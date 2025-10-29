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Τσεχία: Ο Μπάμπις σχηματίζει κυβέρνηση συνασπισμού με «Αυτοκινητιστές» και ακροδεξιό SPD
Ειδήσεις
12:47 - 29 Οκτ 2025

Τσεχία: Ο Μπάμπις σχηματίζει κυβέρνηση συνασπισμού με «Αυτοκινητιστές» και ακροδεξιό SPD

Reporter.gr Newsroom
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Ο νικητής των εκλογών στην Τσεχία, Αντρέι Μπάμπις, ανακοίνωσε ότι το κόμμα του ANO θα υπογράψει συμφωνία για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού με το ευρωσκεπτικιστικό κόμμα «Αυτοκινητιστές» και το ακροδεξιό SPD, το οποίο αντιτίθεται τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η υπογραφή της συμφωνίας έχει προγραμματιστεί για τις 3 Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία θα συνεδριάσει για πρώτη φορά η νέα Βουλή, όπως έκανε γνωστό ο Μπάμπις σε βίντεο που ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

«Έχουμε μια συμφωνία για κυβέρνηση συνασπισμού. Συμφωνήσαμε να την υπογράψουμε τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, την ημέρα που θα συνεδριάσει η νέα Βουλή», δήλωσε ο Μπάμπις.

Τα τρία κόμματα εργάζονται πάνω σε μια κοινή κυβερνητική ατζέντα που, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, θα επικεντρώνεται:

  1. σε αυξημένες δημόσιες δαπάνες,
  2. σε περιορισμό της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία,
  3. και σε πιο επιφυλακτική στάση έναντι των πολιτικών της ΕΕ για το κλίμα και τη μετανάστευση.

Ο Μπάμπις, πρώην πρωθυπουργός και επιχειρηματίας, έχει επανειλημμένα επικρίνει τις Βρυξέλλες, ενώ έχει ταχθεί υπέρ μιας πιο «ανεξάρτητης» πορείας για την Τσεχία εντός της Ευρώπης.

Η πορεία προς τον σχηματισμό κυβέρνησης

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Πέτρ Πάβελ, έδωσε την Πέμπτη πράσινο φως στον Μπάμπις να ξεκινήσει επίσημα τις συνομιλίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Ο επικεφαλής του ANO δήλωσε ότι επιδιώκει να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία έως τα μέσα Δεκεμβρίου, ώστε η νέα κυβέρνηση να αναλάβει καθήκοντα πριν το τέλος του έτους.

Το ANO δεν διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία, και ως εκ τούτου χρειάζεται τη συνεργασία των άλλων δύο κομμάτων για να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική στήριξη.

Ο υπό διαμόρφωση συνασπισμός θα διαθέτει 108 έδρες σε σύνολο 200 στην κάτω Βουλή, διασφαλίζοντας έτσι μια άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Αφού ολοκληρωθούν οι συνομιλίες για την κοινή πολιτική ατζέντα, τα τρία κόμματα θα πρέπει να καταλήξουν στην κατανομή των υπουργείων , ένα στάδιο που, σύμφωνα με αναλυτές, μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο για τη σταθερότητα του συνασπισμού.

Αν επιβεβαιωθεί, η νέα κυβέρνηση θα σηματοδοτήσει στροφή της Τσεχίας προς πιο εθνικιστικές και ευρωσκεπτικιστικές πολιτικές, ενισχύοντας τις φωνές στην Κεντρική Ευρώπη που ζητούν αναθεώρηση των σχέσεων με την ΕΕ και το ΝΑΤΟ.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/10/2025 - 13:03
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