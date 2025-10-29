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ΟΔΔΗΧ: Υπερκαλύφθηκε η δημοπρασία εντόκων γραμματίων ύψους €500 εκατ. – Στο 1,72% η απόδοση
Οικονομία
12:43 - 29 Οκτ 2025

ΟΔΔΗΧ: Υπερκαλύφθηκε η δημοπρασία εντόκων γραμματίων ύψους €500 εκατ. – Στο 1,72% η απόδοση

Reporter.gr Newsroom
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Την Τετάρτη (29/10) διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 500 εκατομμυρίων Ευρώ.

Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,72%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.180 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,36 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025. Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

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