά τα δικαιολογητικά τους δεν θα αντιμετωπίσουν προβλήματα.

«Στο διάστημα των 20 ημερών που έχω αναλάβει γίνεται προσπάθεια να κατανοήσουμε πλήρως τις υποχρεώσεις, τα μηχανογραφικά συστήματα και τις διαδικασίες, ώστε να καταβάλουμε τις πληρωμές στην ώρα τους», τόνισε ο κ. Καββαδάς. Επεσήμανε ότι ήδη γίνεται καταγραφή των υποχρεώσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και παράλληλα έχουν ξεκινήσει έλεγχοι στα αρχεία των δικαιούχων.

Απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών, σημείωσε πως «όποιος δικαιούχος έχει συμπληρώσει την αίτηση με ακρίβεια, θα πληρωθεί κανονικά», ξεκαθαρίζοντας ότι οι αυστηρότεροι έλεγχοι δεν θα επηρεάσουν τους συνεπείς αγρότες.

Ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ διαβεβαίωσε ότι καταβάλλονται προσπάθειες ώστε να τηρηθούν οι προγραμματισμένες πληρωμές του Οκτωβρίου και της 31ης Δεκεμβρίου, τονίζοντας ότι «θεωρούμε πως θα πετύχουμε τον στόχο».

Σε ερώτηση σχετικά με πιθανές πειθαρχικές ευθύνες στελεχών του Οργανισμού, ο κ. Καββαδάς απάντησε πως ως διοικητικά αρμόδιος για το προσωπικό παρακολουθεί τις εξελίξεις, ωστόσο η διερεύνηση ευθυνών δεν εμπίπτει στη δική του αρμοδιότητα.

Σε ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ για τη διασταύρωση στοιχείων Ε9 σε 13.392 παραγωγούς, ο κ. Καββαδάς δήλωσε πως δεν έχει εικόνα για το αν έγινε, σημειώνοντας ότι «η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί τους ελέγχους που προβλέπονται από τις αρμοδιότητές της».

Σχέδιο δράσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αναφερόμενος στην πορεία μετάβασης αρμοδιοτήτων στην ΑΑΔΕ, υπογράμμισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η κατάρτιση πλάνου δράσης, ώστε «η μεταφορά να γίνει ομαλά, με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές», διασφαλίζοντας την επιχειρησιακή συνέχεια και την έγκαιρη καταβολή ενισχύσεων.

Τέλος, σχετικά με τα πρόστιμα από την Ε.Ε., ο κ. Καββαδάς τόνισε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα γίνουν οι αναγκαίες πληρωμές και συμψηφισμοί, ώστε να διαπιστωθεί ποιο θα είναι το καθαρό οικονομικό αποτέλεσμα για τη χώρα και αν θα υπάρξει τελικά επιβάρυνση.

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