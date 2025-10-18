Πληρωμές €75 εκατ. σε αγρότες και κτηνοτρόφους μέχρι το τέλος Οκτωβρίου

Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, ανακοίνωσε το Σάββατο (18/10) ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο κ. Κέλλας είπε πως θα δοθούν 12 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις σε ακαλλιέργητα χωράφια στη Θεσσαλία, που επλήγησαν από τα φερτά υλικά της κακοκαιρίας «Ντάνιελ».

Ακόμη, θα δοθούν 63 εκατομμύρια ευρώ ως εφάπαξ ενίσχυση στους κτηνοτρόφους για την κάλυψη του κόστους των ζωοτροφών.

Ο κ. Κέλλας προσέθεσε ότι το ΟΣΔΕ θα παραμείνει ανοιχτό έως τις 20 Οκτωβρίου, ενώ αμέσως μετά το κλείσιμό του θα ξεκινήσει η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, ενισχύοντας επιπλέον το εισόδημα των παραγωγών.