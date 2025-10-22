Τσιάρας: Σύσταση Εθνικής Επιτροπής Επιστημόνων για την ευλογιά των προβάτων - Το έργο της

Τη δημιουργία Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα ανακοίνωσε σήμερα (22/10/2025) ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Η πρωτοβουλία, σύμφωνα με τον υπουργό, στοχεύει στη χάραξη επιστημονικά τεκμηριωμένων παρεμβάσεων, ακολουθώντας το πρότυπο της διαχείρισης του κορωνοϊού.

Ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι η χώρα αντιμετωπίζει μεγάλο αριθμό κρουσμάτων και απαιτούνται άμεσα μέτρα για την αποτροπή ενδημοποίησης της νόσου. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει σχέδιο για lockdown. Μέχρι σήμερα, έχουν θανατωθεί πάνω από 350.000 ζώα, ενώ το κράτος έχει διαθέσει 40 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση των ζημιών, ξεκινώντας αποζημιώσεις για ζωοτροφές και προγραμματίζοντας περαιτέρω πληρωμές μετά από τους σχετικούς ελέγχους.

Η Επιτροπή θα έχει διττό ρόλο: να επεξεργάζεται επιστημονικές εισηγήσεις για την καταπολέμηση της νόσου και να συμβάλλει στη διαχείριση των αποζημιώσεων. Όπως τόνισε ο υπουργός, οι κτηνοτρόφοι που προχωρούν σε παράνομο εμβολιασμό θα στερούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης, ενώ οι έλεγχοι θα γίνονται σε συνεργασία με Αστυνομία και εισαγγελικές αρχές.

Στο πεδίο της διαχείρισης των νεκρών ζώων, προβλέπεται η καύση ή η ταφή εντός 72 ωρών. Σε περιπτώσεις παραβίασης, οι υποθέσεις παραπέμπονται στη δικαιοσύνη. Επιπλέον, οι διαδικασίες πληρωμών που διαχειρίζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα αναμορφωθούν ώστε να προηγούνται διασταυρωτικοί έλεγχοι και να προστατεύονται οι ευρωπαϊκοί πόροι, συνδέοντας τις ενισχύσεις με αντικειμενικά στοιχεία παραγωγικής δραστηριότητας, όπως οι παραδόσεις γάλακτος και κρέατος, και με τον πραγματικό αριθμό ζώων.

Το έργο της Επιτροπής

Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην επιστημονική και αποτελεσματική διαχείριση της ευλογιάς των προβάτων, προστατεύοντας τόσο τη δημόσια υγεία όσο και την οικονομική βιωσιμότητα των κτηνοτρόφων.

Η Εθνική Επιτροπή θα αναλάβει:

Εισήγηση μέτρων προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου και δημιουργία σχεδίου δράσης.

Συνεχή παρακολούθηση επιδημιολογικών δεδομένων.

Στενή συνεργασία με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των περιφερειών.

Άμεση εφαρμογή μέτρων με επιστημονική τεκμηρίωση.

Νομοθετική θωράκιση για την εφαρμογή των μέτρων με ταχύτητα και ευέλικτες διαδικασίες.

Ταχύτερες αποζημιώσεις σε πληγέντες κτηνοτρόφους με προκαταβολές.

Μηδενικές αποζημιώσεις σε κτηνοτρόφους που παραβιάζουν τα μέτρα ή προβαίνουν σε παράνομο εμβολιασμό.

Αυστηρότερο πλαίσιο κυρώσεων για παραβατικές συμπεριφορές.

Ενίσχυση προσωπικού για πιο αποτελεσματική επιτήρηση και εφαρμογή μέτρων.

Υγειονομική ταφή ή καύση ζώων εντός 72 ωρών.

Η σύνθεση της Επιτροπής

Πρόεδρος της Επιτροπής αναλαμβάνει ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Χαράλαμπος Μπιλλίνης. Στη σύνθεση της Επιτροπής συμμετέχουν κυρίως πανεπιστημιακοί και ειδικοί του κλάδου, ενώ εκπροσώπηση έχει και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου με τον συντονισμό να αναλαμβάνει ο γενικός γραμματέας Σπύρος Πρωτοψάλτης. Η τελική σύνθεση της Επιτροπής θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες και περιλαμβάνει τους εξής επιστήμονες:

Σπύρος Κρητάς – Καθηγητής Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων Κτηνιατρικής ΑΠΘ

Αθηνά Τραχήλη – Κτηνίατρος, Πρόεδρος Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου, Γενική Γραμματέας Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κτηνιάτρων

Γεώργιος Φθενάκης – Καθηγητής Φυσιοπαθολογίας της αναπαραγωγής των ζώων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μαριλένα Φιλιππίτζη – Επίκουρη Καθηγήτρια Κτηνιατρικής Σχολής ΑΠΘ

Κατερίνα Μαρινού – Αναπληρώτρια Διευθύντρια Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης