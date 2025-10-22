ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τσιάρας: Σύσταση Εθνικής Επιτροπής Επιστημόνων για την ευλογιά των προβάτων - Το έργο της
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
16:32 - 22 Οκτ 2025

Τσιάρας: Σύσταση Εθνικής Επιτροπής Επιστημόνων για την ευλογιά των προβάτων - Το έργο της

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τη δημιουργία Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα ανακοίνωσε σήμερα (22/10/2025) ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας. 

Η πρωτοβουλία, σύμφωνα με τον υπουργό, στοχεύει στη χάραξη επιστημονικά τεκμηριωμένων παρεμβάσεων, ακολουθώντας το πρότυπο της διαχείρισης του κορωνοϊού.

Ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι η χώρα αντιμετωπίζει μεγάλο αριθμό κρουσμάτων και απαιτούνται άμεσα μέτρα για την αποτροπή ενδημοποίησης της νόσου. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει σχέδιο για lockdown. Μέχρι σήμερα, έχουν θανατωθεί πάνω από 350.000 ζώα, ενώ το κράτος έχει διαθέσει 40 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση των ζημιών, ξεκινώντας αποζημιώσεις για ζωοτροφές και προγραμματίζοντας περαιτέρω πληρωμές μετά από τους σχετικούς ελέγχους.

Η Επιτροπή θα έχει διττό ρόλο: να επεξεργάζεται επιστημονικές εισηγήσεις για την καταπολέμηση της νόσου και να συμβάλλει στη διαχείριση των αποζημιώσεων. Όπως τόνισε ο υπουργός, οι κτηνοτρόφοι που προχωρούν σε παράνομο εμβολιασμό θα στερούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης, ενώ οι έλεγχοι θα γίνονται σε συνεργασία με Αστυνομία και εισαγγελικές αρχές.

Στο πεδίο της διαχείρισης των νεκρών ζώων, προβλέπεται η καύση ή η ταφή εντός 72 ωρών. Σε περιπτώσεις παραβίασης, οι υποθέσεις παραπέμπονται στη δικαιοσύνη. Επιπλέον, οι διαδικασίες πληρωμών που διαχειρίζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα αναμορφωθούν ώστε να προηγούνται διασταυρωτικοί έλεγχοι και να προστατεύονται οι ευρωπαϊκοί πόροι, συνδέοντας τις ενισχύσεις με αντικειμενικά στοιχεία παραγωγικής δραστηριότητας, όπως οι παραδόσεις γάλακτος και κρέατος, και με τον πραγματικό αριθμό ζώων.

Το έργο της Επιτροπής

Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην επιστημονική και αποτελεσματική διαχείριση της ευλογιάς των προβάτων, προστατεύοντας τόσο τη δημόσια υγεία όσο και την οικονομική βιωσιμότητα των κτηνοτρόφων.

Η Εθνική Επιτροπή θα αναλάβει:

  • Εισήγηση μέτρων προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου και δημιουργία σχεδίου δράσης.
  • Συνεχή παρακολούθηση επιδημιολογικών δεδομένων.
  • Στενή συνεργασία με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των περιφερειών.
  • Άμεση εφαρμογή μέτρων με επιστημονική τεκμηρίωση.
  • Νομοθετική θωράκιση για την εφαρμογή των μέτρων με ταχύτητα και ευέλικτες διαδικασίες.
  • Ταχύτερες αποζημιώσεις σε πληγέντες κτηνοτρόφους με προκαταβολές.
  • Μηδενικές αποζημιώσεις σε κτηνοτρόφους που παραβιάζουν τα μέτρα ή προβαίνουν σε παράνομο εμβολιασμό.
  • Αυστηρότερο πλαίσιο κυρώσεων για παραβατικές συμπεριφορές.
  • Ενίσχυση προσωπικού για πιο αποτελεσματική επιτήρηση και εφαρμογή μέτρων.
  • Υγειονομική ταφή ή καύση ζώων εντός 72 ωρών.

Η σύνθεση της Επιτροπής

Πρόεδρος της Επιτροπής αναλαμβάνει ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Χαράλαμπος Μπιλλίνης. Στη σύνθεση της Επιτροπής συμμετέχουν κυρίως πανεπιστημιακοί και ειδικοί του κλάδου, ενώ εκπροσώπηση έχει και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου με τον συντονισμό να αναλαμβάνει ο γενικός γραμματέας Σπύρος Πρωτοψάλτης. Η τελική σύνθεση της Επιτροπής θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες και περιλαμβάνει τους εξής επιστήμονες:

Σπύρος Κρητάς – Καθηγητής Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων Κτηνιατρικής ΑΠΘ

Αθηνά Τραχήλη – Κτηνίατρος, Πρόεδρος Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου, Γενική Γραμματέας Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κτηνιάτρων

Γεώργιος Φθενάκης – Καθηγητής Φυσιοπαθολογίας της αναπαραγωγής των ζώων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μαριλένα Φιλιππίτζη – Επίκουρη Καθηγήτρια Κτηνιατρικής Σχολής ΑΠΘ

Κατερίνα Μαρινού – Αναπληρώτρια Διευθύντρια Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Προεκλογική περίοδος με σφραγίδα Πιερρακάκη
Ανεμοδείκτης

Προεκλογική περίοδος με σφραγίδα Πιερρακάκη

Ενεργειακό «σοκ» στην ΕΕ: Κόστος €500 εκατ. ημερησίως και νέα μέτρα στήριξης για τη βιομηχανία
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Ενεργειακό «σοκ» στην ΕΕ: Κόστος €500 εκατ. ημερησίως και νέα μέτρα στήριξης για τη βιομηχανία

Κώτσηρας: Μόνιμες ενισχύσεις και νέα μέτρα στήριξης για πολίτες και οικογένειες
Οικονομία

Κώτσηρας: Μόνιμες ενισχύσεις και νέα μέτρα στήριξης για πολίτες και οικογένειες

Πώς επηρεάζουν τα μέτρα στήριξης συνταξιούχους, ενοικιαστές και οικογένειες
Οικονομία

Πώς επηρεάζουν τα μέτρα στήριξης συνταξιούχους, ενοικιαστές και οικογένειες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
09/08/2026 - 17:30

Times: Το Πεντάγωνο πιέζει για άμεση αύξηση παραγωγής όπλων λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων

Ειδήσεις
09/08/2026 - 16:30

Απίστευτο περιστατικό στη Μήλο - Ελικόπτερο προσγειώθηκε στο Σαρακήνικο για να κάνει μπάνιο ο ιδιοκτήτης

Ειδήσεις
09/08/2026 - 15:45

Ισραήλ: Aπορρίπτει το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα

Ειδήσεις
09/08/2026 - 15:00

Ισπανία: Συνοριακοί έλεγχοι σε 200 ταξιδιώτες από την Ιταλία μετά τη διαμάχη για το μεταναστευτικό

Ναυτιλία
09/08/2026 - 14:15

993 ημέρες κρίσης: Στο «κόκκινο» και πάλι η παγκόσμια ναυτιλία

Ειδήσεις
09/08/2026 - 13:30

Φιντάν: Επιμένει η Άγκυρα - Ιδανική λύση για την Κύπρο η δημιουργία δύο κρατών

Ειδήσεις
09/08/2026 - 12:54

March to Gaza: Διαδηλώσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό σε δεκάδες περιοχές της χώρας 

Ανεμοδείκτης
09/08/2026 - 12:19

Ο Πρόεδρος δεν αποχωρίζεται την γκλίτσα ούτε στη Σύρο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 12:10

Ρωσικά πλήγματα σε διυλιστήρια στη Σούμι - Τρεις νεκροί στο Μπέλγκοροντ από ουκρανική επίθεση

Ειδήσεις
09/08/2026 - 11:40

Τυφώνας «Dolphin»: Σε συναγερμό η Κίνα για πλημμύρες και κατολισθήσεις

Ειδήσεις
09/08/2026 - 11:15

Χούθι: Επίθεση σε διυλιστήριο της Aramco στη Σαουδική Αραβία

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:55

Καιρός: Ισχυροί βοριάδες και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιών

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:25

Πειραιάς: Ιδιαίτερα υψηλή η επιβατική κίνηση - Πάνω από 34000 επιβάτες αναχωρούν για τα νησιά

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:00

Το κόστος του πολέμου με το Ιράν: Το μέσο αμερικανικό νοικοκυριό επιβαρύνεται με περίπου 1.000 δολάρια

Magazino
09/08/2026 - 09:00

μάιμέτσοβο: Πώς δύο νέοι επαναπροσδιορίζουν τον τουρισμό μέσα από την ιστορία και τον πολιτισμό

Ειδήσεις
08/08/2026 - 21:12

Το Ιράν βάζει «τιμή» για το Ορμούζ: Οι όροι της Τεχεράνης για να ανοίξει τα Στενά

Ειδήσεις
08/08/2026 - 20:51

Τραγωδία στην Πάρο: Τετράχρονο έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar

Αυτοδιοίκηση
08/08/2026 - 20:29

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να απέχουν από εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/08/2026 - 19:34

Ανάκληση παρτίδας μαρμελάδας Bonne Maman

Ειδήσεις
08/08/2026 - 19:29

Στα «μαχαίρια» Ιταλία και Ισπανία για το Σένγκεν – «Παράπλευρες απώλειες» οι ταξιδιώτες

Magazino
08/08/2026 - 19:09

Παγκόσμια Ημέρα Γάτας: Σήμερα γιορτάζει το πλάσμα που θεωρεί ότι του ανήκει το σπίτι

Ειδήσεις
08/08/2026 - 18:00

Πένθος για τον Λιονέλ Μέσι – Απεβίωσε ο πατέρας του Χόρχε

Ειδήσεις
08/08/2026 - 17:46

Η Γη αποκτά «σκουπιδότοπο» στο Διάστημα – Μια νέα αγορά γεννιέται

Πολιτική
08/08/2026 - 16:18

ΠΑΣΟΚ κατά Σκέρτσου: Οι πίνακες και οι αναλύσεις του διαρκούν όσο ένα ηλιοβασίλεμα

Υγεία
08/08/2026 - 15:00

Τι να πάρεις μαζί στην παραλία: 10 υγιεινά σνακ για παιδιά που δεν αλλοιώνονται εύκολα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/08/2026 - 14:00

Ισχυρές επιδόσεις για τις συστημικές τράπεζες το πρώτο εξάμηνο – Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:56

Σορός σε προχωρημένη σήψη σε σπηλιά στον Λυκαβηττό – Στο σημείο οι Αρχές

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:30

Aποκάλυψη για την υγεία του Τζο Μπάιντεν: «Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στα οστά»

Υγεία
08/08/2026 - 13:00

Νέα ευρήματα για τη «γυμναστική» του εγκεφάλου, πέρα από το Sudoku και τα σταυρόλεξα

Ειδήσεις
08/08/2026 - 12:00

Οι 14 μέρες που έφεραν τον Ινφαντίνο στα πρόθυρα της αυτοκαταστροφής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ