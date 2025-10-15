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Ένταση κατά την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Αττικόν για τα εγκαίνια του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών
Πολιτική
11:40 - 15 Οκτ 2025

Ένταση κατά την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Αττικόν για τα εγκαίνια του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών

Reporter.gr Newsroom
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Σε κλίμα έντασης πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης 15/10 η επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου εγκαινιάστηκε το αναβαθμισμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), έργο που χρηματοδοτήθηκε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Την ώρα των εγκαινίων, εργαζόμενοι του νοσοκομείου πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας, διαμαρτυρόμενοι για τις ελλείψεις σε προσωπικό, τον υπερκορεσμό των τμημάτων και τις συνθήκες εργασίας στα δημόσια νοσοκομεία. Οι συγκεντρωμένοι ύψωσαν πανό και φώναξαν συνθήματα υπέρ της ενίσχυσης του ΕΣΥ, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν παραταχθεί έξω από το νοσοκομείο.

Η αστυνομία επιχείρησε να απομακρύνει τους διαδηλωτές από την είσοδο, με αποτέλεσμα να σημειωθεί ένταση και μικρής έκτασης επεισόδια, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή προσαγωγές.

{https://www.facebook.com/watch/?v=812728674631768}

Τελευταία τροποποίηση στις 15/10/2025 - 11:46
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