Αγροτοκτηνοτρόφοι: Έκλεισαν τον ΒΟΑΚ στο Ηράκλειο - «Αυτό είναι μόνο η αρχή», λένε

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης έκλεισαν το μεσημέρι της Τετάρτης (29/10) τον ΒΟΑΚ στο ύψος του ΚΤΕΟ, καθώς αρχίζουν να πυκνώνουν τις κινητοποιήσεις τους διαμαρτυρόμενοι για τα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μετά τις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι παρέταξαν τα αγροτικά μηχανήματα και τα τρακτέρ και έκλεισαν την εθνική οδό.

Τα μπλόκα που θα στήσουν, σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, θα είναι διαρκείας ενώ η διέλευση των οχημάτων θα επιτρέπεται μόνο για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ασθενοφόρα, αστυνομία, πυροσβεστική.

Ο Πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου και Πρόεδρος της Παγκρήτιας Συντονιστικής Επιτροπής, Λευτέρης Τριανταφυλλάκης, δήλωσε πως το κλείσιμο του ΒΟΑΚ είναι μόνο η αρχή.