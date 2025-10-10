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Τσιάρας: Ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα οι πληρωμές των αγροτών - Το χρονοδιάγραμμα
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
17:47 - 10 Οκτ 2025

Τσιάρας: Ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα οι πληρωμές των αγροτών - Το χρονοδιάγραμμα

Reporter.gr Newsroom
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Την ερχόμενη εβδομάδα προγραμματίζεται να ξεκινήσει η διαδικασία πληρωμών προς αγρότες και κτηνοτρόφους, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας. Οι καθυστερήσεις, όπως ανέφερε, αποδίδονται στην εφαρμογή ενός νέου, αυστηρού συστήματος ελέγχων που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο να διασφαλιστεί η πλήρης νομιμότητα και διαφάνεια των πληρωμών.

Ο κ. Τσιάρας, σε συνεντεύξεις του στο OPEN, το Action 24 και στο ραδιόφωνο της Real News, τόνισε ότι η κυβέρνηση «είναι αναγκασμένη να ακολουθήσει όλα αυτά που θα μας βοηθήσουν να πάμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε μια άλλη εποχή, σε μια εποχή διαφάνειας και δικαιοσύνης, που δεν θα υπάρχει καμία απολύτως αμφισβήτηση». Επισήμανε ότι η εφαρμογή διασταυρωτικών ελέγχων πριν από κάθε πληρωμή «δεν είναι μια εύκολη διαδικασία, καθώς χρειάζεται εξειδίκευση και χρόνο, αφού έχουμε δεκάδες διαφορετικές πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαιτεί πλέον την ολοκλήρωση αυτών των ελέγχων «πριν από κάθε πληρωμή, ώστε να μην επαναληφθούν φαινόμενα του παρελθόντος», ανέφερε και πρόσθεσε: «Καταλαβαίνω ότι έντιμοι παραγωγοί, αγρότες και κτηνοτρόφοι περνούν μια δύσκολη περίοδο, διότι έχουν σταματήσει οι πληρωμές εδώ και κάποιους μήνες. Θέλω όμως να τους διαβεβαιώσω ότι αυτό γίνεται για να κρατήσουμε ζωντανή τη ροή των ευρωπαϊκών χρημάτων και να μη διακινδυνεύσουμε τη δυνατότητα της χώρας να λαμβάνει επιδοτήσεις από την Ευρώπη».

Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, ο κ. Τσιάρας ανακοίνωσε ότι «από την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν σιγά σιγά οι πληρωμές, με πρώτη την πληρωμή για τα παλιά βιολογικά – για τη γεωργία και τη μελισσοκομία». Στη συνέχεια θα γίνουν οι αποζημιώσεις για τις ζωοτροφές που αφορούν κτηνοτρόφους «οι οποίοι αναγκάστηκαν να κρατήσουν τα ζώα τους μέσα στις εκμεταλλεύσεις τους λόγω της ευλογιάς», καθώς και οι πληρωμές για τα φερτά υλικά σε «αγροτικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες δεν μπόρεσαν να καλλιεργηθούν λόγω Daniel στη Θεσσαλία».

Ο υπουργός τόνισε ότι «οι πληρωμές θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα, και εφόσον δεν προκύψει πρόβλημα, από τις 15 Οκτωβρίου θα έχουν μια ροή μέχρι το τέλος Οκτωβρίου με τις άλλες δύο πληρωμές που ανέφερα». Στο μεταξύ, θα επιδιωχθεί και η πληρωμή αποζημιώσεων για τα θανατωθέντα ζώα λόγω ευλογιάς, η οποία «είναι μια σημαντική ανακούφιση για ένα μεγάλο αριθμό κτηνοτρόφων».

Αναφορικά με το Μέτρο 23, ο κ. Τσιάρας είπε ότι «βρισκόμαστε στη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων και θέλω να πιστεύω ότι από το τέλος της άλλης εβδομάδας θα πάει ολοκληρωμένη η πρόταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία των ελέγχων και να γίνει η πληρωμή». Σχετικά με τη βασική ενίσχυση σημείωσε ότι στόχος είναι «να φτάσουμε στην πληρωμή της βασικής ενίσχυσης εντός του Νοεμβρίου, η οποία θα συμπαρασύρει και τις πληρωμές των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ». Τόνισε ότι όλες αυτές οι πληρωμές πρέπει να γίνουν εντός του έτους, δεδομένου του αυστηρού χρονοδιαγράμματος.

Ο κ. Τσιάρας επισήμανε ότι η κυβέρνηση αναλαμβάνει τις ευθύνες της, αλλά αντιμετωπίζει και μια διαχρονική αδυναμία. Όπως είπε, «δεν θα αρνηθώ την ευθύνη που μπορεί να έχει η κυβέρνηση, αλλά δεν θα δεχθώ ότι αυτό δεν είναι μια διαχρονική αδυναμία με διακομματική ευθύνη». Πρόσθεσε ότι «είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να καθαρίσουμε τα ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτό γίνεται από αυτή την κυβέρνηση. Αν θα με ρωτούσατε αν πρέπει να είμαι χρήσιμος ή απλώς αρεστός, προφανώς θα προτιμούσα το πρώτο. Οι επιλογές που κάνουμε είναι για να κρατήσουμε ανθεκτικό, ζωντανό και βιώσιμο τον ελληνικό πρωτογενή τομέα».

Για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, σημείωσε ότι το Υπουργείο διαθέτει πάνω από 150 κτηνιάτρους σε συνεργασία με τις Περιφέρειες και έχει ζητήσει ενίσχυση της αστυνόμευσης για την εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας. Όπως είπε, «έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη η αστυνόμευση να είναι σε ένα άλλο επίπεδο από εδώ και πέρα» και πρόσθεσε ότι έχει ζητηθεί παρέμβαση των δικαστικών αρχών σε περιπτώσεις μη τήρησης των όρων ασφάλειας. Κατέληξε τονίζοντας ότι «αν δεν συνεργαστούμε και δεν βρεθούμε στην ίδια πλευρά, δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη νόσο».

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