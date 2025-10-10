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Αντίστροφη μέτρηση για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας με Μεγάλο Χορηγό τον ΟΠΑΠ: 8 - 9/11 η διήμερη δρομική γιορτή με 73.000 συμμετοχές
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
17:35 - 10 Οκτ 2025

Αντίστροφη μέτρηση για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας με Μεγάλο Χορηγό τον ΟΠΑΠ: 8 - 9/11 η διήμερη δρομική γιορτή με 73.000 συμμετοχές

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Η εκκίνηση για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, που θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 8 και 9 Νοεμβρίου, δόθηκε την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, με την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του ΣΕΓΑΣ, που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Ο ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn, θα βρίσκεται κι εφέτος στη μεγάλη δρομική γιορτή, ως Μεγάλος Χορηγός του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας για 15η χρονιά. Στην εφετινή διοργάνωση θα πάρουν μέρος συνολικά, σε όλες τις διαδρομές, 73.000 δρομείς από όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου του ΣΕΓΑΣ, ο Sponsorships Director του ΟΠΑΠ, Γιώργος Ζούμας, τόνισε: «Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από μία αθλητική διοργάνωση. Είναι ένα παγκόσμιο γεγονός, ένας φόρος τιμής στον άνθρωπο, στην προσπάθεια και στην αλληλεγγύη. Ο Μαραθώνιος είναι οι άνθρωποί του, οι δρομείς που δοκιμάζουν τα όριά τους, οι εθελοντές που προσφέρουν με χαμόγελο, οι άνθρωποι του ΣΕΓΑΣ που εργάζονται ακούραστα, καθώς και οι χορηγοί, οι φορείς, οι αρχές και όλοι εκείνοι που με το χειροκρότημά τους το διήμερο εκείνο στηρίζουν την προσπάθεια των δρομέων. Ως ΟΠΑΠ, συνεχίζουμε να στηρίζουμε δυναμικά τον Αυθεντικό Μαραθώνιο, τόσο ως ο διαχρονικά μεγαλύτερος υποστηρικτής του ελληνικού αθλητισμού, όσο και ως μέλος της Allwyn, ενός παγκόσμιου ομίλου που έχει ξεκάθαρη δέσμευση απέναντι στην κοινωνία. Έχουμε σχεδιάσει μία σειρά από δράσεις και ενέργειες που πιστεύουμε ότι θα εμπλουτίσουν ακόμη περισσότερο την εμπειρία όλων των συμμετεχόντων».

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Δράσεις και εκπλήξεις από τον ΟΠΑΠ

Το αγωνιστικό διήμερο ξεκινά το Σάββατο, 8 Νοεμβρίου, με τον αγώνα δρόμου 5 χλμ. Cosmote Telekom, στις 17:00, και τα 5 χλμ. Universities Night Run OPAP, στις 19:30.

Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, στις 8:00 θα δοθεί η εκκίνηση για τον αγώνα δρόμου 10 χλμ. ΟΠΑΠ, μία ώρα αργότερα θα ξεκινήσει ο Μαραθώνιος Δρόμος, ενώ στις 10:20 θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας παιδιών 1.200 μ. Cosmote Telekom και Special Olympics Hellas 1.200μ. Cosmote Telekom.

O ΟΠΑΠ θα βρίσκεται στο πλευρό όλων των συμμετεχόντων, ενθαρρύνοντας τις προσπάθειές τους με δράσεις και εκπλήξεις που θα κάνουν την εμπειρία τους ακόμα πιο ξεχωριστή. Παράλληλα, το περίπτερό του θα έχει δεσπόζουσα θέση στο Χωριό των Χορηγών, όπου θα περιμένει δρομείς και επισκέπτες.

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Τελευταία τροποποίηση στις 10/10/2025 - 17:37
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